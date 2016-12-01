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بالصور:لجنة شموس تداهم سهرة سكر وحشيش”شبابية” في استراحة بالطائف

1 ديسمبر, 2016 , 13:48 م
بالصور:لجنة شموس تداهم سهرة سكر وحشيش”شبابية” في استراحة بالطائف
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صحيفة المرصد: داهمت لجنة شموس الأمنية بمحافظة الطائف، إحدى الاستراحات التي احتضنت سهرة شبابية مسكرة بداخلها، مساء أمس؛ وذلك ضمن متابعاتها المستمرة للاستراحات المخالفة؛ حيث أحكمت قبضتها عليها، من خلال متابعاتها وجولاتها وتحرياتها عنها وذلك بحسب موقع”سبق”.

وكانت لجنة شموس الأمنية -التي أقرت من وزارة الداخلية- وبمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وبإشراف من محافظ الطائف، فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومن خلال جولتها ومتابعاتها، وقفت اشتباهها على إحدى الاستراحات، في حي القلت بالطائف.

وبالدخول لها، كشفت عن وجود سبعة شباب بداخلها، كانوا جميعاً تحت تأثير المسكر، اثنان منهم “غلمان”؛ حيث كانوا يتعاطون شراب المسكر الخارجي بعد العثور على ثلاثة عبوات زجاجية داخل الاستراحة.

وبالتفتيش عُثر على بقايا من سجائر الحشيش المخدر، مع ورق الشام؛ فيما تشير المعلومات إلى أنهم دائماً ما يتواجدون في هذه الاستراحة، ويتعاطون المسكر.

وقد تم فصل التيار الكهربائي عن الاستراحة؛ فيما سُلّم المقبوض عليهم لمركز شرطة الشرقية، مزودين بمحضر اللجنة، ويجري استيقافهم لديهم لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    ابو شدا

    اللهم أصلح شبابنا يارب العالمين.
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  2. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    شكراً لرجال الأمن الشجعان البواسل حفظكم الله ورعاكم

    كفوا بجنودنا الابطال البواسل الله يقويهم على مطاردة والقبض على كل من يخالف الأنظمةاو يقفز على القوانين او يعبث بلأمن بارك الله فى الجهود ياحماة الوطن حفظكم الله ورعاكم
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  3. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 15:55 م

    اسال الله لنا و لهم الهدايه. اللهم اهد ضال المسلمين. تعليق 16. للعلم قريش حاربت النبي صلى الله عليه و سلم و هو افضل البشر. الشيطان يأمر اتباعه بمحاربة الصالحين..الشيطان و اتباعه يكرهون الدعاة
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  4. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    الرأي العام

    لي في راسه فساد يطلع برا الديرة لا يلوثها
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  5. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    التنين

    انتبهوا ياعيال صار مافيه الاكفش 😷
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  6. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 15:07 م

    مواطن افدغ

    ماتهنوا بغوا يتعشون لحم ههههههههههههههههه
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  7. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 15:06 م

    67676

    استراحات في الحويه
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  8. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 15:06 م

    سدرة الغرمول

    شوية ***سكرجيه وحشاشين مكانهم في *** حرام يعيشون مع البشر الراقيه
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  9. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    اسمرعبر

    الله يهديهم بس كل هالخراب بالنهاية على صحتهم بيجي
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  10. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 14:51 م

    الإخوانجيه هم السبب عادي لي يبغى يشرب يشرب ولي مايبغى يشرب لا يشرب
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  11. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 14:50 م

    مهم

    والله إن هذا الأمر لا يُطاق إلي يريد يشرب يشرب ولي مايبغى يشرب لا يشرب عيب عليكم كلها عشان ويسكي تلقون القبض عليهم
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  12. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 14:48 م

    مهم

    عادي خلوهم يشربون هذي حريه لي يبغى يشرب يشرب ولي مايبغى يشرب لا يشرب
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  13. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 14:39 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    ياليت يتم تشكيل لجنة أمنية أخرى مهمتها القاء القبض ومطاردة كل داعشي يعتلي منابر جوامعنا في المملكة ليشتم هذا ويقذف ذاك ويتعرض لطالباتنا الجامعيات خريجات كليات الطب أو المبتعثات له في الخارج .
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  14. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    بسااام

    المشكله كل من يشرب ويتعاطى المخدرات يصبح مثل التيس المدروخ . الحمد الله على نعمة العقل ولأسلام اللذي حرمها وتوعد شاربها بعذاب أليم يوم القيامه
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  15. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 14:36 م

    راحل

    شكرا اخي الكريم علي التوضيح فكرت ان ورق الشام هو نفسه ورق العنب واعتقدت انهم جالسين يعملون محشي بعدما شاهدت اغراض الطبخ في الصوره اعلاه
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  16. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 14:34 م

    Ksb

    هههههههههههه العيال ناوين كبسه يختمون السهره
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  17. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 14:32 م

    ااببووححمموودد

    واضح أن الكبسة , اثناء إعداد الكبسة !!
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  18. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    عنوان

    يشربون ويسكي النبيذ الأحمر هو لي حرام باقي الخمر كله حلال
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  19. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 14:20 م

    زائره

    لجنة شموس *
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  20. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 14:14 م

    عفاف اللحياني

    لعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها فقد كفر بكتاب الله وسنة رسوله
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  21. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    محمد

    تواصل لكمح الاشرار والشر
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  22. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 14:08 م

    مصمم

    دائما المفسديين غير منظميين//
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  23. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 14:07 م

    مصمم

    اثنان منهم “غلمان”؛ // أيش يعني غلمان ؟؟
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  24. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    عفاف اللحياني

    لعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها فقد كفر بكتاب الله وسنة رسوله
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  25. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 14:05 م

    مصمم

    ورق شام جدتي تسميه ورق بستاني تلف الدخان الفرط // ورق خفيف للف التبغ //
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  26. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 13:58 م

    راحل

    ايش معنى ورق شام ؟ هل هو ورق العنب ؟
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  27. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    الفراغ وانعدام الرقابة من الاسرة ورفيق السوء اسباب رئيسية ويجب ان يتم تأهيلهم قبل انقضاء محكوميتهم ليعودو نافعين لمجتمعهم
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  28. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    مواطن

    ماشافوهم يوردونه شافوهم يشربونه هذا حكم قرقوش
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