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التجارة توضح الحالة التي يحق فيها للعميل استبدال سيارته الجديدة بأخرى

1 ديسمبر, 2016 , 19:00 م
التجارة توضح الحالة التي يحق فيها للعميل استبدال سيارته الجديدة بأخرى
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صحيفة المرصد:قالت وزارة التجارة والاستثمار، إنه يحق لأصحاب المركبات التي تعاني خللاً فنيًّا، بطلب استبدالها من الوكلاء حال استنفاد وفشل أربع محاولات لإصلاح الخلل المسجل بها من قِبل العميل.
وكان مواطناً استفسر من خلال الحساب الرسمي للوزارة بـ”تويتر” ،حول مدى إمكانية استبدال سيارته عقب محاولة إصلاح خلل بها من قبل الوكيل 3 مرات خلال 3 شهور، أنه “يحق لك سيارة بديلة حال استنفد الوكيل 4 محاولات إصلاح”.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    الله المستعان

    اربع مرات هههههههههههه راح موديل السياره من كثر مايصلحها الله المستعان
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  2. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    مصمم

    أربع مراات // ليش ماتصير عشرين مره
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  3. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 20:18 م

    ارمي بروحي
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  4. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 20:17 م

    فئة معينة
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  5. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 20:16 م

    سيارتي جديدة اصدمت وانقلبت فيها ابني تضررت في كل مكان من تحت وفوق ومن الجوانب ولم يعمل الايرباقات وقدمت للوكالة سيارات ولم يعوضوني ولم يلقوا لي بالا اصلا
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  6. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    كلام التجارة صحيح أحد أقاربي اشترى سيارة ب215000 وحصل فيها خلل فني لم تستطع الوكالة إصلاحه وتقدم بشكوى للتجارة والزمت التجارة الوكيل بتبديله بسيارة أخرى جديدة واستلم سيارة جديدة بدلها
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  7. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    كلام التجارة صحيح أحد أقاربي اشترى سيارة ب215000 وحصل فيها خلل فني لم تستطع الوكالة إصلاحه وتقدم بشكوى للتجارة والزمت التجارة الوكيل بتبديله بسيارة أخرى جديدة واستلم سيارة جديدة بدلها
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  8. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    والله ما عندي ش اشتري سيارة
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  9. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    ليبرالي

    التعقيدات في السيارات الجديدة من النظام الاكتروني وقليل من الورش التي تشتغل فيها والسيارات القديمه صيانتها سهله تصلح سيارتك في حوش بيتك وخاصة الامريكي القديم سيارت لها قيمه ليس مثل الكرتونيه الخسارة
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  10. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 19:27 م

    عارفين ياتعليق 2الله يحفضك بس وش نسوي هدا *****
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  11. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 19:25 م

    يتبع ضد المواطن ومصلحة الوكالات
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  12. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    السلام عليكم

    وكأن الوكيل يبدل السيارة من جيبه ...يا سعادة الوكيل الشركة اغنى مننا ومنك بدل وغير وكن خير معينةلابن وطنك هذا اذا فكرت في الوطن وما فكرت في جيبك
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  13. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    والناس شاغله نفسها ب سكنانا وتهريج وحقوهم تضيع مع وزارة التجاره فعلا نحتاج لبناء الانسان بناء صحيح اجل سكنانا وحقوهم تضيع ما درو عنها ركزو على قرارات وزارة التجاره هالايم ولله عنيفه كل يوم اربع قرارات
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  14. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    اجل اربع مرات والوكاله بايعه لي سياره خربانه ويصلحونها اربع مرات ماصارت جديده ليش ادفع فلوس في سياره جديده واخرتها مصلحه ياخي المصنع اللي يتحملها وراضي المصنع ولله ضلم
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  15. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 19:15 م

    الوضع في التحارة تغير بعد الربيعة

    وبالإمكان التحقق من ذلك بالرجوع للقرارات السابقة والتي الغيت بقرارات جديدة تناقضها.
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  16. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 19:12 م

    الله يدكرك بالخير ياتوفيق الربيه عطيت الناس حقوقها ورفعت الضلم عن الناس ***
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