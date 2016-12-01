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فاعل خير يسدد دية “247 ألف” عن مقيم باكستاني تسبب في مصرع عسكري بالطائف

1 ديسمبر, 2016 , 13:33 م
فاعل خير يسدد دية “247 ألف” عن مقيم باكستاني تسبب في مصرع عسكري بالطائف
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صحيفة المرصد: سداد فاعل خير “الدية” المطلوبة من المقيم الباكستاني الذي عرض كليته للبيع، وظهر عبر مقطع فيديو يروي معاناته التي أثارت استعطاف المواطنين.

وكان مقيم باكستاني -يدعى “رستم خان” يعمل سائقاً لصهريج- عرض كليته للبيع لسداد مبلغ “دية” مقداره 347 ألف ريال وقعته المحكمة بعد تسببه في مصرع عسكري يعمل بالقوات المسلحة، لكن والدي المتوفى تنازلا عن حقهما في الدية، وتبقى على العامل دفع نصيب زوجة المتوفى وابنه، الذي يبلغ 247 ألف ريال.إلا أن ظروفه المادية الصعبة منعته من ذلك، فظهر عبر مقطع فيديو يروي معاناته التي لاقت استعطاف “المغردين” وأخذوا يبحثون له عن حلول.

وقال الفنان فايز المالكي عبر حسابه في “تويتر”: “موضوع هذا الباكستاني انتهى، أدعو لمن فعل الخير معه أن يرحم أمه وأباه”.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    1 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    اليوسي

    الله يفرج همه وكربته يوم يلقى ربه ويغفر لوالديه وجميع موتى المسلمين وان شاء الله نفرح قريباً باكتمال الدية المطلوبة من رايد الحمدي حافظ القران اللهم احفظ هذه البلاد من كل سؤ ومكروه ومن حقد الحاقدين .
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  2. 43
    1 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    تعليق 40خاف ربك هذا غريب وعنده 7اطفال صغار قادر سبحانه يعافيه ويبتليك المسلم يقول خير اويصمت والجميع للهم رب والباكستاني بذل السبب الله يفك كربته
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  3. 42
    1 ديسمبر, 2016 , 16:32 م

    الله يفتح له ابواب الخير دنياء واخره
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  4. 41
    1 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    جزاه الله خير اللهم احفظنا واحفظ اهلنا واحفظ الشعب السعودي من كل مكروه
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  5. 40
    1 ديسمبر, 2016 , 16:08 م

    يالطيف

    يفاعل خير هل ذهبت للمتعففين في سجون الحقوق انهم والله احوج من استغل التواصل الاجتماعي
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  6. 39
    1 ديسمبر, 2016 , 15:58 م

    الله يجزاه الف خير باقي الفتيات الأربعة المصابات بالفشل الكلوي ربي ان شاء الله يسخر لهن اهل الخير لإنقاذ حياتهن 🙏
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  7. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    صالح

    دائما الشعب السعودي يساعد الناس عكس الشعوب العربيه والاسيويه التي لاتحب فعل المعروف يوجد رجال اعمال من باكستان لماذا يساعدوه وهو من ابناء جلدتهم اتمنى عدم استغلال طيبه االشعب السعودي
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  8. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    أبجد هوز

    نتمنى أن يكون قول وفعل، فلنا تجارب سابقة مع محتاجين وعدوا بتبرعات ولم يروا شيئا.
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  9. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    جزاه الله خير من تبرع للباكستاني ودفع له الديه لكن يوجد مواطنين ومواطنات بحاجة
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  10. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    جزاهم الله خير فاعل الخير وام واب المتوفي
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  11. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 15:38 م

    عبدالمحسن محمد

    امتلأت صحفنا الالكترونيه و وسائل التواصل بطلب المساعده الطبيه والانسانيه والعون في شئون الحياه من مواطنين أطفال ونساء وكبار سن أنهكتهم الظروف وذل السؤال فهل لقوا مايأملونه؟؟؟ أم المقيم ذو حضوة|
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  12. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 15:37 م

    🌴🇸🇦سعودي🇸🇦🌴

    جزاك الله خير يافاعل الخير_بارك الله في وطننا وحكامنا وشعبنا الشهم الكريم الأصيل
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  13. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    ياربي يجزاه خييير .
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  14. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 15:14 م

    ابونايف

    منْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ أَخِيهِ المسلم
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  15. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 15:01 م

    اسمرعبر

    الله يوفق هذا الشهم الذي تكفل في دية هذا المسكين الضعيف ويكثر خيره ويجعل ما فعل في ميزان حسناته .. ما اكثر المحسنين بيننا
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  16. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 14:59 م

    المزن

    🌺الله يرحم العسكري المتوفي ويغفر له ويصبر أهله ؛ ويجزي المحسن خير وجعله في موازين حسناته ؛ والشاحنات والصهاريج سائقيها متهورين ويسرعون بين السيارات الصغيرة كم من مصيبة سببها شاحنة أو صهريج . 🌺
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  17. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:2489

    توووووونسية

    والله البارح بكيت وقت شفت فيديو هذا المسكين الله يجازيه خير من تبرع له بميزان حسناته بحول الله الله يبشرك بالجنة والديك وكل إنسان مثله لنصرة المسلمين شكرا له من القلب لا غرابة من أبناء بلد التوحيد
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  18. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 14:39 م

    محق

    **م -على قدر أهل العزم تأتي العزائم -وتأتي على قدر الكرام المكارم -وتعظم في عين الصغير صغارها -وتصغر في عين العظيم العظائم
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  19. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:416

    ♨ليالي نجد ♨

    جزاه الله خير . من فرج عن مسلم فىج الله عليه يوم القيامه
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  20. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    سعد

    الله يرحم والديه ويجزيه خيرا
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  21. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 14:23 م

    الستيني

    اللهم اجزه خيرا وبارك له في ماله وولده، الجميل ايظا انه لم يذكر اسمه
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  22. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  23. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 14:21 م

    إلى محق

    مثل تربيتنا نحن ولله الحمد تربينا على نصرة المظلوم أين كان مذهبه وتربينا على حب الضعفاء وتربينا على أن ما نفعله نلقى جزائه عند الله ولله الحمد
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  24. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 14:20 م

    ali

    والله ما ادري ايش اقول
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  25. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    خالد المطيري

    اللهم أنجي فاعل الخير ووالديه عن النار الاجانب هذول ترا فيه منهم يقع في صكات بقعاء ولا لهم بعد الله إالا فاعلين الخير اللهم أحشر هذا الفاعل مع أبوبكر وعثمان أصحاب الايادي البيضاء في فك العاني
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  26. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 14:18 م

    كونان

    تعليق مخالف
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  27. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 14:17 م

    ع . الحربي

    بيض الله وجهه اللي قام بتسديد مبلغ الدية وجزاه الله خير الجزاء وجعله في موازين حسناته
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  28. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    ابوبنيان

    والله ونعم فيكم يارجال ابلادي عون الضعيف
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  29. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 14:11 م

    شلولخ

    الله يجزاه خير فرحنا والله الله يفرحه بلجنه
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  30. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 14:09 م

    محق

    أما الأجانب الذين رواتبهم في الشركات وبنصهم بالملايين فلن يفزعو لأحد حتى أهل بلدانهم الذين مزقتهم الحروب والفقر
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  31. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 14:08 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    جزاه الله خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناته. الله يكثر من امثاله. والله يفرجها على كل مبتلى وكل مسلم يارب !!
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  32. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 14:06 م

    محق

    جزاه الله خيرا هذا الشهم ابن الكرام النبلاء في هذا البلد المعطاء وأما عن الشوام والحضارم والمصارية المسيطرين لموارد الشركات هل عمركم سمعتو لهم انهم فرجو كربة مسلم اذا كان أهل سوريا وغزة مافزعولهم
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  33. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    جزاه الله خيرا وكتبها في موازين حسناته ، لمثل هذا الموقف يرغب المسلم في جميع المال .
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  34. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    الله يجزاه خير ، وتبقى المواطنة التي عرضت كليتها للبيع من اجل توفير سكن لها ولعيالها لم **
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  35. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 14:01 م

    رؤية 2090

    اللهم فرج همه واقضي دينه واشرح صدرة كما شرح صدر المسكين
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  36. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 13:58 م

    قاطع إشارة

    جزاه الله خير وبارك الله في فاعل الخير هذا والله فرحنا فرح شديد بهذا الخبر .. الله يكتبها لك في ميزان حسناتك
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  37. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 13:57 م

    العاصي

    الله يستر عليك ويكثر من امثالك لفعل الخير
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  38. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 13:55 م

    مخضرم

    لم يخب ظني في تعليقي امس عندما قلت اهل الخير كثر .بارك الله لمن اعانة في حالة ومالة ورحم الله والدية
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  39. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 13:53 م

    خالد الزهراني

    الله يوفقك من تبرع له
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  40. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 13:46 م

    صنداحي

    جزاه الله خيرا
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  41. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:9213

    اللامي10

    ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ )
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  42. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 13:42 م

    زائر صريح

    من سدد الدية عن هذا العامل المسكين جزاه الله كل خير سواء المالكي او غيره
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  43. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:9213

    اللامي10

    جزاه الله خير وجعلها في موازين حسناته
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  44. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 13:41 م

    مدري ماهو

    اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يخلف على المتبرع.ويغفر له ولوالديه. والحمد الله الذي فرج هم وغم هذا الرجل.
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