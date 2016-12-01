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فصائل حلب تحلّ نفسها وتشكل جيشاً موحداً.. لهذا السبب!

1 ديسمبر, 2016 , 15:27 م
فصائل حلب تحلّ نفسها وتشكل جيشاً موحداً.. لهذا السبب!
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صحيفة المرصد: حلت فصائل المعارضة السورية المسلحة نفسها وشكلت كيان موحد باسم “جيش حلب”، بقيادة أبو عبد الرحمن نور قائدا عاما وأبو بشير عمارة قائدا عسكريا، وذلك لمواجهة تقدم قوات النظام السوري داخل الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة والرد على المزاعم الروسية بأن دعمها العسكري للنظام هدفه ملاحقة العناصر “الإرهابية” التابعة لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
.
وبهذا الإعلان لم يعد هناك وجود لأي فصيل مسلح داخل الأحياء المحاصرة خارج إطار “جيش حلب”. وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات الأهالي ومن شخصيات داخل الأحياء المحاصرة، وفقًا لما ذكره أوضحه مراسل الجزيرة في غازي عنتاب معن خضر.

وكانت قوات النظام والمليشيات قد سيطرت في الأيام القليلة الماضية على أحياء مساكن هنانو والصاخور والحيدرية في الطرف الشمالي للأحياء الشرقية في حلب، لتلحق أكبر خسارة بالمعارضة المسلحة في المدينة منذ عام 2012.



تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 17:25 م

    رسالة

    قاتل الله الفكر الإنشطاري والذي جعل من الإثنين صفين، أنظروا إلى إيران التي وحدت جميع من في صفها على قلب رحل واحد،
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  2. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    مواطن

    اللهم انصر الموحدين على المشركين بشار وأعوانه
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  3. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    الشريف

    سبحان الله تأملت الصورة نفس اشكال الاخوان والقاعدة وداعش اللحى الكثة المحملة بالحشرات والقمل وعصابات الرؤوس الفارغة المليئة بالعقائد الباطلة اسأل الله ان يهلكهم هلاك عاد وارم فهم اخبث من اخرجته الارض
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  4. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    اللهم أنصر المعارضه ،،على كفار بشار وبوتن واعوانه ،، اللهم في هذي الساعه المباركه قبل غروب الشمس في ليله الجمعه ،، انك تهلك بشار وبوتن والخميني وعوانه يارب العالمين (( اللهم آمين ))
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  5. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 16:54 م

    الشريف

    هؤلاء هم داعش وماعش جيش النصرة والحر وفتح الشام وجميع الاسماء الرنانة والفكر واحد هو الارهاب والقتل والحرق والاغراق ،،تم جمعهم وسيتم ابادتهم ،، اتباع الملعون بن لادن رأس الارهاب
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  6. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    لونه

    الله يقويهم ياارب هم رجال حقيقه تركو بيوتهم واطفالهم ربما قتلو لكم منننننا الدعااااء من القلب
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  7. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 16:36 م

    اليوسي

    اللهم يا هازم الأحزاب وَيَا من انت على كل شيء قدير اللهم عليك بالرافضة والروس والنصيرية والصهيونية والحوثية ومن يقف معهم ويساندهم اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا والعراق وانزل الرعب في قلوب العدو
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  8. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 16:27 م

    متأمل

    هؤلاء هم أصحاب الأرض والحق .. سيبقون صامدون وسينتصرون مهما طال الزمن والله معهم .. ومهما تكالبت عليهم مليشيات الفرس والعراق والنظام وحسن نصر اللات والروس فسيجرون اذيال الخيبة سيجئ الحق ويزهق الباطل
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  9. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    مدعي الجهاد وهم بليل متلحفين بالحور العين
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  10. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    اوامرهم من تركيا
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  11. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    سبب نكسه سوريا ابو وابو وابو وابو وابو
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  12. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 15:59 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    يارب يا الله انصر المسلمين السنة في سوريه والعراق في الموصل وحلب على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله والاكراد الملاحده والمنافقين والمتخاذلين
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  13. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 15:56 م

    محمد مطر

    بعض الناس يكلمون عن الإخوان والسنة في سوريا تحت إبادة الرافضة وأعوانه. .اتقوا الله يا اخواني وأعوانه الله أن يفرج إخواننا في سوريا والعراق
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  14. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:14178

    برق الحرم

    (((((( كله كوم ........ ومجوعة المايكات الصغيرة ...... المنثورة على الطاولة ....... بدون شعارات القنوات التابعة لها ))))))
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  15. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 15:52 م

    زياد

    وينكم من زمان عن تشكيل جيش سوري موحد..بس و الله انكم ارجل من العراقيين..
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  16. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 15:48 م
    عدد التعليقات:14178

    برق الحرم

    ((((((( مزقو صفهم بزع فصائل ......متعددة........... لتذهب ريحهم ........والاجهزة الالكترونية معهم فكم صيدهم يصبح ميسرا للاعداء..... متى انتهى دورهم )))))))
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  17. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    يحلمون بدولة أخونجية ارهابية أخوانية على أنقاض سوريا وجماجم أطفالها ونسائها وشيوخها.عمر الارهاب والارهابيين مانتصر في أي مكان في العالم.
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  18. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 15:46 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم يا رب كل شيء ومليكه انصر المستضعفين في سوريا على الملحدين والروافض المجوس المعتدين وذنابهم في كل مكان اللهم آمل نسائهم وايتم أطفالهم وجمد الدماء في عروقهم وأرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود
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  19. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    فزعتك ياخليفة المسلمين الأخواني ههههههههه
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  20. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 15:41 م

    محمد

    اي شخص يرفع السلاح في وجه الدوله فهو ارهابي
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  21. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 15:40 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بطاغية الشام ومن دعمه ومن سانده اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم آمين يا حي يا قيوم
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  22. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 15:38 م

    فهد سعدون

    الغالبية العظمى منهم مرتزقة وعملاء لو جاهدوا في سبيل الله واخلصوا لله نصرهم الله ولكنهم معتمدين على الممولين
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  23. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    انكسار الهزائم واضح على وجوههم خليط الأخوان والقاعدة والدواعش.
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  24. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    فريد البحري

    القتال يجب أن يتوقف فورا حفاظا على أرواح الجميع
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  25. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    سفيان 66

    الله يسحقكم جميعا ...شوهتم السلام واختطفتموه
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  26. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 15:34 م

    يا حبيباتي لو كنتم لم تنجروا وراء الثورات ومشايخ الربيع العبري لسلم الشعب السوري والمصري والليبي واليمني ولم تتدخل روسيا أو اسياد اﻹخوان الغرب وعلي اﻷقل سلمت الشعوب
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  27. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    وين ارهابي القاعدة المحيسني عنكم. شكلكم عزلتوه أو قتلتوه. الله لايرحمه اذا هلك.
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  28. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 15:29 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    بعد هزائمهم المتتالية هناك.
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