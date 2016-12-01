خالد الفيصل: المملكة لم توحد بالسيف كما تقول بعض الكتب..ولكن وحدت لهذا السبب!

صحيفة المرصد: كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة تعاني هجمة عالمية شرسة تقودها مؤسسات إعلامية وسياسية لتشويه صورتها أمام العالم.

ووفقا لـ”الجزيرة”، أوضح الأمير خالد الفيصل خلال لقاء مفتوح مع نخب وشباب مكة المكرمة، أن المملكة ظُلمت في تاريخها المكتوب، مطالبًا المؤرخين السعوديين وأبناء المملكة بإنصاف بلادهم وذكر إنجازاتها التي لم تذكر في كتب التاريخ؛ لتصحيح صورتها أمام العالم.

وأكد أن المملكة لم توحد بالسيف كما تقول بعض الكتب، بل وُحدت بالاقتناع وقبول الناس بالقيادة. ولولا قبول الناس لمشروع الوحدة والتوحيد لما وحدت المملكة.