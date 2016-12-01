صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يوثق عراكا بين شاب وآخر في أحد المجمعات التجارية بالرياض، عقب تحرش أحدهما بزوجة الآخر، بحسب ما ذكر النشطاء، فيما نجح رجال الأمن في فض العراك.
ويبين الفيديو قيام أحد الشباب بمحاولة إلقاء الآخر من أعلى المجمع التجاري، إلا أن الأمن نجح في إنقاذه فيما فر الشاب هاربًا من يد الأمن وردد الأخر عبارة :”والله ما خليك” وعبارات أخرى توحي بغضبه.
بالفيديو: مواطن يحاول رمي شاب تحرش بزوجته من أعلى مول في الرياض.. والنساء تصرخ
صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يوثق عراكا بين شاب وآخر في أحد المجمعات التجارية بالرياض، عقب تحرش أحدهما بزوجة الآخر، بحسب ما ذكر النشطاء، فيما نجح رجال الأمن في فض العراك.
تعليقات ( 70 )
أمانيوالله من عبايات الكتف الملفته الوحدة تروح المستشفى موعد مكياج ومناكير هذا وهي داخله على دكتور اما اذا دخلت عند دكتوره الوضع يختلف شفتهم ويارب لك الحمد اما السوق فرقوا اذا نزلت الوحدة بعبايه رأس وكتف
ام فارسالهمداني الله **** ما عظيم الا الله عز وجل وانت تمدح اليهوديه وترمي المسلمه الله ينتقم منك روح دور على الحريم الي راكبين مع المفحط تعدو لباس الفتنه بدون ملابس مهما وصل الحال لا يمكن الوصول لمثلهم
عبيديمكن يكون رافضي مخيس ؟؟
زيادكفو..مع انه اغلبكم راح يوفف مع متحرش..
***سابقفشل للمفهوم الديني المطبق عندنا ،
يلدرمتعليق مخالف
شيعي برونزياكيد اخوانجي
عاقلةمااعتقد انة تحرش لان الحرمة مع زوجها وهي متسترة والثاني غير سعودي أيضا لاكن مبين ان الزوج مهوب طبيعي من النوع الشكاك والي غيرتة معميتة المهم الله يعين ذا الحريمة وبس
ابو لمى التميميشيء طبيعي اذا غابت الهيئه وغاب النظام تحصل حوادث مثل كذا
مشــعلهذا نتيجة عدم وجود عقوبات رادعة - ومثل هذا ممكن ينقتل ولا يلام القاتل عند عرضه
ابو المهلهلتعليق مخالف
الصبحيلابد من وضع حل لمشكلة الاجنبيات واللي يدورون في الاسواق ومنع دخول الرجال لاسواق النساء ومنع النساء لدخول اسواق الرجال يحسبه متزوج لبنانية مابتعلم
المفروضتشكره لانه اعجب بها. شكله الوحيد بالسوق وانت المعجبين 😂
عــــهــــــودأتوقع انه بسوق****ياكرهي لها السوق كله مشاكل وتبرج وحريم يتطاولون ع الهيئة من فتاة المناكير إلى ذيك اللي قبل أسبوع شتمت الهيئة وتقول له ياوسخ لرجل الهيئة الصالح !اغلقوا **** وفكونا منه
عبيد ولد الشيخ عليهي فوضى على فكره فيه نا موسوسين الله لا يبلانا
فهددام في اختلاط فكل شئ جايز هيا واذ مات قصوه رغم انه متحرش غي عرض الرجل شكله يحسبه من كلية الطب دوب متخرج وبيسكت
كلامي صحيحلا احد يفتي في الارض من راسه
عدد التعليقات:1946
بلادي زوينااح يا ليتني كنت حاضر لإنتر الوافد بالكنفوو تمتيير
د.ماجدالمفروض مثل ماكان قديما في جدة اسواق لنساء من الامن حتى مديرة السوق الباعة وغيرهم كلهم نساء وللرجال محلاتهم وسوقهم ايضا ولكن بنوا لبرال مايفكرون غير بالاختلاط وشتم اهل الحق ونبذهم منها تتوفر وظائف
الجارلحهذا جزائه لأنه ضرب من الفساد في الارض
عدد التعليقات:1946
بلادي زويناوقع الحادث في مول قالرري بالرياض
عدد التعليقات:6184
بسمهالعنيد/لذلك أوجب الشرع بألا تخرج المرأة إلا ومعها محرم .. وفقك الله أيها الزوج الغيور.//والله نطلع نروح ونجي وما معانا احد الا ربنا وبعدها ثقة اهلنا ولا تعرضنا لشي والمحترمه لو بين 1000رجل محترمه 👌🏻..
عدد التعليقات:1946
بلادي زوينارجل الأمن زبنه و ساعده على الفرار ،، يجب معاقبة رجل الأمن و المتحرش ،،،، و المتحرش وافد .
فهد الحمودغابت الهيئة فكان لزاما على كل غيور أن يأخذ حقه بيده .
واضحيمني عاشق الدمام وانا اقول وين شفتك اثرك الي بمدخل السوق على اليمين واليسار الدرامات ارحب بابو يمن حتى الدرام زعل علينا الان شبهانه فيك
كلامي صحيحمهما حصل وما فعل الاخ وصايح وكان ناوي يرمي الرجل من فوق . تعتبر طريقة غير صحيحة وتصرف غير معقول هناك شرع ودين ودولة وقضاء نقدر زعله لكن مو نذبحه مو على كيفه بل شرع الله فوق كل شي
خالد القحطانييجب على إدارة السوق التحقيق مع رجال الامن الذين شهدوا الواقعه وسمحوا للورع بالهروب
عدد التعليقات:4863
بدوريستاهل مافي احد يرضى على أهله
بن فروهاللهم اجر عنا الفتن والزلازل والمحن
عدد التعليقات:4500
العنيدلذلك أوجب الشرع بألا تخرج المرأة إلا ومعها محرم .. وفقك الله أيها الزوج الغيور ..
بن فروهاللهم اجر بلادي من المحن اللهم انهم لا يعلمون لطف الهي كما لطفت باهل الثقيف
عدد التعليقات:4500
العنيدبيض الله وجهك وربي مخزن كامل مايبرد قلبي
جنوبية..🌻🌻هوا معاها وتحرش فيها ولا كان في السيارة وهي لحالها تتسوق ويوم تحرش فيها دقت جوال تعال في واحد يغازلني عشان تثبت له أنها حلوةترى في حريم كذا بس قليل جدا ياليت كل وحدة تسكت وماتعلم زوجها عشان مايتقاتلون
سعدوانتم وش دراكم انه تحرش يمكن ضلمتو الرجال وممكن فعلا تحرش لكن الاكيد ماحد عارف الحقيقه لذلك لا احد يدعي و ماهو عارف الحق مع من
وخير ياطيرهذي مشكلة الباعة الاجانب متعودين على الاستهتار والتحرش بالنساء دون رادع / الهيئة وانهيت وصفا الجو للسقيط من كل جنسية
عدد التعليقات:4500
العنيدألغيره حموده ولعله درس للمتحرش وياليته كان بدل ماكان ناوي يرميه من أعلى كان رماه في حاوية نفايات كان أحسن له في التأديب !!
دراكولاومن الشباك لا ارميلك حالي ههههههههه...
لؤيياليته رماه ****المجرم
محقهذا من الشرفاء ينطبق عليهم أصون عرضي بمالي لاأدنسه -لابارك الله بعد العرض في المال .وليس بني علمان وروافض إيران وكثير من الأجانب الحاقدين الذين لاغيرة ولا رجولة عندهم وماظلمهم بن فروة أمثال عاشق طهران
محمد الدوسريفي دبي فالينها اخر انفتاح لكن الكل محترم نفسه ،، اما هذا واشكاله يستاهل ياليته احذفه وخلص البلد من امثاله
الهمدانيموسوي رجل غيورررر ع زوجته اما دعاة الاختلاط فلارجولة ولا نخوة((تسمي قلة العقل رجولة لو رماه وش وضعه بيكون يترزز في اليوتيوب يستعطي ويتوسل يدفون عنه الدية هذا بعد ماينطق في الحبس لين يعض الارض طبعا))
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقههناك شعرة صغيرة تفصل بين أن تكون في مكان عام تشتري وتتسوق مع زوجتك وتكون بصحبتها كل منكم يثق في الآخر وكل منكما لاهم له الا ماجاء من أجله وبين أن يذهب كل منكمالأجل غرض سيء في نفسه آخر اهتمامه مشترياته
الراصدتمنيت انه ر*** حسبي الله عليه ونعم الوكيل
ع . الحربييا ليته رماه عشان يعتبر غيره
يمني عاشق الدمامالهمداني اسمع بس قال يتحرشوا قال 😂😂😂😂😂😂😂 مش علينا😂😂😂😂😂😂
يمني عاشق الدمامالحريم يتحرشوا مش الرجال😂😂😂😂
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهكن محترمآ يحترمك الجميع تكون شخص سافل لادين ولاخلق تحاول أن تتعرض لأعراض الناس حينها تستحق مايحصل لك مهما كانت جنسيتك أومرتبتك.لاأطيق أشخاص بهذه الصفات سواء من رجل أو امرأة أو كلاهما معآ يعاكسون بعض.
عزوزكوفجعة الذيب ولا قتلة
يمني عاشق الدمامالتحرش كثيررررر😂😂😂😂
الهمدانياحمد ربك انه ناظر في المكيسة تبعك اللي يشوفه يقول متحرشين في بنت العظيم ترامب ماهو في كيس نايلون
يمني عاشق الدمامايش من جديد هااااانا عشرين سنة بالسوق😂😂😂😂😂
موسويرجل غيورررر ع زوجته اما دعاة الاختلاط فلارجولة ولا نخوة افرح ياخنبوقة هولاء ربعك
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهكل رجل دون عرضه وشرفه ولايلام هذا المواطن فيما فعل اذا صدقت الأخبار بأنه تعرض لزوجته لدرجة أنه كاد يرمي هذا الأجنبي علبة المكياج من الطابق العلوي ويقتله.الرجل لم يغضب الا بعد أن شاهد مالايسره مؤكد.
زائر المرصدرجل والرجال قليل.رجل عنده حميه وغيره في زمان قلت فيه الحميه والغيره.مع الأسف. أقول ياليته رماه. وريح العالم من شروره وفساده. لأن هذه النوعية ما يجي معاهم إلا كدا.
مصممممكن الحكم دفع الدية وكم سنة //
💎💛عــــهــــــود💛💎😱😱ياويلها ماعاد هوب موديها مولات أبد مسكينة والله 😂
مصمميعتبر في حال دفاع عن الشرف وايضا غضب // حكم مخفف
عسكوووول الوااافيالمفروض على الأمن انه ما يترك الجاني بالهرب كذا هم متواطئون مع واعتقد بانه من جنسية معروفة مجاورة يشبه قلم الخنبوقة
يمني وافتخروليش تحرش فيها لبس الفتنه هذا هو طبع اغلب الحريم يحبون يفتنون خلق الله
عدد التعليقات:15940
قلم الحقيقهيستاهل اللبناني أو السوري اذا هو فعلآ تعرض لزوجة المواطن أوتحرش بها.اسمعو صوته والله ماخليك لذا كيـــك أي أقطع راسك بسكين كالدواعش.ويبدو أنه لم يصل لهذه الحدود الا أنه شاهد مايغضبه من الأجنبي.
متابع عن بعدماخذ حقه بدق خشوم.. سالفة والله سالفة.. تلقاه هرب ويقول توووووبة ما عاد أعاودها..
عدد التعليقات:6184
بسمهاذا قالوا النشطاء انه تحرش فماهو كذا 😬موباين في الفيديو ايش السبب بس الحمدلله ما ارتكب جريمه في لحظه شيطان .
ابو بشتودك انه رماه وريح الناس من هالاشكال
فاهم غلطالحمد لله انهم مسكوه قبل لا يقتل نفس ويتهم بالقتل العمد
التصرف الخاطئترميه من فوق وتذبحة وبعدين بيقيموا الحد عليك وتيتم عيالك. امسكه وخل الامن يجي وارفع عليه قضية ويتأدب بالسجن والجلد!
ابوخالدذيب ابن ذيب