النائب السابق “محمد الجويهل” يوجه رسالة للنواب الكويتيين بذبح “جمل” ويضع قدمه على رقبته بعد النحر-فيديو

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو نشره عضو مجلس الأمة الكويتي السابق محمد الجويهل استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بنحر جمال بطريقة غير إنسانية ووضع قدمه على رقبة أحد “الجمال” المذبوحة بعد نحرها؛ وكأنه ينتقم منه.

ويظهر الجويهل ملطخ بالدماء أثناء عملية النحر مظهرًا شماتة في نواب خسروا الانتخابات الأخيرة، وموجها شتائم نابية للنواب قائلا: “هذا لأهل الكويت اللي انتو بعتوهم يا نواب يا كلاب يا زبالة. اليوم ناخد حقنا منكم. طز ببرلمان ما يعز أهل الكويت”.