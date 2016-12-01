النائب السابق “محمد الجويهل” يوجه رسالة للنواب الكويتيين بذبح “جمل” ويضع قدمه على رقبته بعد النحر-فيديو

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو نشره عضو مجلس الأمة الكويتي السابق محمد الجويهل استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بنحر جمال بطريقة غير إنسانية ووضع قدمه على رقبة أحد “الجمال” المذبوحة بعد نحرها؛ وكأنه ينتقم منه.
ويظهر الجويهل ملطخ بالدماء أثناء عملية النحر مظهرًا شماتة في نواب خسروا الانتخابات الأخيرة، وموجها شتائم نابية للنواب قائلا: “هذا لأهل الكويت اللي انتو بعتوهم يا نواب يا كلاب يا زبالة. اليوم ناخد حقنا منكم. طز ببرلمان ما يعز أهل الكويت”.
فيديو / محمد الجويهل ينحر «قعود» ! pic.twitter.com/HKmrDKmh8P
— Kuwait News (@Kuwait_tt) November 29, 2016
تعليقات ( 22 )
كلمة حقيعني اطلع قهرك على النواب في هذه الحيوانات .
عدد التعليقات:6184
بسمهسيبوه فحااالوا يمكن مايهدى الا لما ينحر حاجه 😬جمل ولا بشر .😂
عدد التعليقات:1197
ساميةان شاء الله نهايتك على يد بعير مثل راعي السيرك😂😂😂
عدد التعليقات:1197
ساميةهذا عبث حسبي الله عليك يالعنصري ماقدرت إلا على بعير مربوط .
مسلمياللي تطالبون بانتخاب ٥٠٪ من الشورى السعودي تكفون اسكتوا ، وأرجواك الا يستجيب صاحب القرار لهذا ع الأقل ف الوقت الحالي. صدقوني تشوفون اكثر من ***هذا.
سعوديوافتخرياوليد ياجويهل يا****،تتمرجل على البعير تحسبه شطاره ،،، سبك وشتمك لاهل ديرتك ماهي نماره ،، لو كنت تتخيبل كان ذابح بس فاره ،، ههههههه وما زال مسلل دشتي وجويهله مستمر اعان الله الكويت عليهم
الفضائيتعليق مخالف
أرزة 🌲 لبنانإذا كان مابيعرف يدبح ويحسن دبح الحيوان متل الناس طالع كأنو غاطس ببركة دم بدكن ياه يعرف يحكي هيدا ماحدا يطلع إدامو ﻷنو مصيبة الله لا يبلانا يارب
عدو المجوستعليق مخالف
عموريتعليق مخالف
عموريتعليق مخالف
عدد التعليقات:1946
بلادي زوينامشاهد فقط ،،،، لا لا يبلانا مرض وبغضاء و حقد و حسد
فهدمشكلة ****و الغرور ولا احد حسب له حساب او يعطيه وجه عاصي أحسن النحر وصيه الرسول الكريم و لكن ***و ما يصنع ...... المغرور نافخه نفسه حقيقي اسم على مسما ا****
عبيد ولد الشيخ عليتعليق مخالف
سعودي🇸🇦وافتخروش ذا تطبير والا ايش هههه اسم على مسمى الله يعين الكويتيين على دشتي والجويهل ذكر بعض زملاه النواب انه مايجي للمجلس قبل الا وهو معميها ههههههه الباطل زهوق كيف يسب ويشنتم لاحول ولا قوة الا بالله
سعوديهذا يا هو *** جالس يتشطر على حيوان مربط لو فيك رجوله كان واجهت منافسينك وجها لوجه
خلك بعيد حبك يزيد 😊مهابيل .
أبجد هوزهذا شخص لا يضع له أهل الكويت أي اعتبار ******
انسان واقعيحسبنا الله ونعم الوكيل له من اسمه نصيب
الاصيلعذا مريض نفسي واذا كان غير ذلك يتم تقديمه للعداله فهو خطر على المجتمع وجاحد للنعمه