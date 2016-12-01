بالصور:”باريس هيلتون” ترتدي الحجاب وتزور أشهر مساجد الإمارات

صحيفة المرصد: نشرت النجمة الأميركية باريس هيلتون، وريثة مؤسس سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة، وبطلة تلفزيون الواقع صورةً لها على حسابها على تويتر، شاركت فيها معجبيها زيارتها لمسجد الشيخ زايد بإمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، التي تحل فيها ضيفة حالياً كمدعوة لسباق سيارات الفورميولا 1.
وأرفقت باريس الصورة بتعليق كتبت فيه: “يوم جميل في أبو ظبي، في مسجد الشيخ زايد الكبير” كما نقل موقع هافينغتون بوست.
وتظهر مع هيلتون في الصورة المطربة البريطانية ريتا أورا، التي حضرت بدورها فعاليات السباق لمساندة حبيبها المتسابق الإنكليزي الشهير لويس هاملتون.
وقد أكدت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً بحضورها هناك، على أنها على علاقة عاطفية بلويس، بعد أن كانت الأخبار غير مؤكّدة.
وكان لويس، البالغ من العمر 31 عاماً ينكر دائماً هذه الشائعات، حتى تأكّدت بحضور ريتا لمشاهدته في منافسات سباق وان جراند بريكس في الإمارات العربية المتحدة.
وفي عودة إلى هيلتون فهذه ليست المرة الأولى التي تحضر فيها إلى بلد مسلم وتظهر مرتدية الحجاب، ورافقتها في السابق عدة شائعات عن اعتناقها الإسلام، خاصة بعد ظهورها وهي تؤدي الصلاة الإسلامية عام 2011، ضمن حلقة من برنامج الواقع الذي حمل اسمها، زارت في إحدى حلقاته عائلة باكستانية مسلمة.
وأشيع وقتها في الصحافة الأميركية، أن هيلتون اعتنقت الإسلام، وغيَّرت اسمها إلى “طاهرة”، بل ونقل عنها قولها “لا مجال لديانة السينتولوجي أو الكابالا.. هذا هو الدين الذي يجب أن يعتنق.. الإسلام هو الدين الذي يجب أن يتبع”.
وسبق لهيلتون أن أثارت جدلاً، بزيارتها إلى مكة، المحرّم زيارتها على غير المسلمين، وذلك في عام 2012، حيث قامت بافتتاح خامس معرض متجر ملابس يحمل اسمها في المملكة العربية السعودية، وكتبت وقتها على حسابها على تويتر “أحب متجري الجديد في السعودية”.
تعليقات ( 44 )
عدد التعليقات:6184
بسمهمافهمت 😳
هههههالمتشبه ساميه مرة علق على موضوع عن ألم الولادة وقال انا أم لتسعة وكلهم دكاترة وألم الولادة يهون عند أحم 😇😍😂🤓
عدد التعليقات:6184
بسمهبدوا ان بسمة لا تروق لها إذن هدى//انا شايفه اسمي ومتأكدة انه اسمي بس ايش الحكايه 😳
عدد التعليقات:6184
بسمهبسمة دعينا وتقارب والبنات مع زملاء بالحلال//ترجمة بالله 🤓
24ههههههه ههههه
قلم الحقيقه الرحااال \\\\ اللهم آمين .ومن عندي الف آمين
REALITYايش الحلاوة و الجمال هذا
عدد التعليقات:1197
سامية١٩ ياحظني ماشاء الله علي ١١٥ سنة الله يعطيني طولة العمر أزود وازود واقضيها في حرق أعصاب الإخونجية👹 فقد نذرت نفسي لذاكَ 😂😂😂
الله يحفظ لنا ملكناالله يهديك للحق ويثبتك عليه
المهاجر13ممكن اسئل المعلقين ماحكم دخول غير المسلم المسجد وما هو الدليل. مكه والمدينه لها حدود لا يدخلها غير المسلم اما الباقي فليس لها حدود شوف تاج محل مسجد السلطان العثماني كلها مزارات الله المستعان
عدد التعليقات:6184
بسمه15//مواطن هذي مسيحيه وماراح نستغرب انها تتصورهنا لكن كثييير فنانين مسلمين ومواطنين عاديين طوال اداء عمرتهم تصوير وسيلفي مع الكعبه ،،!!!!!!!!
عدد التعليقات:6184
بسمهباريس جميله وفيها كاريزما رهيبه ..!
عدد التعليقات:1197
ساميةأروع مافي مساجد الإمارات الله يحفظها صوت الأذان شي ثااااني يلفت حتى غير المسلمين فيخشعون لعذوبته 😍
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهناقص مسجد الشيخ زايد الله يرحمه بن فروة هههههههه والله يسلخون فروة راسه وهو على حدود بلادهم هههههههههه
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهالرحااال \\\\ اللهم آمين .
مواطناصبح المسجد صالة عرض لتصوير المشاهير ياخي انا ما ادري هل يريدون الشهره بدخول هؤلاء المشهورين داخل المسجد وما الحكمة بالموضوع يالامارات ؟؟؟!؟!
عدد التعليقات:1197
ساميةمسجد الشيخ زايد رحمه الله تحفة فنية ومعمارية رائعة يستحق الزيارة زادك الله تقى يا باريس الجميلة .
ع . الحربييالرخال الله لا يحفظك ولا يحفظ باريس هيلتون
هدىليس غريباان تتحجب هذه او تسلم تلك فهم يبحثون و يفكرون ويميزون بين الحق والباطل..لكن الغرييب العجيب ان تتخلى المسلمه وعلى الفطره عن حجابهاوستر هاوعفتهامتاثره باهل الزيغ واﻻنحراف عقائديااوفكريااوسلوكيا.
عدد التعليقات:1197
ساميةباريس هيلتون من مواليد ١٩٨١ فعمرها ٣٥ وليس ٢٥ 😇😂
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهداعية الأخوان اللي في المغرب حالم فيكم .
مصمممسجد عجيب قمة الإبداع //
محقباقي لها أن تتعلم الحجاب الشرعي الكامل والالتزام بتعاليم الدين وتفقيهها في الشريعة
سوسوباريس تعالي الرياض الكل ينتظرك وبيشيلك فوق راسه
عدد التعليقات:6063
الرحااالالله يحفظها ...
ههه بس متهلتنلا يكون بس لوجين هيلتون وباريس العمران 🤔😉😊
شيعي برونزيهههههههه احلى ههههههه