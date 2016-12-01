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خبير بترولي: تخفيض أوبك إنتاجها يتسبب فى هذه الكارثة لمصر

1 ديسمبر, 2016 , 19:09 م
خبير بترولي: تخفيض أوبك إنتاجها يتسبب فى هذه الكارثة لمصر
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صحيفة المرصد:قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق: إن قرار منظمة أوبك بخفض سقف الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 1،2 مليون برميل، هدفه تخفيض الوفرة المتاحة حاليا من النفط، بغرض تقليل المعروض منه لزيادة الأسعار.
وأضاف يوسف في تصريح اليوم ، أن سعر البرميل من خام برنت ارتفع خلال يوم اتخاذ القرار أمس وتجاوز 50 دولارا للبرميل، ومن المتوقع وصوله لمستوي 55 دولارا.
وعن الأعباء التي ستقع على عاتق الدولة قال: “إنه بلا شك سيؤدي إلى زيادة الأعباء على موازنة الدولة، لأننا نستورد الوقود من الخارج وأسعاره مرتبطة بالخام في السوق العالمي”، واصفا القرار بأنه كارثي على الدول المستوردة خاصة مصر.
وأكد الخبير البترولي أنه أصبح على وزارة البترول توفير موارد دولارية إضافية، لسداد مشتريات قطاع البترول من وارادتنا من النفط والغاز والمنتجات البترولية، علاوة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب نظير شراء حصته من الإنتاج المحلي.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    لماذا يكرهون مصر ؟ ! لن تجد الا إجابة واحدة ؟!
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  2. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    مصمم

    دائما اوجه هذا السؤال // من قتل عثمان (عليه رضوان رب العالمين)
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  3. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 20:23 م

    فليت الذي بيني وبينكَ عامرٌ!

    أيضا يقال،بين مصر والسعودية علاقة تاريخ ونسب،حيث يقال أن ملوك الفراعنة كانوا من ذوي البشرة البيضاء وتحدروا من بلاد الشام وشمال الأردن (تبوك) والعلم عند الله.وكانوا يتزوجون من أخواتهم لحفظ الدم الملكي
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  4. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 20:20 م

    مصمم

    سياسة الاقتراض الغير موزونة والمكثفة تعصف بإقتصاد أي دولة فقيرة // سيجد المصريين أنفسهم في حالة لايحسدون عليها في غضون أعوام معدودة //
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  5. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    عباس بو تين

    يا أيها السعوديون ما لكم لا تلينون.يا اسود يا ابيض،معنا أو ضدنا. عن السياسة والإجتماع قال الإمام علي: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، فعسى أن يكون صديقك يوما ما.
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  6. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    محمد

    هههههه خنبوقة ومعرفاته مولع لا تحاول خليك مع سيسك وايرانيك
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  7. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 20:02 م

    سد النهضه

    لسه فيه ناس متخلفه تأمل ف السيسي بيقدم مصر
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  8. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 19:52 م

    الهمداني

    يضر بمصر والله هذا الخبير اجودي يعني مصر منتعشة قبل هذا مصر ***لها فترة لا هي من زراعة ولا هي من سياحة ولا هي من استقرار ومع هذا ******
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  9. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 19:50 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    تركيا المستفيد من سد النهضة
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  10. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 19:47 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    بس حلوه ارتفاع سعر البترول يضر مصر ... على اساس انه انخفاضه ينفع تركيا
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  11. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 19:43 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    سنجعلك تكره اليوم الذي واليتم فيه سد النهضة كموالتكم لحزب النهضة
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  12. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 19:42 م

    مسمار

    شماتتنا كعرب في بعضنا والفرح بما يحل من كوارث لبعضنا دليل واضح على فرقتنا وضعفنا فاتقو الله فيما تكتبون فلا تعلمون قد تمسي غنيا وتصبح معدما فقيرا
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  13. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 19:36 م

    تركي

    حلو الله يزيدة وعلشان تظرب الثلاجة لازم نخفض الانتاج اشوي ويزيد السعر
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  14. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 19:35 م

    محمد

    ما راح تفضح الا معممينك وايرانك ومجوسيتك وعبادتكم للقبور والشرك بالله والسجود للبقار والحمير والتبرك ببولها وقضح قتلكم للمسلمن في كل مكان تحت امرت النجس ولاية السفية قبحه الله خامئي المجرم الكافر
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  15. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 19:33 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    هل صليت في مسجد سد النهضة هذا اليوم ؟؟ سد النهضة الحل؟!! لإغراق الجيش
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  16. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 19:32 م

    لؤي

    زين الله يبشركم بالخير خل رئيسك يجي يركع للملك سلمان ويحب على يده ويتاسف منه ويترك روسيا وايران وبشار
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  17. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 19:31 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    موالاة سد النهضة وعدا السد العالي ونخره يخل بعقيدة والولاء والبراء
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  18. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الخوف من بعدي أن يعبد سد النهضة لذا سأستمر في فضح عقائد أهل السد ووثنيتهم المجوسية وخارجيتهم الاخوانية
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  19. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 19:26 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الفيلم الجديد للجزيرة (( امبراطورية سد النهضة والجيش المصري يغرق ))
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  20. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    هم وقفوا مع ايران المجوسية بكل شيء تديهم ايران بترول وخلصنا اما حنا بترولنا لنا
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  21. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 19:24 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    انخفاض المياه في السد العالي يفيد أوغندة ويضر أثيوابيا ولا تستفيد منه جبوتي وربما أغرق مصر
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  22. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 19:23 م

    violety

    بعد الثلاجة مافيها الا موية كل شي متوقع ,,
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  23. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 19:22 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    ارتفاع منسوب المياه في سد النهضة يفيد مصر وانخفاضه يضر السودان
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  24. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    الحمد لله على انهيار النظام الاقتصادي العسكر الحمد لله على انهيار الجنية وبدء التشغيل التجريبي لسد النهضه الاثيوبي العظيم على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز
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  25. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    وارتفاع سعر البرتقال ابوصره يفيد مصر وتتضرر منه قطر (( حكيم ))
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  26. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 19:20 م

    سعود

    هذا ماجنت على نفسها براقش
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  27. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    شيعي برونزي

    تعليق رقم واحد للاسف انت شخص متشمت حفظ الله مصر اصل العرب وفصله
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  28. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 19:19 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    ارتفاع السعر يضر مصر وانخفاضه يفيد السودان (( علم الاقتصاد ما خلى للأخوان أي حجة ))
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  29. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    عشتار بندر الحمدان

    ان ارتفع البترول كارثة على مصر . ان انخفض البترول كارثة على مصر . ان انتحر البترول كارثة على مصر ..... ابتلشنا بمصر .
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  30. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 19:18 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    الحمد لله الجنية يسجل انهيار جديد مقابل الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه العسكري 21.3 وان شاء الله قبل نهاية العام يكسر حاجز 30
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  31. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    خبير ربما أنه اكتشف الذرة
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  32. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 19:17 م

    انوس

    حفظ اللة أرض الكنانة
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  33. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 19:16 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    ارتفاع سعر البترول المتضرر مصر والمستفيد قطر
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  34. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 19:14 م

    فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحر

    الله يعظم أجر مصر
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  35. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 19:12 م

    مافهمت شي اللي فهم يشرح لنا
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  36. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 19:11 م

    شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيم

    الحمد لله على انهيار الجنية وبدء التشغيل التجريبي لسد النهضه الاثيوبي العظيم على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر
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