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بالفيديو: برلمانية مصرية: لا حرج في مشاهدة الراقصات “بلاش عكننة”

1 ديسمبر, 2016 , 18:37 م
بالفيديو: برلمانية مصرية: لا حرج في مشاهدة الراقصات “بلاش عكننة”
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صحيفة المرصد: قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إنها ضد التشدد في الأحكام الدينية، والمطاردات القانونية واتهامات ازدراء الأديان، وخاصةً لذوي الرأي.

وأضافت “آمنة”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع على قناة “العاصمة2″، أنه لا حرج في مشاهدة الراقصة، سواء في التلفاز أو في فرح، وتابعت: “لو حاسس إن نظرتي للراقصة تؤذيني، أقوم بدون إحداث ضجة، يجب تعلم الكياسة في العلاقات الاجتماعية، وعدم فرض رأيي على الآخرين”.

وأردفت “آمنة”: “الرقص يأتي في سياق الفيلم، واللي مش عايز ابنه يشوفها يشغله بأي شيء، ويعمل ضبط لكن دون أن يكون الأمر خانق”، مشددة: “لو جت راقصة وأنت قاعد في فرح ترقص عادي أتفرج ولا حرج، بلاش عكننة، متعملش زي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللي عاوز يخرج يخرج هو حر”. واستكملت: “جدال حول هذه الأمور يجعل الناس تركز معها وتتعقبها”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 20:23 م
    عدد التعليقات:4867

    بدور

    عكننه تووبي ياويلك من الله
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  2. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 20:23 م

    يارب

    ت 20 )) قال سبحانه وتعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ))
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  3. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 20:23 م

    برق اسكندرية

    عضو مجلس النواب يعني سيساوية وده امر طبيعي
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  4. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 19:53 م

    خالد

    طيب تمام يلا البسي بدلة الرقص وارقصي ياحجه
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  5. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    تركي

    بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سكنهم مساكنهم والله يهي تخرع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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  6. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 19:51 م

    محمد

    فيها شبه من ابو معرفات
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  7. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    سلمان

    هههههه رقصن على الوحدة ونص وخنبقني هههههه
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  8. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    سلمان

    هههههه زغرطي باام فاروق خنبوق طاحوالي راح راح هههههه
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  9. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    ابن البلد

    توبي إلى الله تعالى....ستاحسبين أمام الله على قولك ....لا حول ولا قوة الا بالله
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  10. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    سعود

    في كلامها خطر عليها يوم الحساب والله اعلم الا ترغب بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استغفر الله و اتوب اليه من كل ذنب
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  11. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    انوس

    تعليق مخالف
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  12. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    شيعي برونزي

    ااااخ ودي اروح مصر
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  13. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    بصائر للناس

    (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)
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  14. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 19:03 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    يا ست ساميه انتي رحتي فين يا لهووووتي
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  15. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 19:02 م

    رحمه ⭐️⭐️⭐️

    الله هيه حصلت يا ست الحجه بتحللي الهشك بشك وهز يا وز يا نهار ابيض انتي مش شايفه الجنيه يتباع بالشوال هيء هيء هيء
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  16. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
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  17. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 18:57 م

    العيص

    تعليق مخالف
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  18. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 18:52 م

    آخر الزمان

    اذا كان الزوج لا يقبل ان ترى زوجته فنان او لاعب او ممثل فالزوجة كذلك لا تقبل ان يرى زوجها راقصة او فنانة او ممثلة المسلمين والمسلمات مأمورين بغض ابصارهم نسأل الله الهداية للجميع .
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  19. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 18:51 م

    تعليق مخالف
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  20. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 18:47 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    كُلّ واحد ونظافة عيونُه ياحجّة 💃 ..
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  21. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 18:46 م

    امال لابسه حجاب ليه ياوليـه يا ***
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  22. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 18:44 م

    مواطن غيور

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  23. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 18:39 م

    تحت امرك يائلبي
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  24. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 18:38 م

    سفيان 66

    بلأش عكننة ... الي عاوز يشوف ولي مش عاوز بلاش عكننه😤😤
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