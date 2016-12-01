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خلفان: السلام لن يحل في اليمن طالما بقى فيها القات

1 ديسمبر, 2016 , 12:36 م
خلفان: السلام لن يحل في اليمن طالما بقى فيها القات
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صحيفة المرصد: هاجم ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، قيادات الحوثيين وعلى رأسهم زعيمهم عبدالملك الحوثي، وحليفه على عبدالله صالح، رئيس اليمن السابق، قائلًا:” يا أيها الحوثي إنك جاهل، ومن يعترف بحكومتك يا أغبى خلق الله”.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” وجه خلفان رسالة إلى المبعوث الأممي في اليمن، قال فيها إن السلام لن يحل بالبلاد طالما بقى فيها القات.. قادة القات أيها البلهاء اعلموا أن القات داء”، مضيفًا :” ليس من المعقول أن يدار بلد بعقل جدار”.
وبين السخرية والجد، وبعيدا عن القات والحوثيين والمثقفين اليمنيين المغرر بهم، غرد ضاحي خلفان قائلا :”عندي يمنيين دكاترة ممكن يستلمون اليمن ويخلوها روعة، وأسفي على الشباب اليمني المثقف الذي ينجر خلف صالح المتخلف وعبدالملك المتسخف”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 14:12 م

    زياد

    والله ما مسكتهم الا القات..والا اليمني مثل العراقي يحبون الذبح والذبيح😂😂😂
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  2. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 13:59 م

    المطوع

    مع انك**احيانا بس كلمتك ذي ممتازه
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  3. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 13:55 م

    زائر ابوافواز

    القات مسوي شغل ياخلفان خلك في دبي يمدحون مصانع عجمان
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  4. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 13:52 م

    اطياف راحلة

    طيب يا خلفان ورا ما تمنعون **
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  5. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 13:51 م

    اطياف راحلة

    خلفان توه يشوف ان صالح متخلف .. **
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  6. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 13:33 م

    وسام

    القات سبب كل مصيبه
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  7. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 13:30 م

    صدق الرجل يجب منعهم اليمن ليست لهم
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  8. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 13:28 م

    حنشل

    مستحيل يخلصون من القات اذا القط عفاش يخزن فشيمة رعيته التخزين
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  9. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 13:15 م

    كازمر

    كل يمني بفمه قات وبيده رشاش من وين يجي السلام الا ان يشاء الله
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  10. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 13:12 م

    الدروب سالكة

    كلام غير صحيح في الدول الاخرى اشد من القات ضرر وهم عايشين بسلام كل شي في وقته حلو . ايران هي السبب فقط اليمن كان عايش بسلام وقاتهم لهم زارع في ارضهم موا مستورد .
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  11. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 13:11 م

    محب آل البيت

    كلام صحيح الحوثة مخزنيين . لهم مقاطع يخزنون حتى في المساجد فهم مغيبون يوجههم الحوثي كيفا يشاء ويعطيهم مفتاح الجنة مثل الخميني
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  12. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:1

    اللامي10

    { فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }
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  13. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:1

    اللامي10

    فعلآ وأسفاه على بعض شباب ورجال اليمن الذين ينجرون خلف المخلوع وعميل ايران الحوثي
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  14. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 13:06 م

    أبو غيث - مكة المكرمة

    ولن يفلح قوم أحلّوا ما حرم #الله وسهّلوه ونظّموه ودعموه بداعي التقدم الحضاري.
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  15. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 13:03 م

    مواطنه

    بلد كل المواطنين فيها مسلحين وتطلع مليشات تستولي على البلد وهم يتفرجو طبعا المخدرات هي الي مغيبتهم عن الواقع المرير والغريب سمعت ان القات بداء زراعته فالصين واسرائيل ننتظر النتائج
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  16. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 13:01 م

    فؤاد سامي

    صحيح القات مضيعة للأوقات
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  17. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 13:00 م

    مراقب

    كلامه سليم ميه بالميه والله لو ينقطع القات على اليمنيين مايجلسون يوم ويستسلمون بسرعة عن بكرة ابيهم بما فيهم عفاش . القات عندهم شيئ ضروري وتعودو عليه كما السحر ويدفعون اموال طائلة لأجل قرف قات
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  18. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 12:56 م

    عناد

    اذا بناخذها على منطوقك ذا نقدر نقول***
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  19. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 12:49 م

    ابوفارس

    والله انه صادق
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