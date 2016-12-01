كشف تفاصيل جريمة مقتل هندي وإصابة 2 آخرين على يد 4 إثيوبيين بالرياض

صحيفة المرصد: كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، تفاصيل الإطاحة بـ4 إثيوبيين قتلوا هنديا وطالا رأسي آخرين بـ”عتلة” قائلًا:” أنه في نحو الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/ 2/ 1438هـ ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغ أحد المواطنين عن تعرض مكفوليه هنديي الجنسية للاعتداء؛ حيث وُجدا ملقيين على الأرض في غرفة بمنزله -تحت الإنشاء- شمال العاصمة الرياض، وقد تعرضا لإصابات بالغة في الرأس”، بحسب موقع “سبق”.

وأضاف أنه بالكشف عليهما من قبل فرقة الهلال الأحمر تبين أن الأول قد فارق الحياة، والثاني مصاب بكسر ونزيف في الجمجمة، وتم نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة.

وتابع:” تبلغ المركز نفسه، في وقت لاحق، عن وصول مقيم يمني الجنسية لأحد المستشفيات القريبة في حالة حرجة؛ نتيجة إصابته بعدة ضربات في الرأس، ولأهمية البلاغات فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة كل الإجراءات البحثية اللازمة، لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها”.

ولفت إلى أنه وفقا لما تم اتخاذه من إجراءات، تم تحديد الاشتباه في أربعة أشخاص إثيوبيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد توفّر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمتين، وبضبطهم وسماع أقوالهم المبدئية أقروا بمباغتة المجني عليهم وضربهم على رؤوسهم بـ”عتلة” حديدية؛ بهدف السرقة، وتم التحفظ على المتهمين وأداة الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

