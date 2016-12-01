بالفيديو: برلمانية مصرية: لا حرج في مشاهدة الراقصات “بلاش عكننة”

صحيفة المرصد: قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إنها ضد التشدد في الأحكام الدينية، والمطاردات القانونية واتهامات ازدراء الأديان، وخاصةً لذوي الرأي.
وأضافت “آمنة”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع على قناة “العاصمة2″، أنه لا حرج في مشاهدة الراقصة، سواء في التلفاز أو في فرح، وتابعت: “لو حاسس إن نظرتي للراقصة تؤذيني، أقوم بدون إحداث ضجة، يجب تعلم الكياسة في العلاقات الاجتماعية، وعدم فرض رأيي على الآخرين”.
وأردفت “آمنة”: “الرقص يأتي في سياق الفيلم، واللي مش عايز ابنه يشوفها يشغله بأي شيء، ويعمل ضبط لكن دون أن يكون الأمر خانق”، مشددة: “لو جت راقصة وأنت قاعد في فرح ترقص عادي أتفرج ولا حرج، بلاش عكننة، متعملش زي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللي عاوز يخرج يخرج هو حر”. واستكملت: “جدال حول هذه الأمور يجعل الناس تركز معها وتتعقبها”.
تعليقات ( 24 )
عدد التعليقات:4867
بدورعكننه تووبي ياويلك من الله
ياربت 20 )) قال سبحانه وتعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ))
برق اسكندريةعضو مجلس النواب يعني سيساوية وده امر طبيعي
خالدطيب تمام يلا البسي بدلة الرقص وارقصي ياحجه
تركيبسم الله الرحمن الرحيم اللهم سكنهم مساكنهم والله يهي تخرع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
محمدفيها شبه من ابو معرفات
سلمانهههههه رقصن على الوحدة ونص وخنبقني هههههه
سلمانهههههه زغرطي باام فاروق خنبوق طاحوالي راح راح هههههه
ابن البلدتوبي إلى الله تعالى....ستاحسبين أمام الله على قولك ....لا حول ولا قوة الا بالله
سعودفي كلامها خطر عليها يوم الحساب والله اعلم الا ترغب بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استغفر الله و اتوب اليه من كل ذنب
انوستعليق مخالف
شيعي برونزيااااخ ودي اروح مصر
بصائر للناس(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)
رحمه ⭐️⭐️⭐️يا ست ساميه انتي رحتي فين يا لهووووتي
رحمه ⭐️⭐️⭐️الله هيه حصلت يا ست الحجه بتحللي الهشك بشك وهز يا وز يا نهار ابيض انتي مش شايفه الجنيه يتباع بالشوال هيء هيء هيء
قَالَ الله تَعَالَىوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
العيصتعليق مخالف
آخر الزماناذا كان الزوج لا يقبل ان ترى زوجته فنان او لاعب او ممثل فالزوجة كذلك لا تقبل ان يرى زوجها راقصة او فنانة او ممثلة المسلمين والمسلمات مأمورين بغض ابصارهم نسأل الله الهداية للجميع .
🌸 الملح و القبلة 🌸كُلّ واحد ونظافة عيونُه ياحجّة 💃 ..
مواطن غيورتعليق مخالف
سفيان 66بلأش عكننة ... الي عاوز يشوف ولي مش عاوز بلاش عكننه😤😤