التلاعب بالأسعار يؤدي إلى التشهير بشركة كوكاكولا وتغريمها 5 ملايين ريال

صحيفة المرصد:شهر مجلس المنافسة بشركة تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية في صحيفتين، وتغريمها خمسة ملايين ريال ,بسبب الاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار.حيث قال المجلس إن شركة “كوكاكولا” السعودية لتعبئة المرطبات اتفقت على رفع وتثبيت أسعار المشروبات الغازية، موضحاً أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف بالرياض لعام 1437هـ.