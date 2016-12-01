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“عالم” توقع سقوط الطائرة البرازيلية قبل 8 أشهر.. وأمور أخرى توقعها وحدثت !-فيديو

1 ديسمبر, 2016 , 16:02 م
“عالم” توقع سقوط الطائرة البرازيلية قبل 8 أشهر.. وأمور أخرى توقعها وحدثت !-فيديو
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صحيفة المرصد : كشف عالم نفس برازيلي عن سقوط طائرة تقل فريقًا برازيليًا لكرة القدم، وذلك قبل 8 أشهر من سقوط طائرة فريق “شابيكوينسي”، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول قدرة هذا العالم على التنبؤ بالمستقبل.

وسلطت صحيفة “الميرور” البريطانية، الضوء على قصة العالم والذي يدعى “جوزيه فيريرا دوس سانتوس كارلينوس”، والذي تحققت نبؤته بالكامل، حيثُ أكد خلال لقائه التليفزيوني، أن سقوط الطائرة سيكون خلال عام ونصف على الأكثر.

ولا تعتبر هذه هيَ أولى توقعاته، إذ سبق لـ “جوزيه”، وأن توقع كارثة أخرى، حينما قال إن المنتخب البرازيلي الأول سيسقط أمام نظيره الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم في مونديال كأس العالم.

يذكر أن طائرة تقل فريق “شابيكوينسي” البرازيلي، قد سقطت في كولومبيا، أثناء توجه الفريق للعب مباراة هامة ضد نادي أتلتيكو ناسونال الكولمبي، في نهائي كأس كوبا سود أمريكان، وهو ما أدى إلى مقتل معظم ركابها.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 16:34 م

    مصمم

    ترجمة المقطع قائلا: "إن فريق كرة القدم كله سيلقى حدفه في حادث تحطم طائرة عيكم كتابت مذكرة من ما أقوله، وهذا سيحدث في غضون عام ونصف" تم سؤاله ما إذا كان الفريق سيكون برازيلي لكنه اعترف انا غير متأكد.
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  2. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    كذب المنجمون ولو صدقو

    ليس غريب على مجتمع لايومن بالقضاء والقدر بالتعلق بهذا الكلام الاجوف لان من وثق هذا الرواية قبل حدوثها ونقراءهاكثير عند حدوث مصيبة
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  3. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 16:22 م

    كذب المنجمون ولو صدقو

    ليس غريب على مجتمع لايومن بالقضاء والقدر بالتعلق بهذا الكلام الاجوف لان من وثق هذا الرواية قبل حدوثها ونقراءهاكثير عند حدوث مصيبة
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  4. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 16:19 م

    مصمم

    مع الاسف مانعرف برتغالي // كأنه يقول حطيح وربي حطيح وذا وجهي بالبرتغالي
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  5. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    زائر المرصد

    توقع فأصاب لا أكثر ولا أقل.
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  6. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    في توقعات جديدة طيب بلا كذب
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  7. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    محب للسيسي واعشق تراب مصر

    معقوله ازاي كدا
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