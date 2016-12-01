فاعل خير يسدد دية “247 ألف” عن مقيم باكستاني تسبب في مصرع عسكري بالطائف

صحيفة المرصد: سداد فاعل خير “الدية” المطلوبة من المقيم الباكستاني الذي عرض كليته للبيع، وظهر عبر مقطع فيديو يروي معاناته التي أثارت استعطاف المواطنين.
وكان مقيم باكستاني -يدعى “رستم خان” يعمل سائقاً لصهريج- عرض كليته للبيع لسداد مبلغ “دية” مقداره 347 ألف ريال وقعته المحكمة بعد تسببه في مصرع عسكري يعمل بالقوات المسلحة، لكن والدي المتوفى تنازلا عن حقهما في الدية، وتبقى على العامل دفع نصيب زوجة المتوفى وابنه، الذي يبلغ 247 ألف ريال.إلا أن ظروفه المادية الصعبة منعته من ذلك، فظهر عبر مقطع فيديو يروي معاناته التي لاقت استعطاف “المغردين” وأخذوا يبحثون له عن حلول.
وقال الفنان فايز المالكي عبر حسابه في “تويتر”: “موضوع هذا الباكستاني انتهى، أدعو لمن فعل الخير معه أن يرحم أمه وأباه”.
تعليقات ( 44 )
اليوسيالله يفرج همه وكربته يوم يلقى ربه ويغفر لوالديه وجميع موتى المسلمين وان شاء الله نفرح قريباً باكتمال الدية المطلوبة من رايد الحمدي حافظ القران اللهم احفظ هذه البلاد من كل سؤ ومكروه ومن حقد الحاقدين .
الله يحفظ لنا ملكناجزاه الله خير اللهم احفظنا واحفظ اهلنا واحفظ الشعب السعودي من كل مكروه
يالطيفيفاعل خير هل ذهبت للمتعففين في سجون الحقوق انهم والله احوج من استغل التواصل الاجتماعي
صالحدائما الشعب السعودي يساعد الناس عكس الشعوب العربيه والاسيويه التي لاتحب فعل المعروف يوجد رجال اعمال من باكستان لماذا يساعدوه وهو من ابناء جلدتهم اتمنى عدم استغلال طيبه االشعب السعودي
أبجد هوزنتمنى أن يكون قول وفعل، فلنا تجارب سابقة مع محتاجين وعدوا بتبرعات ولم يروا شيئا.
عبدالمحسن محمدامتلأت صحفنا الالكترونيه و وسائل التواصل بطلب المساعده الطبيه والانسانيه والعون في شئون الحياه من مواطنين أطفال ونساء وكبار سن أنهكتهم الظروف وذل السؤال فهل لقوا مايأملونه؟؟؟ أم المقيم ذو حضوة|
🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴جزاك الله خير يافاعل الخير_بارك الله في وطننا وحكامنا وشعبنا الشهم الكريم الأصيل
عدد التعليقات:6184
بسمهياربي يجزاه خييير .
ابونايفمنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ المسلم
اسمرعبرالله يوفق هذا الشهم الذي تكفل في دية هذا المسكين الضعيف ويكثر خيره ويجعل ما فعل في ميزان حسناته .. ما اكثر المحسنين بيننا
المزن🌺الله يرحم العسكري المتوفي ويغفر له ويصبر أهله ؛ ويجزي المحسن خير وجعله في موازين حسناته ؛ والشاحنات والصهاريج سائقيها متهورين ويسرعون بين السيارات الصغيرة كم من مصيبة سببها شاحنة أو صهريج . 🌺
عدد التعليقات:2489
توووووونسيةوالله البارح بكيت وقت شفت فيديو هذا المسكين الله يجازيه خير من تبرع له بميزان حسناته بحول الله الله يبشرك بالجنة والديك وكل إنسان مثله لنصرة المسلمين شكرا له من القلب لا غرابة من أبناء بلد التوحيد
محق**م -على قدر أهل العزم تأتي العزائم -وتأتي على قدر الكرام المكارم -وتعظم في عين الصغير صغارها -وتصغر في عين العظيم العظائم
عدد التعليقات:416
♨ليالي نجد ♨جزاه الله خير . من فرج عن مسلم فىج الله عليه يوم القيامه
سعدالله يرحم والديه ويجزيه خيرا
الستينياللهم اجزه خيرا وبارك له في ماله وولده، الجميل ايظا انه لم يذكر اسمه
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهتعليق مخالف
إلى محقمثل تربيتنا نحن ولله الحمد تربينا على نصرة المظلوم أين كان مذهبه وتربينا على حب الضعفاء وتربينا على أن ما نفعله نلقى جزائه عند الله ولله الحمد
aliوالله ما ادري ايش اقول
خالد المطيرياللهم أنجي فاعل الخير ووالديه عن النار الاجانب هذول ترا فيه منهم يقع في صكات بقعاء ولا لهم بعد الله إالا فاعلين الخير اللهم أحشر هذا الفاعل مع أبوبكر وعثمان أصحاب الايادي البيضاء في فك العاني
كونانتعليق مخالف
ع . الحربيبيض الله وجهه اللي قام بتسديد مبلغ الدية وجزاه الله خير الجزاء وجعله في موازين حسناته
ابوبنيانوالله ونعم فيكم يارجال ابلادي عون الضعيف
شلولخالله يجزاه خير فرحنا والله الله يفرحه بلجنه
محقأما الأجانب الذين رواتبهم في الشركات وبنصهم بالملايين فلن يفزعو لأحد حتى أهل بلدانهم الذين مزقتهم الحروب والفقر
عدد التعليقات:4500
العنيدجزاه الله خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناته. الله يكثر من امثاله. والله يفرجها على كل مبتلى وكل مسلم يارب !!
محقجزاه الله خيرا هذا الشهم ابن الكرام النبلاء في هذا البلد المعطاء وأما عن الشوام والحضارم والمصارية المسيطرين لموارد الشركات هل عمركم سمعتو لهم انهم فرجو كربة مسلم اذا كان أهل سوريا وغزة مافزعولهم
عدد التعليقات:4500
العنيدالله يجزاه خير ، وتبقى المواطنة التي عرضت كليتها للبيع من اجل توفير سكن لها ولعيالها لم **
رؤية 2090اللهم فرج همه واقضي دينه واشرح صدرة كما شرح صدر المسكين
قاطع إشارةجزاه الله خير وبارك الله في فاعل الخير هذا والله فرحنا فرح شديد بهذا الخبر .. الله يكتبها لك في ميزان حسناتك
العاصيالله يستر عليك ويكثر من امثالك لفعل الخير
مخضرملم يخب ظني في تعليقي امس عندما قلت اهل الخير كثر .بارك الله لمن اعانة في حالة ومالة ورحم الله والدية
خالد الزهرانيالله يوفقك من تبرع له
صنداحيجزاه الله خيرا
عدد التعليقات:9213
اللامي10( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ )
زائر صريحمن سدد الدية عن هذا العامل المسكين جزاه الله كل خير سواء المالكي او غيره
عدد التعليقات:9213
اللامي10جزاه الله خير وجعلها في موازين حسناته
مدري ماهواسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يخلف على المتبرع.ويغفر له ولوالديه. والحمد الله الذي فرج هم وغم هذا الرجل.