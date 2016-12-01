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بالصور:”باريس هيلتون” ترتدي الحجاب وتزور أشهر مساجد الإمارات

1 ديسمبر, 2016 , 15:22 م
بالصور:”باريس هيلتون” ترتدي الحجاب وتزور أشهر مساجد الإمارات
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صحيفة المرصد: نشرت النجمة الأميركية باريس هيلتون، وريثة مؤسس سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة، وبطلة تلفزيون الواقع صورةً لها على حسابها على تويتر، شاركت فيها معجبيها زيارتها لمسجد الشيخ زايد بإمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، التي تحل فيها ضيفة حالياً كمدعوة لسباق سيارات الفورميولا 1.
وأرفقت باريس الصورة بتعليق كتبت فيه: “يوم جميل في أبو ظبي، في مسجد الشيخ زايد الكبير” كما نقل موقع هافينغتون بوست.
وتظهر مع هيلتون في الصورة المطربة البريطانية ريتا أورا، التي حضرت بدورها فعاليات السباق لمساندة حبيبها المتسابق الإنكليزي الشهير لويس هاملتون.
وقد أكدت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً بحضورها هناك، على أنها على علاقة عاطفية بلويس، بعد أن كانت الأخبار غير مؤكّدة.
وكان لويس، البالغ من العمر 31 عاماً ينكر دائماً هذه الشائعات، حتى تأكّدت بحضور ريتا لمشاهدته في منافسات سباق وان جراند بريكس في الإمارات العربية المتحدة.
وفي عودة إلى هيلتون فهذه ليست المرة الأولى التي تحضر فيها إلى بلد مسلم وتظهر مرتدية الحجاب، ورافقتها في السابق عدة شائعات عن اعتناقها الإسلام، خاصة بعد ظهورها وهي تؤدي الصلاة الإسلامية عام 2011، ضمن حلقة من برنامج الواقع الذي حمل اسمها، زارت في إحدى حلقاته عائلة باكستانية مسلمة.
وأشيع وقتها في الصحافة الأميركية، أن هيلتون اعتنقت الإسلام، وغيَّرت اسمها إلى “طاهرة”، بل ونقل عنها قولها “لا مجال لديانة السينتولوجي أو الكابالا.. هذا هو الدين الذي يجب أن يعتنق.. الإسلام هو الدين الذي يجب أن يتبع”.
وسبق لهيلتون أن أثارت جدلاً، بزيارتها إلى مكة، المحرّم زيارتها على غير المسلمين، وذلك في عام 2012، حيث قامت بافتتاح خامس معرض متجر ملابس يحمل اسمها في المملكة العربية السعودية، وكتبت وقتها على حسابها على تويتر “أحب متجري الجديد في السعودية”.

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تعليقات ( 44 )

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  1. 44
    1 ديسمبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    مافهمت 😳
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  2. 43
    1 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    والا المثل اللبناني
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  3. 42
    1 ديسمبر, 2016 , 16:59 م

    بسمة انتي مستمعين المثل العراقي الي يقول ليلة عمر
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  4. 41
    1 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    قربيني تعرفيني
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  5. 40
    1 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    انتي وبس
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  6. 39
    1 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    بسمة البعيد عن العين بعيد عن القلب شربيني تشرفيني
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  7. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    مؤكد
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  8. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 16:50 م

    وه ياناس يازينها بالحجاب
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  9. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 16:48 م

    ههههه

    المتشبه ساميه مرة علق على موضوع عن ألم الولادة وقال انا أم لتسعة وكلهم دكاترة وألم الولادة يهون عند أحم 😇😍😂🤓
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  10. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 16:37 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    بدوا ان بسمة لا تروق لها إذن هدى//انا شايفه اسمي ومتأكدة انه اسمي بس ايش الحكايه 😳
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  11. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 16:32 م

    يبدوا ان بسمة لا تروق لها إذن هدى
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  12. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    اعرفها عريس اي هريس بالهيل
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  13. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    بسمة دعينا وتقارب والبنات مع زملاء بالحلال//ترجمة بالله 🤓
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 16:27 م

    صحيح أننا لا نليق بمستوياتكن ولم نكن فتيه أحلامكم ولكن الجود بالموجود اضغط على قلوبكم وتحمللن المصاعب والمصائب وضحين فقد ضاعت أوقاتنا بالبحث عنكن
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  15. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 16:26 م

    24

    ههههههه ههههه
    لا يعجبني(24) اعجبني(1)
  16. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    ومن القمر الي معها على يسار الصورة الاولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  17. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    قلم الحقيقه الرحااال \\\\ اللهم آمين .

    ومن عندي الف آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    بسمة دعينا وتقارب والبنات مع زملاء بالحلال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  19. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 16:19 م

    غرد صدق وخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    REALITY

    ايش الحلاوة و الجمال هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:1197

    سامية

    ١٩ ياحظني ماشاء الله علي ١١٥ سنة الله يعطيني طولة العمر أزود وازود واقضيها في حرق أعصاب الإخونجية👹 فقد نذرت نفسي لذاكَ 😂😂😂
    لا يعجبني(35) اعجبني(7)
  22. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    الله يهديك للحق ويثبتك عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    المهاجر13

    ممكن اسئل المعلقين ماحكم دخول غير المسلم المسجد وما هو الدليل. مكه والمدينه لها حدود لا يدخلها غير المسلم اما الباقي فليس لها حدود شوف تاج محل مسجد السلطان العثماني كلها مزارات الله المستعان
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    15//مواطن هذي مسيحيه وماراح نستغرب انها تتصورهنا لكن كثييير فنانين مسلمين ومواطنين عاديين طوال اداء عمرتهم تصوير وسيلفي مع الكعبه ،،!!!!!!!!
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  25. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    باريس جميله وفيها كاريزما رهيبه ..!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  26. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    سويميه 10 وانتي من مواليد 1900 حيث تقولين لديك 9 ابناء وكلهم دكاترة
    لا يعجبني(5) اعجبني(40)
  27. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:1197

    سامية

    أروع مافي مساجد الإمارات الله يحفظها صوت الأذان شي ثااااني يلفت حتى غير المسلمين فيخشعون لعذوبته 😍
    لا يعجبني(63) اعجبني(7)
  28. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    ناقص مسجد الشيخ زايد الله يرحمه بن فروة هههههههه والله يسلخون فروة راسه وهو على حدود بلادهم هههههههههه
    لا يعجبني(73) اعجبني(7)
  29. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    الرحااال \\\\ اللهم آمين .
    لا يعجبني(68) اعجبني(6)
  30. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 15:50 م

    مواطن

    اصبح المسجد صالة عرض لتصوير المشاهير ياخي انا ما ادري هل يريدون الشهره بدخول هؤلاء المشهورين داخل المسجد وما الحكمة بالموضوع يالامارات ؟؟؟!؟!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  31. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:1197

    سامية

    مسجد الشيخ زايد رحمه الله تحفة فنية ومعمارية رائعة يستحق الزيارة زادك الله تقى يا باريس الجميلة .
    لا يعجبني(71) اعجبني(7)
  32. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    رعد صدق وخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 15:47 م

    ع . الحربي

    يالرخال الله لا يحفظك ولا يحفظ باريس هيلتون
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    هدى

    ليس غريباان تتحجب هذه او تسلم تلك فهم يبحثون و يفكرون ويميزون بين الحق والباطل..لكن الغرييب العجيب ان تتخلى المسلمه وعلى الفطره عن حجابهاوستر هاوعفتهامتاثره باهل الزيغ واﻻنحراف عقائديااوفكريااوسلوكيا.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  35. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:1197

    سامية

    باريس هيلتون من مواليد ١٩٨١ فعمرها ٣٥ وليس ٢٥ 😇😂
    لا يعجبني(49) اعجبني(5)
  36. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    بلاش لف ودوران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    داعية الأخوان اللي في المغرب حالم فيكم .
    لا يعجبني(8) اعجبني(6)
  38. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 15:36 م

    غرد قصدك وخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 15:35 م

    مصمم

    مسجد عجيب قمة الإبداع //
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 15:31 م

    محق

    باقي لها أن تتعلم الحجاب الشرعي الكامل والالتزام بتعاليم الدين وتفقيهها في الشريعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 15:30 م

    سوسو

    باريس تعالي الرياض الكل ينتظرك وبيشيلك فوق راسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 15:27 م
    عدد التعليقات:6063

    الرحااال

    الله يحفظها ...
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  43. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 15:27 م

    ههه بس متهلتن

    لا يكون بس لوجين هيلتون وباريس العمران 🤔😉😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 15:24 م

    شيعي برونزي

    هههههههه احلى ههههههه
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