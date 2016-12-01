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كشف تفاصيل جريمة مقتل هندي وإصابة 2 آخرين على يد 4 إثيوبيين بالرياض

1 ديسمبر, 2016 , 13:56 م
كشف تفاصيل جريمة مقتل هندي وإصابة 2 آخرين على يد 4 إثيوبيين بالرياض
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صحيفة المرصد: كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، تفاصيل الإطاحة بـ4 إثيوبيين قتلوا هنديا وطالا رأسي آخرين بـ”عتلة” قائلًا:” أنه في نحو الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/ 2/ 1438هـ ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغ أحد المواطنين عن تعرض مكفوليه هنديي الجنسية للاعتداء؛ حيث وُجدا ملقيين على الأرض في غرفة بمنزله -تحت الإنشاء- شمال العاصمة الرياض، وقد تعرضا لإصابات بالغة في الرأس”، بحسب موقع “سبق”.
وأضاف أنه بالكشف عليهما من قبل فرقة الهلال الأحمر تبين أن الأول قد فارق الحياة، والثاني مصاب بكسر ونزيف في الجمجمة، وتم نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة.
وتابع:” تبلغ المركز نفسه، في وقت لاحق، عن وصول مقيم يمني الجنسية لأحد المستشفيات القريبة في حالة حرجة؛ نتيجة إصابته بعدة ضربات في الرأس، ولأهمية البلاغات فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة المنطقة كل الإجراءات البحثية اللازمة، لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبها”.
ولفت إلى أنه وفقا لما تم اتخاذه من إجراءات، تم تحديد الاشتباه في أربعة أشخاص إثيوبيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد توفّر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمتين، وبضبطهم وسماع أقوالهم المبدئية أقروا بمباغتة المجني عليهم وضربهم على رؤوسهم بـ”عتلة” حديدية؛ بهدف السرقة، وتم التحفظ على المتهمين وأداة الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
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تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 17:22 م

    احمد

    مره كنت امشي داخل الحي شفت اثيبوبي معه ساطور وسكران وتحرش بمره اجنبيه وركضت المره وجت لمي ويعني شوي هجد وتركنا لحالنا المهم اثر الدوريات تطارده ومسكوه بعد اسبوع شفته الظهر بنفس الحاله بس بدون ساطور
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  2. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    قصيمي معتق

    هذا ايضا من ضمن قراراتكم يامجلس الشورى بعدم إيقاف استقدام الجنسيات المجرمة
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  3. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    REALITY

    الاثيوبيين مجرمون و قتله و يجب منعهم من دخول البلد نظراً لكثرة جرائمهم.
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  4. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    يالطيف

    الاثيوبيين ليس لهم قانون في وطنهم واتو ليطبقو قانونهم هل الان نشاهدهم المشكله لو دافعو عن انفسهم فلن يسلمو من السين والجيم مرة سئلت اثيوبي قلتله ليه مشاكلكم كبيرة فقال حياتنا لعبة ميسر نربح او نخسر
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  5. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    البلد مفتوح للاستقدام الجائر ومجهولي الهوية والمتسللين ولم يتم ترحيل الاجانب العاطلين لبلدانهم فابشروا بالجرائم و المصائب ... لماذا لايتم ترحيل العمالة العاطلة ؟؟ او وقف الاستقدام والاكتفاء بالعاطلين
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  6. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 15:17 م

    الورد هلالي

    يووووووووووةطلعوا اثيوبان او اربعه الاثيوبيون يخوفون من زمان وانا اخاف منهم
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  7. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 15:13 م

    عمرو بن شدد

    للأحكام المغلضة
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  8. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 15:08 م

    تعليق 30 لا ارد الا بقل خيرا او اصمت
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  9. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    الراصد

    تعليق ٥الافريكي اكل شوية علف ولاتكثر كلام. انت عايش على خير هذا البلد والا قبل عايش في المزابل والنفايات اخرس الله لسانك جاهل وأفتش انطمن لا تلمز وتهمز
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  10. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 14:56 م

    اسمرعبر

    ايش الفايدة القبض عليهم بعد القتل المفترض اتخاذ الحيطة مسبقاً وتسفيرهم لانهم بدون اقامات وياليت يحاسب صاحب السكن اللي مسكنهم
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  11. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    لؤي

    يتحمل ذنبهم الى يوم القيامة ** الاجانب الى البلد
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  12. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 14:54 م

    مهل

    كل الاثيوبيين في منفوحه في ايديهم شواكيش وكذلك غير منفوحه والسر واضح ومايبيلها كلام سطو مسلح في أي فرصه تسنح لهم والشاكوش جاهز في يده
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  13. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 14:53 م

    الراصد

    *الله هذه الجنسيه العفنه ومتروكين على كيفهم *** وتخلف وجهل
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  14. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:2489

    توووووونسية

    الله ينتقم منهم المجرمين حتى لو تمكنو من السرقة كيف تحلو لهم أموال الحرام الله يخزيكم دنيا واخرة هذا انتم وقعتم وسيكون القصاص جزائكم يا مخربين يا مجرمين و لاحول ولا قوة الا بالله
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  15. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 14:46 م

    صبحي

    انا مادري متى تنظف البلد من هؤلاء المقيمين عندنا اكثر من 90بالميه من المقيمين خريجين سجون ومصحات نفسيه ومصابين بامراض معديه ومزمنه بلدنا مليانه فساد وسبه بها الاجانب.
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  16. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    لا اجد اثيوبي الا ومعاة شاكوش وهذا لغرض السرقة والاعتداء وكذلك التمويه على الشرطة بأنه عامل بناء
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  17. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 14:44 م

    بخيت

    يا كثرهم بالبطحاء والشميسي يسرحون ويمرحون ويسرقون ولا حسيب ولا رقيب
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  18. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    صل فانك لم تصل ..... والذي بعثك بالحق يامحمد فإني لا أحسن غير هذا .
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  19. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 14:41 م

    صل فانك لم تصل
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  20. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    كثرت المصليات في محطات البنزين والمكاتب والأسواق واصبحت بيوت الله فارغة هجرت لاتجد فيها الا كبار السن والاطفال الصغار وهذا مخالف لشرعة الله حيث أن الناس تصلي بالمصليات سريعا ومخالف الخشوع والخضوع لله
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  21. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    تميم

    الاثيوبي مجرم مجرم
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  22. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    sar-al-sa

    لله در رجال امن بلادنا البواسل السري منهم والعلني فكم يتحملون ويقاسو من اجل ناس بلادنا اما الاثيوبيون فما الذي سيقدمونه لنا غير الاجرام واضافه احمال على القضاء الموقر والامن العظيم فمتى نتخلص منهم؟!
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  23. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    تعليق مخالف
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  24. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 14:32 م

    ردتعليق7

    قناة العربيه تبحث عن اي هفوة اوغلطة من رجال الدين والعلماء
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  25. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    محمد

    الولاء و البراء ليس فيه من شبهه بل يقين
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  26. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 14:29 م

    محمد

    العجيب أن عندنا علماء وطلبة علم لايعلا على علمهم ولكن لم يتكلموا بذلك بتاتا ولم يستنكروا شيئا من ذلك .
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  27. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 14:28 م

    هؤلاء المجرمين القتله من الذي استقدمهم للبلاد لابد ان ترّحل هذه الجنسية ب اقصى سرعه انهم قدموا الينا من جبال اليمن والهدف القتل والدمار
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  28. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 14:28 م
    عدد التعليقات:416

    ♨ليالي نجد ♨

    اخبث جنسية
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  29. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 14:27 م

    محمد

    ماحنا ناقصين ماهذا النفاق
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  30. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 14:25 م

    محمد

    وبعدين نحن نريد أن نخرج الرافضة والمتصوفة والمشركين الذين ملؤا المنطقة ***وغيرها كيف تاتون بمشركين لنا من اثيوبيا
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  31. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 14:23 م

    هؤلاء المجرمين القتله من الذي استقدمهم للبلاد لابد ان ترّحل هذه الجنسية ب اقصى سرعه انهم قدموا الينا من جبال اليمن والهدف القتل والدمار
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  32. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 14:22 م

    زائر صريح

    ارجو من وزارة الأعلام إبلاغ قناة العربية وقناة الجزيرة في حالة تنفيذ حكم القتل حتى يكون الحكم ضمن نشراتها الأخبارية لردع المجرمين صحيح ان الخبر يظهر **
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  33. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    محمد

    من اكبر الكبائر ومن الخروج من الملة استقدام الكفار والمشركين من غير حاجة ماسه جدا جدا وحتى متابعتهم عبر وسائل الاعلام والعياذ بالله فقد كثر أستقدامهم من غير حاجةماس ولي أتفه الاسباب وهذا كفر بدين الله
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  34. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    أفريقي

    شاكوش و قدوم ما هيب عتله، والمجرم يجب أن ينال جزاءه حتى لو كان من أبناء عمومتي فنحن** الله المختار كمى يدعي الآخرون لأنفسهم.
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  35. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    منصدم من الوضع

    لا لا لا الوضع خطير وما ينسكت عليه ..لازم تزرع كاميرات مراقبه في كل شوارع الرياض واجبار اهل المنازل والعماير والمحلات بوضع كاميرات مراقبة ويكون اجباري واي واحد ما يحطها يخالفونه
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  36. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:575

    ابونواف...

    جنسيه قاتله مجرمه اُسلوب حيوانات الغاب القوي يأكل الضعيف اول مايفكرون بالقتل يعتقدون ان به نجاتهم يجب ان يكون القصاص في وسط هذه الجاليه التي يجب التخلص منها ومن اجرامها
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  37. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 14:05 م
    عدد التعليقات:1946

    بلادي زوينا

    إجرااام الأثيوبين
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  38. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    محب الخير

    يهيود. الفلاشا الأحباش. هم. من بيهدم الكعبه. وقد طفحت. جرائم الفتل في المسلمين فأحذرا منهم ولا. تمنكوا لهم الأقامه بين أضهركم يامسلين فهم أدوات لليهود
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