بالصور :تفاصيل جديدة تكشف سبب انقضاض الأسد وافتراس مدربه أمام الأطفال بسيرك في مصر

صحيفة المرصد:كشف فيديو جديد اللحظات الأخيرة في واقعة افتراس الأسد لمدربه الشاب بالإسكندرية، وهي الواقعة التي أثارت غضب وحزن المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لموقع”العربية نت “أظهر الفيديو فشل محاولات المدربين في إنقاذ الشاب من بين براثن الأسد، الذي انقض على مدربه في لحظة غدر وتسبب في مقتله وسط صراخ الحاضرين الذين كانوا يشاهدون العرض وتأكيداتهم بوفاة المدرب فور حدوث الواقعة.
وأغلقت إدارة السيرك، الواقع في الكيلو 59 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أبوابه حداداً على الشاب إسلام شاهين مدرب الأسود، فيما كشف سيف علي وهو صديق مقرب لإسلام أن سبب انقضاض الأسد على مدربه يعود لشدة جوعه، بينما أكد آخر أن صوت الموسيقى الصارخ المصاحب للعرض وراء حالة الهياج التي أصيب بها الأسد وأدت لانقضاضه على المدرب.
في المقابل، نفى الموظف في العلاقات العامة بالسيرك، محمد مصطفى، ذلك، قائلاً إن سبب هجوم الأسد يرجع لدخوله موسم التزاوج، ولذلك كانت حالته غير طبيعية وهاجم المدرب الذي يرتبط به بعلاقة طيبة وحميمية.
من جانبه، أعلن مدير مستشفى “أندلسية” بسموحة في الإسكندرية الذي استقبل المدرب الشاب، الدكتور شريف حسين، أن إسلام توفي نتيجة إصابته بجروح غائرة في الصدر والرقبة وصلت إلى النخاع الشوكي، ما أدى لصعوبة مهمة إنقاذه. كما ذكر أن الشاب وصل إلى المستشفى في حالة يرثى لها وكان مصاباً بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم وصدمة عصبية شديدة، إضافة إلى صدمة قلبية نتيجة ارتفاع ضغط الدم.
وأضاف حسين أنه تم عمل الفحوصات اللازمة له، حيث تبين أنه مصاب بكدمات في النخاع الشوكي وكسر في 5 فقرات من الرقبة، وجروح متعددة وغائرة بمنطقة الصدر والرقبة. ولم تستجب حالته للعلاج، لذا تم وضعه على الأجهزة الصناعية، لكنه فارق الحياة.وأضاف أن سبب الوفاة هو هبوط حاد ومفاجئ بالدورة الدموية أسفر عن توقف القلب.
تعليقات ( 20 )
رحمهيمكن الأسد 10 سنين تلاجتة كان فيها مية بس وماحدش سمع صوته وهوه من أسرة غنية جدًا وأنا آسف إني بقول كده الموضوع أكبر من كده بكثير.. عزة النفس وعفة النفس..ده أمر ما بيجيش بالساهل أبداً أبداً هيء هيء هيء
333من المفروض ان فية جهاز يكون ومتواجد داخل الحلبة يشل حركة الأسد في حال اي هجوم مثل سلاح او كهربا وغير. ذالك مو فوضة
مصطفى عوضهالله يرحمه . اللي نعرفه ان هناك احتياطات في اماكن استعراض الحيوانات المفترسه.
خللما ادري ليش اغلب مدربي الاسود بالسيرك المصري ماتوا على هجوم الاسود من محمد الحلو الى هذا الشاب. والله يرحمه ويصبر اهله
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴سؤال إلى أمثال هذا المدرب رحمه الله > كيف تأمن من حيوان مفترس بلا عقل يامجنون
سبحان اللهوين السلاح ياحراس ...ماتقوا . خلى السلاح صاحى صاحى صاحى. لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحى. سلاحى فى ايدية نهار وليل صاحى. ينادى يا ثوار عدونا غدار. خلى السلاح السلاح صاحى,صاحى
احبٌ الجمبزة والحركاتمساكين الشعب المصري ماهم يلاقو يأكلو حتى يأكلو الأسد والبطه والوزه والبسه ... اذا** **
🐅MacanYestahil ... الأخ ماخذها نزهة! هذا حيوان يا شبيهه عقلاً... كان مفروض الأخذ بالأسباب عند التعامل مع هذه الحيوانات المفترسة.
زائر صريحكل شيء ألعب عليه إلا حق ..........
فيصلالمفروض يكون فيه خرطوم مياه سيفتي الله يرحمه
المعلمالله يرحمه اتق شر من أحسنت عليه فهذا الأسد شبيه ببعض البشر
اخو صيتهالله يرحمه ويصبر اهله
مواطنهلماذا الاسد لايرتدي طوق السلامه سبق وشاهدت عروض للاسود كانت ترتدي طوق وعندما سالت عن المغزى منه علمت بانه طوق كهرباء يتم صعق الاسد به في حالات الطوارئ واخضاعه وعلى مايبدو من خلال الصور انه لايرتدي طوق
أبو محمدموقف صعب جدا جدا جدا ، في الاخير حيوان مفترس ، الله يرحمه ويصبًر اهله .
مصمممسكيين كان شغال في السيرك يلقط رزقو // والاسد أيضا كان يلقط رزقو
مراقباي شخص غبي وساذج يتفلسف على الحيواتات المفترسة وحتى وان كانت مدربة يستاهل فرمه فرم
مصممقضاء وقدر //
عبدالكريمالله يرحمه يارب
أبو غيث - مكة المكرمةعن سعد بن أبي وقاص قال : كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدى رسول الله " صلى الله عليه وسلم " بسيفين ويقول : أنا #أسد_الله