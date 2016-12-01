صحيفة المرصد:قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنه يحق لأصحاب المركبات التي تعاني خللاً فنيًّا، بطلب استبدالها من الوكلاء حال استنفاد وفشل أربع محاولات لإصلاح الخلل المسجل بها من قِبل العميل.
وكان مواطناً استفسر من خلال الحساب الرسمي للوزارة بـ”تويتر” ،حول مدى إمكانية استبدال سيارته عقب محاولة إصلاح خلل بها من قبل الوكيل 3 مرات خلال 3 شهور، أنه “يحق لك سيارة بديلة حال استنفد الوكيل 4 محاولات إصلاح”.
التجارة توضح الحالة التي يحق فيها للعميل استبدال سيارته الجديدة بأخرى
صحيفة المرصد:قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنه يحق لأصحاب المركبات التي تعاني خللاً فنيًّا، بطلب استبدالها من الوكلاء حال استنفاد وفشل أربع محاولات لإصلاح الخلل المسجل بها من قِبل العميل.
تعليقات ( 16 )
الله المستعاناربع مرات هههههههههههه راح موديل السياره من كثر مايصلحها الله المستعان
مصممأربع مراات // ليش ماتصير عشرين مره
ليبراليالتعقيدات في السيارات الجديدة من النظام الاكتروني وقليل من الورش التي تشتغل فيها والسيارات القديمه صيانتها سهله تصلح سيارتك في حوش بيتك وخاصة الامريكي القديم سيارت لها قيمه ليس مثل الكرتونيه الخسارة
السلام عليكموكأن الوكيل يبدل السيارة من جيبه ...يا سعادة الوكيل الشركة اغنى مننا ومنك بدل وغير وكن خير معينةلابن وطنك هذا اذا فكرت في الوطن وما فكرت في جيبك
الوضع في التحارة تغير بعد الربيعةوبالإمكان التحقق من ذلك بالرجوع للقرارات السابقة والتي الغيت بقرارات جديدة تناقضها.