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بالفيديو: مواطن يحاول رمي شاب تحرش بزوجته من أعلى مول في الرياض.. والنساء تصرخ

1 ديسمبر, 2016 , 16:00 م
بالفيديو: مواطن يحاول رمي شاب تحرش بزوجته من أعلى مول في الرياض.. والنساء تصرخ
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يوثق عراكا بين شاب وآخر في أحد المجمعات التجارية بالرياض، عقب تحرش أحدهما بزوجة الآخر، بحسب ما ذكر النشطاء، فيما نجح رجال الأمن في فض العراك.
ويبين الفيديو قيام أحد الشباب بمحاولة إلقاء الآخر من أعلى المجمع التجاري، إلا أن الأمن نجح في إنقاذه فيما فر الشاب هاربًا من يد الأمن وردد الأخر عبارة :”والله ما خليك” وعبارات أخرى توحي بغضبه.



تعليقات ( 70 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 70
    1 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    قوله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) الفرقان53.
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  2. 69
    1 ديسمبر, 2016 , 17:29 م

    أماني

    والله من عبايات الكتف الملفته الوحدة تروح المستشفى موعد مكياج ومناكير هذا وهي داخله على دكتور اما اذا دخلت عند دكتوره الوضع يختلف شفتهم ويارب لك الحمد اما السوق فرقوا اذا نزلت الوحدة بعبايه رأس وكتف
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  3. 68
    1 ديسمبر, 2016 , 17:28 م

    ام فارس

    الهمداني الله **** ما عظيم الا الله عز وجل وانت تمدح اليهوديه وترمي المسلمه الله ينتقم منك روح دور على الحريم الي راكبين مع المفحط تعدو لباس الفتنه بدون ملابس مهما وصل الحال لا يمكن الوصول لمثلهم
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  4. 67
    1 ديسمبر, 2016 , 17:27 م

    عبيد

    يمكن يكون رافضي مخيس ؟؟
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  5. 66
    1 ديسمبر, 2016 , 17:24 م

    زياد

    كفو..مع انه اغلبكم راح يوفف مع متحرش..
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  6. 65
    1 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

    ***سابق

    فشل للمفهوم الديني المطبق عندنا ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 64
    1 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

    يلدرم

    تعليق مخالف
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  8. 63
    1 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    شيعي برونزي

    اكيد اخوانجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 62
    1 ديسمبر, 2016 , 17:19 م

    عاقلة

    مااعتقد انة تحرش لان الحرمة مع زوجها وهي متسترة والثاني غير سعودي أيضا لاكن مبين ان الزوج مهوب طبيعي من النوع الشكاك والي غيرتة معميتة المهم الله يعين ذا الحريمة وبس
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  10. 61
    1 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    ابو لمى التميمي

    شيء طبيعي اذا غابت الهيئه وغاب النظام تحصل حوادث مثل كذا
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  11. 60
    1 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    مشــعل

    هذا نتيجة عدم وجود عقوبات رادعة - ومثل هذا ممكن ينقتل ولا يلام القاتل عند عرضه
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  12. 59
    1 ديسمبر, 2016 , 17:16 م

    ابو المهلهل

    تعليق مخالف
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  13. 58
    1 ديسمبر, 2016 , 17:13 م

    الصبحي

    لابد من وضع حل لمشكلة الاجنبيات واللي يدورون في الاسواق ومنع دخول الرجال لاسواق النساء ومنع النساء لدخول اسواق الرجال يحسبه متزوج لبنانية مابتعلم
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  14. 57
    1 ديسمبر, 2016 , 17:12 م

    المفروض

    تشكره لانه اعجب بها. شكله الوحيد بالسوق وانت المعجبين 😂
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  15. 56
    1 ديسمبر, 2016 , 17:09 م

    عــــهــــــود

    أتوقع انه بسوق****ياكرهي لها السوق كله مشاكل وتبرج وحريم يتطاولون ع الهيئة من فتاة المناكير إلى ذيك اللي قبل أسبوع شتمت الهيئة وتقول له ياوسخ لرجل الهيئة الصالح !اغلقوا **** وفكونا منه
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  16. 55
    1 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    هي فوضى على فكره فيه نا موسوسين الله لا يبلانا
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  17. 54
    1 ديسمبر, 2016 , 17:06 م

    فهد

    دام في اختلاط فكل شئ جايز هيا واذ مات قصوه رغم انه متحرش غي عرض الرجل شكله يحسبه من كلية الطب دوب متخرج وبيسكت
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  18. 53
    1 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    كلامي صحيح

    لا احد يفتي في الارض من راسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 52
    1 ديسمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:1946

    بلادي زوينا

    اح يا ليتني كنت حاضر لإنتر الوافد بالكنفوو تمتيير
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 51
    1 ديسمبر, 2016 , 17:01 م

    د.ماجد

    المفروض مثل ماكان قديما في جدة اسواق لنساء من الامن حتى مديرة السوق الباعة وغيرهم كلهم نساء وللرجال محلاتهم وسوقهم ايضا ولكن بنوا لبرال مايفكرون غير بالاختلاط وشتم اهل الحق ونبذهم منها تتوفر وظائف
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 50
    1 ديسمبر, 2016 , 16:59 م

    الجارلح

    هذا جزائه لأنه ضرب من الفساد في الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 49
    1 ديسمبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:1946

    بلادي زوينا

    وقع الحادث في مول قالرري بالرياض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 48
    1 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    العنيد/لذلك أوجب الشرع بألا تخرج المرأة إلا ومعها محرم .. وفقك الله أيها الزوج الغيور.//والله نطلع نروح ونجي وما معانا احد الا ربنا وبعدها ثقة اهلنا ولا تعرضنا لشي والمحترمه لو بين 1000رجل محترمه 👌🏻..
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  24. 47
    1 ديسمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:1946

    بلادي زوينا

    رجل الأمن زبنه و ساعده على الفرار ،، يجب معاقبة رجل الأمن و المتحرش ،،،، و المتحرش وافد .
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  25. 46
    1 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    فهد الحمود

    غابت الهيئة فكان لزاما على كل غيور أن يأخذ حقه بيده .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 45
    1 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    واضح

    يمني عاشق الدمام وانا اقول وين شفتك اثرك الي بمدخل السوق على اليمين واليسار الدرامات ارحب بابو يمن حتى الدرام زعل علينا الان شبهانه فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 44
    1 ديسمبر, 2016 , 16:52 م

    كلامي صحيح

    مهما حصل وما فعل الاخ وصايح وكان ناوي يرمي الرجل من فوق . تعتبر طريقة غير صحيحة وتصرف غير معقول هناك شرع ودين ودولة وقضاء نقدر زعله لكن مو نذبحه مو على كيفه بل شرع الله فوق كل شي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 43
    1 ديسمبر, 2016 , 16:51 م

    خالد القحطاني

    يجب على إدارة السوق التحقيق مع رجال الامن الذين شهدوا الواقعه وسمحوا للورع بالهروب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 42
    1 ديسمبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:4863

    بدور

    يستاهل مافي احد يرضى على أهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 41
    1 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    بن فروه

    اللهم اجر عنا الفتن والزلازل والمحن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 40
    1 ديسمبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    لذلك أوجب الشرع بألا تخرج المرأة إلا ومعها محرم .. وفقك الله أيها الزوج الغيور ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 39
    1 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    بن فروه

    اللهم اجر بلادي من المحن اللهم انهم لا يعلمون لطف الهي كما لطفت باهل الثقيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 16:42 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    بيض الله وجهك وربي مخزن كامل مايبرد قلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    جنوبية..🌻🌻

    هوا معاها وتحرش فيها ولا كان في السيارة وهي لحالها تتسوق ويوم تحرش فيها دقت جوال تعال في واحد يغازلني عشان تثبت له أنها حلوةترى في حريم كذا بس قليل جدا ياليت كل وحدة تسكت وماتعلم زوجها عشان مايتقاتلون
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  35. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    سعد

    وانتم وش دراكم انه تحرش يمكن ضلمتو الرجال وممكن فعلا تحرش لكن الاكيد ماحد عارف الحقيقه لذلك لا احد يدعي و ماهو عارف الحق مع من
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  36. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 16:39 م

    وخير ياطير

    هذي مشكلة الباعة الاجانب متعودين على الاستهتار والتحرش بالنساء دون رادع / الهيئة وانهيت وصفا الجو للسقيط من كل جنسية
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  37. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:4500

    العنيد

    ألغيره حموده ولعله درس للمتحرش وياليته كان بدل ماكان ناوي يرميه من أعلى كان رماه في حاوية نفايات كان أحسن له في التأديب !!
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  38. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 16:34 م

    دراكولا

    ومن الشباك لا ارميلك حالي ههههههههه...
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  39. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 16:33 م

    لؤي

    ياليته رماه ****المجرم
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  40. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    محق

    هذا من الشرفاء ينطبق عليهم أصون عرضي بمالي لاأدنسه -لابارك الله بعد العرض في المال .وليس بني علمان وروافض إيران وكثير من الأجانب الحاقدين الذين لاغيرة ولا رجولة عندهم وماظلمهم بن فروة أمثال عاشق طهران
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  41. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 16:31 م

    هذه الغيره .. الله يحفظ هذا الرجل ويحفظ رجولته ودينه .
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  42. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 16:30 م

    محمد الدوسري

    في دبي فالينها اخر انفتاح لكن الكل محترم نفسه ،، اما هذا واشكاله يستاهل ياليته احذفه وخلص البلد من امثاله
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  43. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    الهمداني

    موسوي رجل غيورررر ع زوجته اما دعاة الاختلاط فلارجولة ولا نخوة((تسمي قلة العقل رجولة لو رماه وش وضعه بيكون يترزز في اليوتيوب يستعطي ويتوسل يدفون عنه الدية هذا بعد ماينطق في الحبس لين يعض الارض طبعا))
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  44. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    هناك شعرة صغيرة تفصل بين أن تكون في مكان عام تشتري وتتسوق مع زوجتك وتكون بصحبتها كل منكم يثق في الآخر وكل منكما لاهم له الا ماجاء من أجله وبين أن يذهب كل منكمالأجل غرض سيء في نفسه آخر اهتمامه مشترياته
    لا يعجبني(18) اعجبني(3)
  45. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    الراصد

    تمنيت انه ر*** حسبي الله عليه ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 16:23 م

    ع . الحربي

    يا ليته رماه عشان يعتبر غيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    يمني عاشق الدمام

    الهمداني اسمع بس قال يتحرشوا قال 😂😂😂😂😂😂😂 مش علينا😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 16:20 م

    يمني عاشق الدمام

    الحريم يتحرشوا مش الرجال😂😂😂😂
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  49. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    كن محترمآ يحترمك الجميع تكون شخص سافل لادين ولاخلق تحاول أن تتعرض لأعراض الناس حينها تستحق مايحصل لك مهما كانت جنسيتك أومرتبتك.لاأطيق أشخاص بهذه الصفات سواء من رجل أو امرأة أو كلاهما معآ يعاكسون بعض.
    لا يعجبني(33) اعجبني(4)
  50. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    عزوزكو

    فجعة الذيب ولا قتلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    يمني عاشق الدمام

    التحرش كثيررررر😂😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  52. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    الهمداني

    احمد ربك انه ناظر في المكيسة تبعك اللي يشوفه يقول متحرشين في بنت العظيم ترامب ماهو في كيس نايلون
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  53. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 16:18 م

    يمني عاشق الدمام

    ايش من جديد هااااانا عشرين سنة بالسوق😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 16:17 م

    موسوي

    رجل غيورررر ع زوجته اما دعاة الاختلاط فلارجولة ولا نخوة افرح ياخنبوقة هولاء ربعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    كل رجل دون عرضه وشرفه ولايلام هذا المواطن فيما فعل اذا صدقت الأخبار بأنه تعرض لزوجته لدرجة أنه كاد يرمي هذا الأجنبي علبة المكياج من الطابق العلوي ويقتله.الرجل لم يغضب الا بعد أن شاهد مالايسره مؤكد.
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  56. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 16:15 م

    زائر المرصد

    رجل والرجال قليل.رجل عنده حميه وغيره في زمان قلت فيه الحميه والغيره.مع الأسف. أقول ياليته رماه. وريح العالم من شروره وفساده. لأن هذه النوعية ما يجي معاهم إلا كدا.
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  57. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 16:14 م

    مصمم

    ممكن الحكم دفع الدية وكم سنة //
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  58. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 16:13 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    😱😱ياويلها ماعاد هوب موديها مولات أبد مسكينة والله 😂
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  59. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    مصمم

    يعتبر في حال دفاع عن الشرف وايضا غضب // حكم مخفف
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  60. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    عسكوووول الوااافي

    المفروض على الأمن انه ما يترك الجاني بالهرب كذا هم متواطئون مع واعتقد بانه من جنسية معروفة مجاورة يشبه قلم الخنبوقة
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  61. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    يمني وافتخر

    وليش تحرش فيها لبس الفتنه هذا هو طبع اغلب الحريم يحبون يفتنون خلق الله
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  62. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 16:11 م
    عدد التعليقات:15940

    قلم الحقيقه

    يستاهل اللبناني أو السوري اذا هو فعلآ تعرض لزوجة المواطن أوتحرش بها.اسمعو صوته والله ماخليك لذا كيـــك أي أقطع راسك بسكين كالدواعش.ويبدو أنه لم يصل لهذه الحدود الا أنه شاهد مايغضبه من الأجنبي.
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  63. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    متابع عن بعد

    ماخذ حقه بدق خشوم.. سالفة والله سالفة.. تلقاه هرب ويقول توووووبة ما عاد أعاودها..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    اذا قالوا النشطاء انه تحرش فماهو كذا 😬موباين في الفيديو ايش السبب بس الحمدلله ما ارتكب جريمه في لحظه شيطان .
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  65. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 16:05 م

    نهاية الاختلاط نطالب بوجود أسواق خاصة بالنساء واخرى للرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  66. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    ابو بشت

    ودك انه رماه وريح الناس من هالاشكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 16:04 م

    فاهم غلط

    الحمد لله انهم مسكوه قبل لا يقتل نفس ويتهم بالقتل العمد
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  68. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    رجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 16:03 م

    التصرف الخاطئ

    ترميه من فوق وتذبحة وبعدين بيقيموا الحد عليك وتيتم عيالك. امسكه وخل الامن يجي وارفع عليه قضية ويتأدب بالسجن والجلد!
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  70. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 16:01 م

    ابوخالد

    ذيب ابن ذيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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