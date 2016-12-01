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فيصل بن تركي يفشل في الصلح بين عبد الغني و ماميتش

1 ديسمبر, 2016 , 18:49 م
فيصل بن تركي يفشل في الصلح بين عبد الغني و ماميتش
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صحيفة المرصد: حاول الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن يتدخل في تقريب وجهات النظر في معسكر فريقه أمس بين المدرب زوران ماميتش وقائد الفريق حسين عبدالغني.
ووفقا لموقع كوورة رفض المدرب كل طرق التواصل الودي مع اللاعب، متمسكاً باستبعاد القائد من حساباته نهائيا، ولا تزال المحاولات جارية للصلح بين الطرفين خصوصا وأن الفريق تنتظره مساء اليوم مباراة هامة أمام الباطن.
الجدير بالذكر أنه نشب خلاف حاد بين المدرب الكرواتي زروان مامتش وقائد الفريق حسين عبدالغني في مران الفريق المغلق مساء أمس الأربعاء، وكاد أن يصل للاشتباك بالأيدي لولا تدخل اللاعبين.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 19:40 م

    باجر سوالف تصير
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  2. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 19:38 م

    محمد الشوكي

    تعليق مخالف
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  3. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    violety

    تعرفون حسين مسلف النصر ,,, يحق له ***اي واحد
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  4. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    مشــعل

    مافيه طب
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  5. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 19:07 م

    العيص

    الصلح خير
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  6. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 19:00 م

    العيص

    حسين عبدالغني لايصلح للعب في الملاعب السعودية صاحب مشاااااااكل لاتليق بالكرة السعودية كل يوم مشكلة وماسلم منه احد اعتزاله يكون افضل
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  7. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 18:59 م

    خلف

    انا اقترح على نادي الفقر يسوون حفلة اعتزال حسين عبد الغني ويقدمون كيك وشاي وفلافل وصلى الله وبارك على محمد ما عاد ورى عمره 45 حولاً🤑
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  8. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 18:53 م

    الملح و القبلة

    أهم شي زوران لايروح يافيصل .. ****
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