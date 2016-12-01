بالفيديو: الملك يستوقف مهندساً أثناء تدشين مشاريع أرامكو .. شاهد ماذا دار بينهم

صحيفة المرصد:عُرض مقطع فيديو يوثق توقيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأحد مهندسي شركة أرامكو البترولية لسؤاله عن اسمه وقبيلته.

وأظهر الفيديو الملك سلمان أثناء حضوره لحفل تدشين بعض مشروعات النفط والغاز لشركة أرامكو بمنطقة الظهران و استوقف مهندسًا سعوديًا ليعرفه عن نفسه باسم عمر المطيري، وسأله عن قبيلته.