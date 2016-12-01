بالفيديو: مواطن يحاول رمي شاب تحرش بزوجته من أعلى مول في الرياض.. والنساء تصرخ

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يوثق عراكا بين شاب وآخر في أحد المجمعات التجارية بالرياض، عقب تحرش أحدهما بزوجة الآخر، بحسب ما ذكر النشطاء، فيما نجح رجال الأمن في فض العراك.

ويبين الفيديو قيام أحد الشباب بمحاولة إلقاء الآخر من أعلى المجمع التجاري، إلا أن الأمن نجح في إنقاذه فيما فر الشاب هاربًا من يد الأمن وردد الأخر عبارة :”والله ما خليك” وعبارات أخرى توحي بغضبه.

