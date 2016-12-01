فصائل حلب تحلّ نفسها وتشكل جيشاً موحداً.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: حلت فصائل المعارضة السورية المسلحة نفسها وشكلت كيان موحد باسم “جيش حلب”، بقيادة أبو عبد الرحمن نور قائدا عاما وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا، وذلك لمواجهة تقدم قوات النظام السوري داخل الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة والرد على المزاعم الروسية بأن دعمها العسكري للنظام هدفه ملاحقة العناصر “الإرهابية” التابعة لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
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وبهذا الإعلان لم يعد هناك وجود لأي فصيل مسلح داخل الأحياء المحاصرة خارج إطار “جيش حلب”. وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات الأهالي ومن شخصيات داخل الأحياء المحاصرة، وفقًا لما ذكره أوضحه مراسل الجزيرة في غازي عنتاب معن خضر.
وكانت قوات النظام والمليشيات قد سيطرت في الأيام القليلة الماضية على أحياء مساكن هنانو والصاخور والحيدرية في الطرف الشمالي للأحياء الشرقية في حلب، لتلحق أكبر خسارة بالمعارضة المسلحة في المدينة منذ عام 2012.
تعليقات ( 28 )
رسالةقاتل الله الفكر الإنشطاري والذي جعل من الإثنين صفين، أنظروا إلى إيران التي وحدت جميع من في صفها على قلب رحل واحد،
مواطناللهم انصر الموحدين على المشركين بشار وأعوانه
الشريفسبحان الله تأملت الصورة نفس اشكال الاخوان والقاعدة وداعش اللحى الكثة المحملة بالحشرات والقمل وعصابات الرؤوس الفارغة المليئة بالعقائد الباطلة اسأل الله ان يهلكهم هلاك عاد وارم فهم اخبث من اخرجته الارض
عدد التعليقات:4500
العنيداللهم أنصر المعارضه ،،على كفار بشار وبوتن واعوانه ،، اللهم في هذي الساعه المباركه قبل غروب الشمس في ليله الجمعه ،، انك تهلك بشار وبوتن والخميني وعوانه يارب العالمين (( اللهم آمين ))
الشريفهؤلاء هم داعش وماعش جيش النصرة والحر وفتح الشام وجميع الاسماء الرنانة والفكر واحد هو الارهاب والقتل والحرق والاغراق ،،تم جمعهم وسيتم ابادتهم ،، اتباع الملعون بن لادن رأس الارهاب
لونهالله يقويهم ياارب هم رجال حقيقه تركو بيوتهم واطفالهم ربما قتلو لكم منننننا الدعااااء من القلب
اليوسياللهم يا هازم الأحزاب وَيَا من انت على كل شيء قدير اللهم عليك بالرافضة والروس والنصيرية والصهيونية والحوثية ومن يقف معهم ويساندهم اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا والعراق وانزل الرعب في قلوب العدو
متأملهؤلاء هم أصحاب الأرض والحق .. سيبقون صامدون وسينتصرون مهما طال الزمن والله معهم .. ومهما تكالبت عليهم مليشيات الفرس والعراق والنظام وحسن نصر اللات والروس فسيجرون اذيال الخيبة سيجئ الحق ويزهق الباطل
الله يحفظ لنا ملكنايارب يا الله انصر المسلمين السنة في سوريه والعراق في الموصل وحلب على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده والمنافقين والمتخاذلين
محمد مطربعض الناس يكلمون عن الإخوان والسنة في سوريا تحت إبادة الرافضة وأعوانه. .اتقوا الله يا اخواني وأعوانه الله أن يفرج إخواننا في سوريا والعراق
عدد التعليقات:14178
برق الحرم(((((( كله كوم ........ ومجوعة المايكات الصغيرة ...... المنثورة على الطاولة ....... بدون شعارات القنوات التابعة لها ))))))
زيادوينكم من زمان عن تشكيل جيش سوري موحد..بس و الله انكم ارجل من العراقيين..
عدد التعليقات:14178
برق الحرم((((((( مزقو صفهم بزع فصائل ......متعددة........... لتذهب ريحهم ........والاجهزة الالكترونية معهم فكم صيدهم يصبح ميسرا للاعداء..... متى انتهى دورهم )))))))
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهيحلمون بدولة أخونجية ارهابية أخوانية على أنقاض سوريا وجماجم أطفالها ونسائها وشيوخها.عمر الارهاب والارهابيين مانتصر في أي مكان في العالم.
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم يا رب كل شيء ومليكه انصر المستضعفين في سوريا على الملحدين والروافض المجوس المعتدين وذنابهم في كل مكان اللهم آمل نسائهم وايتم أطفالهم وجمد الدماء في عروقهم وأرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهفزعتك ياخليفة المسلمين الأخواني ههههههههه
محمداي شخص يرفع السلاح في وجه الدوله فهو ارهابي
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بطاغية الشام ومن دعمه ومن سانده اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم آمين يا حي يا قيوم
فهد سعدونالغالبية العظمى منهم مرتزقة وعملاء لو جاهدوا في سبيل الله واخلصوا لله نصرهم الله ولكنهم معتمدين على الممولين
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهانكسار الهزائم واضح على وجوههم خليط الأخوان والقاعدة والدواعش.
فريد البحريالقتال يجب أن يتوقف فورا حفاظا على أرواح الجميع
سفيان 66الله يسحقكم جميعا ...شوهتم السلام واختطفتموه
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهوين ارهابي القاعدة المحيسني عنكم. شكلكم عزلتوه أو قتلتوه. الله لايرحمه اذا هلك.
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهبعد هزائمهم المتتالية هناك.