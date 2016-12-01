خلفان: السلام لن يحل في اليمن طالما بقى فيها القات

صحيفة المرصد: هاجم ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، قيادات الحوثيين وعلى رأسهم زعيمهم عبدالملك الحوثي، وحليفه على عبدالله صالح، رئيس اليمن السابق، قائلًا:” يا أيها الحوثي إنك جاهل، ومن يعترف بحكومتك يا أغبى خلق الله”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” وجه خلفان رسالة إلى المبعوث الأممي في اليمن، قال فيها إن السلام لن يحل بالبلاد طالما بقى فيها القات.. قادة القات أيها البلهاء اعلموا أن القات داء”، مضيفًا :” ليس من المعقول أن يدار بلد بعقل جدار”.

وبين السخرية والجد، وبعيدا عن القات والحوثيين والمثقفين اليمنيين المغرر بهم، غرد ضاحي خلفان قائلا :”عندي يمنيين دكاترة ممكن يستلمون اليمن ويخلوها روعة، وأسفي على الشباب اليمني المثقف الذي ينجر خلف صالح المتخلف وعبدالملك المتسخف”.

عبدالملك عبيط الأمم المتحدة تضع وسيط ويعلن هو حكومة…من يعترف بحكومتك يا اغبى خلق الله — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 30, 2016

عندي يمنيين دكاترة ممكن يستلمون اليمن ويخلوها روعة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 30, 2016