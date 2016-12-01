بالصور:لجنة شموس تداهم سهرة سكر وحشيش”شبابية” في استراحة بالطائف

صحيفة المرصد: داهمت لجنة شموس الأمنية بمحافظة الطائف، إحدى الاستراحات التي احتضنت سهرة شبابية مسكرة بداخلها، مساء أمس؛ وذلك ضمن متابعاتها المستمرة للاستراحات المخالفة؛ حيث أحكمت قبضتها عليها، من خلال متابعاتها وجولاتها وتحرياتها عنها وذلك بحسب موقع”سبق”.
وكانت لجنة شموس الأمنية -التي أقرت من وزارة الداخلية- وبمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وبإشراف من محافظ الطائف، فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومن خلال جولتها ومتابعاتها، وقفت اشتباهها على إحدى الاستراحات، في حي القلت بالطائف.
وبالدخول لها، كشفت عن وجود سبعة شباب بداخلها، كانوا جميعاً تحت تأثير المسكر، اثنان منهم “غلمان”؛ حيث كانوا يتعاطون شراب المسكر الخارجي بعد العثور على ثلاثة عبوات زجاجية داخل الاستراحة.
وبالتفتيش عُثر على بقايا من سجائر الحشيش المخدر، مع ورق الشام؛ فيما تشير المعلومات إلى أنهم دائماً ما يتواجدون في هذه الاستراحة، ويتعاطون المسكر.
وقد تم فصل التيار الكهربائي عن الاستراحة؛ فيما سُلّم المقبوض عليهم لمركز شرطة الشرقية، مزودين بمحضر اللجنة، ويجري استيقافهم لديهم لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
تعليقات ( 28 )
ابو شدااللهم أصلح شبابنا يارب العالمين.
شكراً لرجال الأمن الشجعان البواسل حفظكم الله ورعاكمكفوا بجنودنا الابطال البواسل الله يقويهم على مطاردة والقبض على كل من يخالف الأنظمةاو يقفز على القوانين او يعبث بلأمن بارك الله فى الجهود ياحماة الوطن حفظكم الله ورعاكم
الرأي العاملي في راسه فساد يطلع برا الديرة لا يلوثها
التنينانتبهوا ياعيال صار مافيه الاكفش 😷
مواطن افدغماتهنوا بغوا يتعشون لحم ههههههههههههههههه
67676استراحات في الحويه
سدرة الغرمولشوية ***سكرجيه وحشاشين مكانهم في *** حرام يعيشون مع البشر الراقيه
اسمرعبرالله يهديهم بس كل هالخراب بالنهاية على صحتهم بيجي
مهموالله إن هذا الأمر لا يُطاق إلي يريد يشرب يشرب ولي مايبغى يشرب لا يشرب عيب عليكم كلها عشان ويسكي تلقون القبض عليهم
مهمعادي خلوهم يشربون هذي حريه لي يبغى يشرب يشرب ولي مايبغى يشرب لا يشرب
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهياليت يتم تشكيل لجنة أمنية أخرى مهمتها القاء القبض ومطاردة كل داعشي يعتلي منابر جوامعنا في المملكة ليشتم هذا ويقذف ذاك ويتعرض لطالباتنا الجامعيات خريجات كليات الطب أو المبتعثات له في الخارج .
بسااامالمشكله كل من يشرب ويتعاطى المخدرات يصبح مثل التيس المدروخ . الحمد الله على نعمة العقل ولأسلام اللذي حرمها وتوعد شاربها بعذاب أليم يوم القيامه
راحلشكرا اخي الكريم علي التوضيح فكرت ان ورق الشام هو نفسه ورق العنب واعتقدت انهم جالسين يعملون محشي بعدما شاهدت اغراض الطبخ في الصوره اعلاه
Ksbهههههههههههه العيال ناوين كبسه يختمون السهره
ااببووححممووددواضح أن الكبسة , اثناء إعداد الكبسة !!
عنوانيشربون ويسكي النبيذ الأحمر هو لي حرام باقي الخمر كله حلال
زائرهلجنة شموس *
عفاف اللحيانيلعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها فقد كفر بكتاب الله وسنة رسوله
محمدتواصل لكمح الاشرار والشر
مصممدائما المفسديين غير منظميين//
مصمماثنان منهم “غلمان”؛ // أيش يعني غلمان ؟؟
عفاف اللحيانيلعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها فقد كفر بكتاب الله وسنة رسوله
مصممورق شام جدتي تسميه ورق بستاني تلف الدخان الفرط // ورق خفيف للف التبغ //
راحلايش معنى ورق شام ؟ هل هو ورق العنب ؟
عدد التعليقات:4500
العنيدالفراغ وانعدام الرقابة من الاسرة ورفيق السوء اسباب رئيسية ويجب ان يتم تأهيلهم قبل انقضاء محكوميتهم ليعودو نافعين لمجتمعهم
مواطنماشافوهم يوردونه شافوهم يشربونه هذا حكم قرقوش