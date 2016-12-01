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النائب السابق “محمد الجويهل” يوجه رسالة للنواب الكويتيين بذبح “جمل” ويضع قدمه على رقبته بعد النحر-فيديو

1 ديسمبر, 2016 , 16:48 م
النائب السابق “محمد الجويهل” يوجه رسالة للنواب الكويتيين بذبح “جمل” ويضع قدمه على رقبته بعد النحر-فيديو
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صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو نشره عضو مجلس الأمة الكويتي السابق محمد الجويهل استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بنحر جمال بطريقة غير إنسانية ووضع قدمه على رقبة أحد “الجمال” المذبوحة بعد نحرها؛ وكأنه ينتقم منه.

ويظهر الجويهل ملطخ بالدماء أثناء عملية النحر مظهرًا شماتة في نواب خسروا الانتخابات الأخيرة، وموجها شتائم نابية للنواب قائلا: “هذا لأهل الكويت اللي انتو بعتوهم يا نواب يا كلاب يا زبالة. اليوم ناخد حقنا منكم. طز ببرلمان ما يعز أهل الكويت”.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 17:25 م

    كلمة حق

    يعني اطلع قهرك على النواب في هذه الحيوانات .
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  2. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:6184

    بسمه

    سيبوه فحااالوا يمكن مايهدى الا لما ينحر حاجه 😬جمل ولا بشر .😂
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  3. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:1197

    سامية

    ان شاء الله نهايتك على يد بعير مثل راعي السيرك😂😂😂
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  4. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 17:23 م

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  5. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:1197

    سامية

    هذا عبث حسبي الله عليك يالعنصري ماقدرت إلا على بعير مربوط .
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  6. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    مسلم

    ياللي تطالبون بانتخاب ٥٠٪‏ من الشورى السعودي تكفون اسكتوا ، وأرجواك الا يستجيب صاحب القرار لهذا ع الأقل ف الوقت الحالي. صدقوني تشوفون اكثر من ***هذا.
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  7. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 17:20 م

    سعوديوافتخر

    ياوليد ياجويهل يا****،تتمرجل على البعير تحسبه شطاره ،،، سبك وشتمك لاهل ديرتك ماهي نماره ،، لو كنت تتخيبل كان ذابح بس فاره ،، ههههههه وما زال مسلل دشتي وجويهله مستمر اعان الله الكويت عليهم
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  8. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    الفضائي

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  9. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 17:18 م

    أرزة 🌲 لبنان

    إذا كان مابيعرف يدبح ويحسن دبح الحيوان متل الناس طالع كأنو غاطس ببركة دم بدكن ياه يعرف يحكي هيدا ماحدا يطلع إدامو ﻷنو مصيبة الله لا يبلانا يارب
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  10. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 17:17 م

    عدو المجوس

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  11. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 17:13 م

    عموري

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  12. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 17:09 م

    عموري

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  13. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    هل ذكرت اسم الله وانت تنحر
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  14. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:1946

    بلادي زوينا

    مشاهد فقط ،،،، لا لا يبلانا مرض وبغضاء و حقد و حسد
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  15. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    فهد

    مشكلة ****و الغرور ولا احد حسب له حساب او يعطيه وجه عاصي أحسن النحر وصيه الرسول الكريم و لكن ***و ما يصنع ...... المغرور نافخه نفسه حقيقي اسم على مسما ا****
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  16. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 17:00 م

    عبيد ولد الشيخ علي

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  17. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 16:59 م

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وش ذا تطبير والا ايش هههه اسم على مسمى الله يعين الكويتيين على دشتي والجويهل ذكر بعض زملاه النواب انه مايجي للمجلس قبل الا وهو معميها ههههههه الباطل زهوق كيف يسب ويشنتم لاحول ولا قوة الا بالله
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  18. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    سعودي

    هذا يا هو *** جالس يتشطر على حيوان مربط لو فيك رجوله كان واجهت منافسينك وجها لوجه
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  19. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    مهابيل .
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  20. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    أبجد هوز

    هذا شخص لا يضع له أهل الكويت أي اعتبار ******
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  21. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 16:55 م

    انسان واقعي

    حسبنا الله ونعم الوكيل له من اسمه نصيب
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  22. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 16:53 م

    الاصيل

    عذا مريض نفسي واذا كان غير ذلك يتم تقديمه للعداله فهو خطر على المجتمع وجاحد للنعمه
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