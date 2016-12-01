التجارة توضح الحالة التي يحق فيها للعميل استبدال سيارته الجديدة بأخرى

صحيفة المرصد:قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنه يحق لأصحاب المركبات التي تعاني خللاً فنيًّا، بطلب استبدالها من الوكلاء حال استنفاد وفشل أربع محاولات لإصلاح الخلل المسجل بها من قِبل العميل.

وكان مواطناً استفسر من خلال الحساب الرسمي للوزارة بـ”تويتر” ،حول مدى إمكانية استبدال سيارته عقب محاولة إصلاح خلل بها من قبل الوكيل 3 مرات خلال 3 شهور، أنه “يحق لك سيارة بديلة حال استنفد الوكيل 4 محاولات إصلاح”.