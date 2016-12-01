فصائل حلب تحلّ نفسها وتشكل جيشاً موحداً.. لهذا السبب!

صحيفة المرصد: حلت فصائل المعارضة السورية المسلحة نفسها وشكلت كيان موحد باسم “جيش حلب”، بقيادة أبو عبد الرحمن نور قائدا عاما وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا، وذلك لمواجهة تقدم قوات النظام السوري داخل الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة والرد على المزاعم الروسية بأن دعمها العسكري للنظام هدفه ملاحقة العناصر “الإرهابية” التابعة لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

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وبهذا الإعلان لم يعد هناك وجود لأي فصيل مسلح داخل الأحياء المحاصرة خارج إطار “جيش حلب”. وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات الأهالي ومن شخصيات داخل الأحياء المحاصرة، وفقًا لما ذكره أوضحه مراسل الجزيرة في غازي عنتاب معن خضر.

وكانت قوات النظام والمليشيات قد سيطرت في الأيام القليلة الماضية على أحياء مساكن هنانو والصاخور والحيدرية في الطرف الشمالي للأحياء الشرقية في حلب، لتلحق أكبر خسارة بالمعارضة المسلحة في المدينة منذ عام 2012.