فيصل بن تركي يفشل في الصلح بين عبد الغني و ماميتش

صحيفة المرصد: حاول الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن يتدخل في تقريب وجهات النظر في معسكر فريقه أمس بين المدرب زوران ماميتش وقائد الفريق حسين عبدالغني.

ووفقا لموقع كوورة رفض المدرب كل طرق التواصل الودي مع اللاعب، متمسكاً باستبعاد القائد من حساباته نهائيا، ولا تزال المحاولات جارية للصلح بين الطرفين خصوصا وأن الفريق تنتظره مساء اليوم مباراة هامة أمام الباطن.

الجدير بالذكر أنه نشب خلاف حاد بين المدرب الكرواتي زروان مامتش وقائد الفريق حسين عبدالغني في مران الفريق المغلق مساء أمس الأربعاء، وكاد أن يصل للاشتباك بالأيدي لولا تدخل اللاعبين.