بالفيديو.. الملك سلمان لموظفي حقل الشيبة: الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان

صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز، أن صحراء الربع الخالي التي يقع فيها حقل الشيبة، تحولت إلى الربع المليان، وذلك بعد العمل بها، مضيفة: “لم تعد خالية”.
وقال الملك في حديث وجهه إلى فريق العمل بحقل الشيبة بالربع الخالي: «الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان بالعمل»، وجاء الرد بعد أن أكد العمال على قيامهم بواجبهم في العمل لكي تتمكن “أرامكو” من الوفاء بتعاقدتها الخارجية.
يذكر أن حقل شيبة يقع في صحراء الربع الخالي، ويعتبر من أكبر المشاريع النفطية في العالم، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل مليون برميل يوميًا من الزيت الخفيف.
تعليقات ( 11 )
روابي نجدبارك الله في قائد مملكتنا وارزقه البطانه الصالحه المعينه له على كل خير
البتالالربع المليان بالعمل كلام مليان يابو فهد
مُحقّق جنائيللأمانة الفيديو حرّك مشاعري وحسّيت بحاجة حلوة جداً
نحمد الله على هذه النعمنعم مشاريع فى كل مكان لتثبت على ارض الواقع ان هذه إبناء هذا البلد مخلصون لوطنهم ومليكهم ونتطلع الى يكون شباب هذا البلد من ذكور وإناث على هذا المستوى من الفخر والإحساس بالمسؤولية.
سمران الحربينحمد الله و نشكره على الامن و الامان الله يا عينك بالصحه و العافيه يا ملكنا ويحفظ الحرمين الشريفين من كل مكروه
مصممخام الزيت العربي الخفيف كأنه زيت شل المكرر // ياريت كل حقول المملكة مثل حقل الشيبة //
عدد التعليقات:14184
برق الحرم(((((((فـــــــــــــــــوق ............هــــــــــــام _السحـــــــــــــــب ....... يا غــــــالى _ ثــــــــــرا))))))))
عدد التعليقات:14184
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=WutG-68KXJ8
سداحهذا من فضل الله وله الحمد والشكر ، نسأله عز وجل أن يديم نعمه علينا ويبارك لنا فيها ويحفظ حكومتنا الرشيدة ويكفينا شر الاعداء وشر كل حاقد وحاسد وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم . اللهم آمين
عدد التعليقات:14184
برق الحرم((((لما جرت ((خيل _الموحد)) أسفرت .......عن دوحة صوب الغـــــمام ...سقـــاها))))
عدد التعليقات:14184
برق الحرم(((((( حفظكم الله ياخادم الحرمين ....... وسلمكم وأيدكم ورعاكم ))))))