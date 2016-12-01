صحيفة المرصد:عُرض مقطع فيديو يوثق توقيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأحد مهندسي شركة أرامكو البترولية لسؤاله عن اسمه وقبيلته.
وأظهر الفيديو الملك سلمان أثناء حضوره لحفل تدشين بعض مشروعات النفط والغاز لشركة أرامكو بمنطقة الظهران و استوقف مهندسًا سعوديًا ليعرفه عن نفسه باسم عمر المطيري، وسأله عن قبيلته.
بالفيديو: الملك يستوقف مهندساً أثناء تدشين مشاريع أرامكو .. شاهد ماذا دار بينهم
صحيفة المرصد:عُرض مقطع فيديو يوثق توقيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأحد مهندسي شركة أرامكو البترولية لسؤاله عن اسمه وقبيلته.
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:15946
قلم الحقيقهأنت يامن زعمت نفسك المطيري ليس قبائل مملكتنا وحدها بل شعب المملكة بكل طوائفه يجتمعون في رجل واحد وتحت راية واحدة ووطنآ واحدآ وحكومة واحدة حكومة آل سعود حكامنا وزعمائنا رعاهم وأعزهم الله.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
المطيريالارض صبرت وثم صبرت عليك ياقلم الخمبقة وبني لبرالي .. قوة تلاحم بين الحكومة وابناء القبائل منذو القدم وما انت قريب منهم ياقلم***
ابو معاذوالله ونعم با ابن العم والجميع مافيهم قصور
طلالونعم بولد العم فديت مطير انشهد إنكم عز وفخر ولاتهون باقي القبايل
عدد التعليقات:15946
قلم الحقيقهاخلاصنالحكامنا ولبلادنا لايعني في أي حال من الأحوال أن لا تكون لنا آرائنا ورغباتنا وتطلعاتنا نوافق ونتوافق معك أو نختلف هذه ظاهرة ايجابية وصحية على الجميع أن يدركها جيدآ.وأن لاتكون الأمور مختلطة لديه.
مراقبحتى انا اقول والف نعم بخوالي المطران
violetyبعض التعليقات تقول افتراض انه يسلم قبل وان يفعل كذا وكذا,, هذا المهندس اختير واعطي تعليمات قبل الظهور طريقة الكلام وطريقة الحركة وعدم الخروج عن المطلوب منه ,, لاكن تحصل بعض المواقف من حب حكامنا لشعب
حويلانونعم وألف نعم بخوالي المطران .
❤️ محب صدام حسين ❤️المفروض انه راح يسلم على الملك ويعرف بنفسه ، بعض الناس عنده قل دبره بطريقة توقير الكبير
مصممالملك سلمان لديه خلفية واسعة عن بطون وفخوذ قبائل الجزيرة العربية وتاريخهم وشعرائهم // ودوما يحب التعرف على المواطنين وأحوالهم.
سداحعلاقة السعودي مع حكامه علاقة خاصة علاقة حب و ود أزلية يعجز عن تفسيرها أحد هم بمثابة الآباء ونحن لهم بمثابة الأبناء ، بايعناهم على السمع والطاعة و عاهدونا على مخافة الله والاهتمام بالوطن والمواطن .
عدد التعليقات:15946
قلم الحقيقههذا زعيمنا مليكنا تاج على رؤوسنا وهي مناسبة سعيدة أن نقف أمام مقامه الكريم للتشرف بالسلام عليه وعلى أمير المنطقة أولآ وقبل أي شيء ومن بعدها أغادر لاكمال مهمة عملي التي تم انتدابي لها بكل ثقة واقتدار.
عدد التعليقات:14184
برق الحرم(((( الحقيقة تختلف تماما .............وهذا المهندس و((سام_شرف)) لوطنه قبل قبيلته والنعم فيهم جميع))))
عدد التعليقات:15946
قلم الحقيقهالرحااال \ اسمحلي أختلف معك في قولك أن خادم الحرمين كان مشبه عليه شخص آخر.سبب استدعائه والله أعلم أنها أشبه بقرصة اذن له في مروره أمامه قبل أن يتقدم للسلام على مقامه الكريم ومن ثم مغادرة المكان فورآ.
عدد التعليقات:15946
قلم الحقيقهكان على الشاب المهندس أن يتقدم أولآ بالتشرف للسلام على مقام خادم الحرمين الشريفين رعاه وحفظه الله وعلى أمير المنطقة الشرقية والتعريف باسمه وصفته قبل أن يبادر بأي مهمة عمل مكلفآ بها أمامهم.
عدد التعليقات:6065
الرحااالابو فهد..مشبه عليه ..وكان من المفروض من المهندس انه يوضح له اسمه كامل من اول سؤال ..الله يحفظ الجميع
خادم الحرمين الشريفين يملك ذاكرة تاريخيةنسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية فهو على قدر كبير جدا مطلع على تاريخ الأسر والقبائل ومواطنها حفظه الله.