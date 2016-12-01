بالصور:لجنة شموس تداهم سهرة سكر وحشيش”شبابية” في استراحة بالطائف

صحيفة المرصد: داهمت لجنة شموس الأمنية بمحافظة الطائف، إحدى الاستراحات التي احتضنت سهرة شبابية مسكرة بداخلها، مساء أمس؛ وذلك ضمن متابعاتها المستمرة للاستراحات المخالفة؛ حيث أحكمت قبضتها عليها، من خلال متابعاتها وجولاتها وتحرياتها عنها وذلك بحسب موقع”سبق”.

وكانت لجنة شموس الأمنية -التي أقرت من وزارة الداخلية- وبمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وبإشراف من محافظ الطائف، فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومن خلال جولتها ومتابعاتها، وقفت اشتباهها على إحدى الاستراحات، في حي القلت بالطائف.

وبالدخول لها، كشفت عن وجود سبعة شباب بداخلها، كانوا جميعاً تحت تأثير المسكر، اثنان منهم “غلمان”؛ حيث كانوا يتعاطون شراب المسكر الخارجي بعد العثور على ثلاثة عبوات زجاجية داخل الاستراحة.

وبالتفتيش عُثر على بقايا من سجائر الحشيش المخدر، مع ورق الشام؛ فيما تشير المعلومات إلى أنهم دائماً ما يتواجدون في هذه الاستراحة، ويتعاطون المسكر.

وقد تم فصل التيار الكهربائي عن الاستراحة؛ فيما سُلّم المقبوض عليهم لمركز شرطة الشرقية، مزودين بمحضر اللجنة، ويجري استيقافهم لديهم لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.