التلاعب بالأسعار يؤدي إلى التشهير بشركة كوكاكولا وتغريمها 5 ملايين ريال

صحيفة المرصد:شهر مجلس المنافسة بشركة تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية في صحيفتين، وتغريمها خمسة ملايين ريال ,بسبب الاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار.حيث قال المجلس إن شركة “كوكاكولا” السعودية لتعبئة المرطبات اتفقت على رفع وتثبيت أسعار المشروبات الغازية، موضحاً أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف بالرياض لعام 1437هـ.
تعليقات ( 15 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
لا تنسونتغرمون لكل فرع من بندة خمسة ملايين اسوة بالكوكاكولا بعد!
فهد سعدونكوكاكولا خفضت الأسعار إلى ريال واحد وليس العكس يبدو أن الغرامه بسبب التخفيض
عبد العزيز الحربينريد احكام مثل هذه الاحكام وتشير بكل من لايحترم الأنظمة وقوانين هذا البلد الذي اصبح مرتعا لكل محتال ومتلاعب.. والمستهلك يثق بحمايته وهو عنهم غافل
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهبدلآ من تشجيع الشركات الرائدة في الوطن نجدكم **
ياسر11احلئ مشروب بالعالم لو توصل العلبة لسعر برميل البترول بنشري
يااللهبيبسي خلو ينزل بريال حتى القوارير الكزاز ابو نص محد يبيعه في البقاله وين زمن البيبسي قبل عشره سنوات بنص وبريك بالجنه بنص وتشبع وتلعب كوره وانت مبسوط والحين بريال ونص ونص مويه وينكم وزاره التجارة
لؤييعني من زين مشروبهم الي كل امراض سلعتهم ليس ياساسية ولا مهمة ويجب عقابهم من قبل المواطنين بمقاطعة الكاكولا ** يجب عمل هاشتاقات لمقاطعة الشركة ومنتجها لتعليمهم الادب
لؤييعني من زين مشروبهم الي كل امراض سلعتهم ليس ياساسية ولا مهمة ويجب عقابهم من قبل المواطنين بمقاطعة الكاكولا هالحرمية يجب عمل هاشتاقات لمقاطعة الشركة ومنتجها لتعليمهم الادب
مصممالتجارة طايحيييين في كاكاكولا // ويش أخبار بيبسي
محمدزي مصر وغيرها تجارهم ناهبين البلد وتركوا الشعب يموت من جوعة
سليمانطيب انتو عاقبتوهم واخذتوا فلوس وحق المواطم اليي اتنصب عليه
سعودي حقيقيخليهم يرفعوها عشان هالمرة نقاطعهم والله نقفل شركتهم
محب المرصداجلدوهم هالمجرمين الفجار
ااببووححممووددعقبال الببسي