فاعل خير يسدد دية “247 ألف” عن مقيم باكستاني تسبب في مصرع عسكري بالطائف

صحيفة المرصد: سداد فاعل خير “الدية” المطلوبة من المقيم الباكستاني الذي عرض كليته للبيع، وظهر عبر مقطع فيديو يروي معاناته التي أثارت استعطاف المواطنين.

وكان مقيم باكستاني -يدعى “رستم خان” يعمل سائقاً لصهريج- عرض كليته للبيع لسداد مبلغ “دية” مقداره 347 ألف ريال وقعته المحكمة بعد تسببه في مصرع عسكري يعمل بالقوات المسلحة، لكن والدي المتوفى تنازلا عن حقهما في الدية، وتبقى على العامل دفع نصيب زوجة المتوفى وابنه، الذي يبلغ 247 ألف ريال.إلا أن ظروفه المادية الصعبة منعته من ذلك، فظهر عبر مقطع فيديو يروي معاناته التي لاقت استعطاف “المغردين” وأخذوا يبحثون له عن حلول.

وقال الفنان فايز المالكي عبر حسابه في “تويتر”: “موضوع هذا الباكستاني انتهى، أدعو لمن فعل الخير معه أن يرحم أمه وأباه”.