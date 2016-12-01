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بالفيديو.. الملك سلمان لموظفي حقل الشيبة: الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان

1 ديسمبر, 2016 , 18:10 م
بالفيديو.. الملك سلمان لموظفي حقل الشيبة: الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان
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صحيفة المرصد: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز، أن صحراء الربع الخالي التي يقع فيها حقل الشيبة، تحولت إلى الربع المليان، وذلك بعد العمل بها، مضيفة: “لم تعد خالية”.

وقال الملك في حديث وجهه إلى فريق العمل بحقل الشيبة بالربع الخالي: «الآن ما عاد صار الربع الخالي بل الربع المليان بالعمل»، وجاء الرد بعد أن أكد العمال على قيامهم بواجبهم في العمل لكي تتمكن “أرامكو” من الوفاء بتعاقدتها الخارجية.

يذكر أن حقل شيبة يقع في صحراء الربع الخالي، ويعتبر من أكبر المشاريع النفطية في العالم، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل مليون برميل يوميًا من الزيت الخفيف.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    روابي نجد

    بارك الله في قائد مملكتنا وارزقه البطانه الصالحه المعينه له على كل خير
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  2. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 19:42 م

    البتال

    الربع المليان بالعمل كلام مليان يابو فهد
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  3. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    مُحقّق جنائي

    للأمانة الفيديو حرّك مشاعري وحسّيت بحاجة حلوة جداً
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  4. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 18:58 م

    نحمد الله على هذه النعم

    نعم مشاريع فى كل مكان لتثبت على ارض الواقع ان هذه إبناء هذا البلد مخلصون لوطنهم ومليكهم ونتطلع الى يكون شباب هذا البلد من ذكور وإناث على هذا المستوى من الفخر والإحساس بالمسؤولية.
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  5. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 18:33 م

    سمران الحربي

    نحمد الله و نشكره على الامن و الامان الله يا عينك بالصحه و العافيه يا ملكنا ويحفظ الحرمين الشريفين من كل مكروه
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  6. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 18:29 م

    مصمم

    خام الزيت العربي الخفيف كأنه زيت شل المكرر // ياريت كل حقول المملكة مثل حقل الشيبة //
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  7. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:14184

    برق الحرم

    (((((((فـــــــــــــــــوق ............هــــــــــــام _السحـــــــــــــــب ....... يا غــــــالى _ ثــــــــــرا))))))))
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  8. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:14184

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=WutG-68KXJ8
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  9. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 18:22 م

    سداح

    هذا من فضل الله وله الحمد والشكر ، نسأله عز وجل أن يديم نعمه علينا ويبارك لنا فيها ويحفظ حكومتنا الرشيدة ويكفينا شر الاعداء وشر كل حاقد وحاسد وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم . اللهم آمين
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  10. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:14184

    برق الحرم

    ((((لما جرت ((خيل _الموحد)) أسفرت .......عن دوحة صوب الغـــــمام ...سقـــاها))))
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  11. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:14184

    برق الحرم

    (((((( حفظكم الله ياخادم الحرمين ....... وسلمكم وأيدكم ورعاكم ))))))
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