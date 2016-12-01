خلفان: السلام لن يحل في اليمن طالما بقى فيها القات

صحيفة المرصد: هاجم ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، قيادات الحوثيين وعلى رأسهم زعيمهم عبدالملك الحوثي، وحليفه على عبدالله صالح، رئيس اليمن السابق، قائلًا:” يا أيها الحوثي إنك جاهل، ومن يعترف بحكومتك يا أغبى خلق الله”.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” وجه خلفان رسالة إلى المبعوث الأممي في اليمن، قال فيها إن السلام لن يحل بالبلاد طالما بقى فيها القات.. قادة القات أيها البلهاء اعلموا أن القات داء”، مضيفًا :” ليس من المعقول أن يدار بلد بعقل جدار”.
وبين السخرية والجد، وبعيدا عن القات والحوثيين والمثقفين اليمنيين المغرر بهم، غرد ضاحي خلفان قائلا :”عندي يمنيين دكاترة ممكن يستلمون اليمن ويخلوها روعة، وأسفي على الشباب اليمني المثقف الذي ينجر خلف صالح المتخلف وعبدالملك المتسخف”.
عبدالملك عبيط الأمم المتحدة تضع وسيط ويعلن هو حكومة…من يعترف بحكومتك يا اغبى خلق الله
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 30, 2016
عندي يمنيين دكاترة ممكن يستلمون اليمن ويخلوها روعة
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 30, 2016
يا ايها الحوثي إنك جاهل!!
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 30, 2016
تعليقات ( 19 )
زيادوالله ما مسكتهم الا القات..والا اليمني مثل العراقي يحبون الذبح والذبيح😂😂😂
المطوعمع انك**احيانا بس كلمتك ذي ممتازه
زائر ابوافوازالقات مسوي شغل ياخلفان خلك في دبي يمدحون مصانع عجمان
اطياف راحلةطيب يا خلفان ورا ما تمنعون **
اطياف راحلةخلفان توه يشوف ان صالح متخلف .. **
وسامالقات سبب كل مصيبه
حنشلمستحيل يخلصون من القات اذا القط عفاش يخزن فشيمة رعيته التخزين
كازمركل يمني بفمه قات وبيده رشاش من وين يجي السلام الا ان يشاء الله
الدروب سالكةكلام غير صحيح في الدول الاخرى اشد من القات ضرر وهم عايشين بسلام كل شي في وقته حلو . ايران هي السبب فقط اليمن كان عايش بسلام وقاتهم لهم زارع في ارضهم موا مستورد .
محب آل البيتكلام صحيح الحوثة مخزنيين . لهم مقاطع يخزنون حتى في المساجد فهم مغيبون يوجههم الحوثي كيفا يشاء ويعطيهم مفتاح الجنة مثل الخميني
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اللامي10{ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ }
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اللامي10فعلآ وأسفاه على بعض شباب ورجال اليمن الذين ينجرون خلف المخلوع وعميل ايران الحوثي
أبو غيث - مكة المكرمةولن يفلح قوم أحلّوا ما حرم #الله وسهّلوه ونظّموه ودعموه بداعي التقدم الحضاري.
مواطنهبلد كل المواطنين فيها مسلحين وتطلع مليشات تستولي على البلد وهم يتفرجو طبعا المخدرات هي الي مغيبتهم عن الواقع المرير والغريب سمعت ان القات بداء زراعته فالصين واسرائيل ننتظر النتائج
فؤاد ساميصحيح القات مضيعة للأوقات
مراقبكلامه سليم ميه بالميه والله لو ينقطع القات على اليمنيين مايجلسون يوم ويستسلمون بسرعة عن بكرة ابيهم بما فيهم عفاش . القات عندهم شيئ ضروري وتعودو عليه كما السحر ويدفعون اموال طائلة لأجل قرف قات
عناداذا بناخذها على منطوقك ذا نقدر نقول***
ابوفارسوالله انه صادق