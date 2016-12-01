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التلاعب بالأسعار يؤدي إلى التشهير بشركة كوكاكولا وتغريمها 5 ملايين ريال

1 ديسمبر, 2016 , 14:22 م
التلاعب بالأسعار يؤدي إلى التشهير بشركة كوكاكولا وتغريمها 5 ملايين ريال
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صحيفة المرصد:شهر مجلس المنافسة بشركة تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية في صحيفتين، وتغريمها خمسة ملايين ريال ,بسبب الاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار.حيث قال المجلس إن شركة “كوكاكولا” السعودية لتعبئة المرطبات اتفقت على رفع وتثبيت أسعار المشروبات الغازية، موضحاً أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف بالرياض لعام 1437هـ.

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تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  2. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 15:43 م

    لا تنسون

    تغرمون لكل فرع من بندة خمسة ملايين اسوة بالكوكاكولا بعد!
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  3. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    فهد سعدون

    كوكاكولا خفضت الأسعار إلى ريال واحد وليس العكس يبدو أن الغرامه بسبب التخفيض
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  4. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 14:55 م

    عبد العزيز الحربي

    نريد احكام مثل هذه الاحكام وتشير بكل من لايحترم الأنظمة وقوانين هذا البلد الذي اصبح مرتعا لكل محتال ومتلاعب.. والمستهلك يثق بحمايته وهو عنهم غافل
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  5. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    بدلآ من تشجيع الشركات الرائدة في الوطن نجدكم **
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  6. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 14:53 م

    ياسر11

    احلئ مشروب بالعالم لو توصل العلبة لسعر برميل البترول بنشري
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  7. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 14:52 م

    ياالله

    بيبسي خلو ينزل بريال حتى القوارير الكزاز ابو نص محد يبيعه في البقاله وين زمن البيبسي قبل عشره سنوات بنص وبريك بالجنه بنص وتشبع وتلعب كوره وانت مبسوط والحين بريال ونص ونص مويه وينكم وزاره التجارة
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  8. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 14:49 م

    لؤي

    يعني من زين مشروبهم الي كل امراض سلعتهم ليس ياساسية ولا مهمة ويجب عقابهم من قبل المواطنين بمقاطعة الكاكولا ** يجب عمل هاشتاقات لمقاطعة الشركة ومنتجها لتعليمهم الادب
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  9. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 14:47 م

    لؤي

    يعني من زين مشروبهم الي كل امراض سلعتهم ليس ياساسية ولا مهمة ويجب عقابهم من قبل المواطنين بمقاطعة الكاكولا هالحرمية يجب عمل هاشتاقات لمقاطعة الشركة ومنتجها لتعليمهم الادب
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  10. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 14:43 م

    مصمم

    التجارة طايحيييين في كاكاكولا // ويش أخبار بيبسي
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  11. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 14:41 م

    محمد

    زي مصر وغيرها تجارهم ناهبين البلد وتركوا الشعب يموت من جوعة
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  12. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 14:38 م

    سليمان

    طيب انتو عاقبتوهم واخذتوا فلوس وحق المواطم اليي اتنصب عليه
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  13. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 14:37 م

    سعودي حقيقي

    خليهم يرفعوها عشان هالمرة نقاطعهم والله نقفل شركتهم
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  14. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 14:31 م

    محب المرصد

    اجلدوهم هالمجرمين الفجار
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  15. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 14:28 م

    ااببووححمموودد

    عقبال الببسي
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