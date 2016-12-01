بالصور :تفاصيل جديدة تكشف سبب انقضاض الأسد وافتراس مدربه أمام الأطفال بسيرك في مصر

صحيفة المرصد:كشف فيديو جديد اللحظات الأخيرة في واقعة افتراس الأسد لمدربه الشاب بالإسكندرية، وهي الواقعة التي أثارت غضب وحزن المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لموقع”العربية نت “أظهر الفيديو فشل محاولات المدربين في إنقاذ الشاب من بين براثن الأسد، الذي انقض على مدربه في لحظة غدر وتسبب في مقتله وسط صراخ الحاضرين الذين كانوا يشاهدون العرض وتأكيداتهم بوفاة المدرب فور حدوث الواقعة.

وأغلقت إدارة السيرك، الواقع في الكيلو 59 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أبوابه حداداً على الشاب إسلام شاهين مدرب الأسود، فيما كشف سيف علي وهو صديق مقرب لإسلام أن سبب انقضاض الأسد على مدربه يعود لشدة جوعه، بينما أكد آخر أن صوت الموسيقى الصارخ المصاحب للعرض وراء حالة الهياج التي أصيب بها الأسد وأدت لانقضاضه على المدرب.

في المقابل، نفى الموظف في العلاقات العامة بالسيرك، محمد مصطفى، ذلك، قائلاً إن سبب هجوم الأسد يرجع لدخوله موسم التزاوج، ولذلك كانت حالته غير طبيعية وهاجم المدرب الذي يرتبط به بعلاقة طيبة وحميمية.

من جانبه، أعلن مدير مستشفى “أندلسية” بسموحة في الإسكندرية الذي استقبل المدرب الشاب، الدكتور شريف حسين، أن إسلام توفي نتيجة إصابته بجروح غائرة في الصدر والرقبة وصلت إلى النخاع الشوكي، ما أدى لصعوبة مهمة إنقاذه. كما ذكر أن الشاب وصل إلى المستشفى في حالة يرثى لها وكان مصاباً بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم وصدمة عصبية شديدة، إضافة إلى صدمة قلبية نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف حسين أنه تم عمل الفحوصات اللازمة له، حيث تبين أنه مصاب بكدمات في النخاع الشوكي وكسر في 5 فقرات من الرقبة، وجروح متعددة وغائرة بمنطقة الصدر والرقبة. ولم تستجب حالته للعلاج، لذا تم وضعه على الأجهزة الصناعية، لكنه فارق الحياة.وأضاف أن سبب الوفاة هو هبوط حاد ومفاجئ بالدورة الدموية أسفر عن توقف القلب.