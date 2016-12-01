“عالم” توقع سقوط الطائرة البرازيلية قبل 8 أشهر.. وأمور أخرى توقعها وحدثت !-فيديو

صحيفة المرصد : كشف عالم نفس برازيلي عن سقوط طائرة تقل فريقًا برازيليًا لكرة القدم، وذلك قبل 8 أشهر من سقوط طائرة فريق “شابيكوينسي”، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول قدرة هذا العالم على التنبؤ بالمستقبل.

وسلطت صحيفة “الميرور” البريطانية، الضوء على قصة العالم والذي يدعى “جوزيه فيريرا دوس سانتوس كارلينوس”، والذي تحققت نبؤته بالكامل، حيثُ أكد خلال لقائه التليفزيوني، أن سقوط الطائرة سيكون خلال عام ونصف على الأكثر.

ولا تعتبر هذه هيَ أولى توقعاته، إذ سبق لـ “جوزيه”، وأن توقع كارثة أخرى، حينما قال إن المنتخب البرازيلي الأول سيسقط أمام نظيره الألماني بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم في مونديال كأس العالم.

يذكر أن طائرة تقل فريق “شابيكوينسي” البرازيلي، قد سقطت في كولومبيا، أثناء توجه الفريق للعب مباراة هامة ضد نادي أتلتيكو ناسونال الكولمبي، في نهائي كأس كوبا سود أمريكان، وهو ما أدى إلى مقتل معظم ركابها.