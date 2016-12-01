بالفيديو.. الملك سلمان لموظفي حقل الشيبة: الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان

صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز، أن صحراء الربع الخالي التي يقع فيها حقل الشيبة، تحولت إلى الربع المليان، وذلك بعد العمل بها، مضيفة: “لم تعد خالية”.

وقال الملك في حديث وجهه إلى فريق العمل بحقل الشيبة بالربع الخالي: «الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان بالعمل»، وجاء الرد بعد أن أكد العمال على قيامهم بواجبهم في العمل لكي تتمكن “أرامكو” من الوفاء بتعاقدتها الخارجية.

يذكر أن حقل شيبة يقع في صحراء الربع الخالي، ويعتبر من أكبر المشاريع النفطية في العالم، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل مليون برميل يوميًا من الزيت الخفيف.