خالد الفيصل: المملكة لم توحد بالسيف كما تقول بعض الكتب..ولكن وحدت لهذا السبب!

صحيفة المرصد: كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة تعاني هجمة عالمية شرسة تقودها مؤسسات إعلامية وسياسية لتشويه صورتها أمام العالم.
ووفقا لـ”الجزيرة”، أوضح الأمير خالد الفيصل خلال لقاء مفتوح مع نخب وشباب مكة المكرمة، أن المملكة ظُلمت في تاريخها المكتوب، مطالبًا المؤرخين السعوديين وأبناء المملكة بإنصاف بلادهم وذكر إنجازاتها التي لم تذكر في كتب التاريخ؛ لتصحيح صورتها أمام العالم.
وأكد أن المملكة لم توحد بالسيف كما تقول بعض الكتب، بل وُحدت بالاقتناع وقبول الناس بالقيادة. ولولا قبول الناس لمشروع الوحدة والتوحيد لما وحدت المملكة.
تعليقات ( 22 )
الله يحفظ لنا ملكناتوحدت المملكة لان الملك عبدالعزيز دعى لتطبيق الشريعة الله ومكنه الله والتي هي مطلب كل مسلم سني في هذا العالم واذا انتفى تطبيق شريعة الله التي ارتضاها لعباده عندها يستبدل الله اقوام باقوام صالحين
الرأي العامكتاب ابن بشر وكتاب ابن غنام ايام الدولة الاولي كتب تاريخ نجد خاصة اما تاريخ الدول المعاصرة فلا يحتاج كتب فقد تم رواية التاريخ لنا من قبل الاباء والاجداد رحم الله الميت منهم
ابن الطايفتوحدت بالسيف والمدفع الغضبان والقتل حتي فالمساجد والعباس يشهد وما حصل به سبب رعب لدي الناس وما كتبه المؤرخين يحكي بعض الحقيقة
عبدالعزيز الخالديسنين وكتب التاريخ في مدارسنا تؤكد ان الجزيرة العربية توحدت بقوة السيف الا من رضخ للواقع كيف الان لم ننتبه ان مادرسناه كان تزوير للواقع بعد اكثر من ه0 سنة يعتبر التاريخ مزور بالرغم من ان مؤليفيه مواطني
النهارىاعظم انجاز فى الجزيرة هو توحيدالمملكة بالسيف او الاقناع وهذا لا يقلل من عظمة المؤسس كما لم يقلل ذلك من بسمار ك الذى وحد المانيا بالحديد والنار وقال المشاكل المهمة لا تحل بالخطب بل بالحديد والنار
الشنفرهبالسيف الاملح تم توحيد الجنوب والا كيف تم توحيدهم بالكلمه والموعظة الحسنه والتاريخ شاهد والحمد لله هذا فضل عظيم وليس عيب والملك عبدالعزيز امام اعطاه الله الملك والبصيره ونحن نفتخر به فخر عظيم
شبابي واقدح من راسينعم هذا هو الصحيح شكرا يا سمو الامير
زائراللهم احفظ المملكة وحكامها وعلمائها ومن فيها من كل سوء ومكروه يارب
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهياليت يتم تشكيل لجنة أمنية أخرى مهمتها القاء القبض ومطاردة كل داعشي يعتلي منابر جوامعنا في المملكة ليشتم هذا ويقذف ذاك ويتعرض لطالباتنا الجامعيات خريجات كليات الطب أو المبتعثات له في الخارج .
زائر صريحالسعودية تم توحيدها بالسف الأملح وكل الخلائق شهود على ذلك وأنا منهم وأولهم وشاهد على ذلك والله على ماقلت شهيد لايزال والحمد لله هناك ناس عاصروا الملك عبد العزيز ولا يزالون احياء
علي العمرياللهم. ارحم. الملك. عبد العزيز. الذي. وحد قاره واسكنه. الجنه.
عبيدعمري اقول تحمدالله العافية وترحم على الملك عبدالعزيز اللي ضم باقي مناطق الجنوب بالجزيرة للمملكة ولا كانت علوم الحين
علي العمرييعني. نساه. كل الي درسته سنين. في المدارس
عبيدهمداني الا **اذا يكيفك
علي العمري*. وحنا. الحمد. للله با الاقتناع. اللهم. لك. الحمد.
عدد التعليقات:6063
الرحااالصدقت ياصاحب السمو..ف هناك مدن قبلت بتوحيد المملكه وايدت الدوله وعاهدتهم ع كل شي
طنشمن خبث الفرس واعوانهم انهم يطلقون التهم علينا لكى يشغلونا بالدفاع عن انفسنا
عدد التعليقات:4500
العنيدهذا الكلام الصح...واللي راضي حياه الله واللي ساخط يذلف في ستين داهيه ...نحن وابناءنا فداءا للوطن !!
عدد التعليقات:4500
العنيدبالسيف والا بالاقتناع الحمدلله على توحدها تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله !!
علي العمريصد قته. طال. عمرك. **
الهمدانيايهم افضل المشي ام السير
مصممالتوحيد إنجاز مهما كان السبب //