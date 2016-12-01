بالفيديو والصور:الملك يدشن مشاريع أرامكو و “إثراء” في الظهران

صحيفة المرصد-واس:دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم عددا من المشروعات النفطية العملاقة لأرامكو السعودية ، و مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران .

وتوجه الملك المفدى إلى مركز تنسيق العمليات بأرامكو، حيث ألقى رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين كلمة أعرب فيها باسمه ونيابة عن جميع موظفي وموظفات أرامكو عن ترحيبه بخادم الحرمين الشريفين في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الظهران لتدشين مجموعة من المشاريع البترولية منوهاً بان 80 عاماً تفصل عن أول زيارة قام بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ لأرامكو لتدشين أول شحنة للنفظ الخام .

وقال ” إن البدايات كانت متواضعة ولكنها طموحة ، حيث استمرت الشركة في النمو على مدى السنوات الماضية وبتوجيهات حكيمة من ملوك المملكة ، بدءاً من الملك سعود ، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد ، ثم الملك فهد ، ثم الملك عبدالله ـ رحمهم الله جميعا ـ، حيث ترك كل منهم بصمة واضحة في نمو أعمالها ، حتى أصبحت الأن ، في عهدكم الزاهر ـ رعاكم الله ـ ، هي العملاق العالمي الأكبر في صناعة الصاقة كما اصبحت الشركة بحمد الله ، معياراً عالمياً ، ليس فقط في الحجم ، بل في الكفاءة ، والجودة ، والموثوقية ، والتطور التقني والابتكار “.

وأكد أن أرامكو السعودية تسعى للنمو والتنمية باستمرار ، في خدمة الوطن ، عبر العمل المتفاني والانتاجية العالية لنحو 66 ألف من منسوبيها، ويشكل الشباب منهم أكثر من 50% ، حيث يبنون أرامكو المستقبل . ولا أدل على تميز ارامكو السعودية اليوم من هذا المركز المتطور ، الذي ندشن من خلاله المشاريع العملاقة الجديدة ، فمركز تنسيق العمليات هذا ، هو مركز التحكم الرئيسي لأعمال الشركة ، وليس له مثيل في العالم ، لافتاً إلى أن المركز يتحكم بإنتاج 15 مليون برميل مكافئ من النفظ الخام والغاز ، من خلال شبكة متكاملة من المرافق في البر والبحر وفي جميع مناطق المملكة .

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برفع ذراع التحكم ، لتتدفق الطاقة من معامل الوطن إيذانا بتدشينها حيث تبلغ قيمة المشروعات الإجمالية حوالي 160 مليار ريال، ومجموع طاقتها الإنتاجية حوالي 3 ملايين برميل مكافئ من النفط الخام والغاز يومياً.