الانضباط تغرم الأمير نواف و النصر و توقف الموسى

صحيفة المرصد:‏‏أصدرت لجنة الانضباط عدة قرارات، اليوم الخميس، حيث غرمت عضو شرف الهلال الأمير نواف بن محمد (10,000) ريال لتواجده في ممر اللاعبين في مباراة الأهلي وهو غير مسجل بالكشف الرسمي. كما غرمت نادي النصر (15000) ريال لتأخره في التواجد في ممر اللاعبين للمرة الثانية مما سبب تأخير صافرة الشوط الأول في لقاء التعاون. ووفقا لصحيفة الرياض أوقفت لاعب الوحدة كامل الموسى (مباراتين) رسميتين إضافة لعقوبة الطرد لارتكابه سبوك مشين ضد لاعب الخليج في دوري جميل.