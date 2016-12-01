صحيفة المرصد:قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق: إن قرار منظمة أوبك بخفض سقف الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 1،2 مليون برميل، هدفه تخفيض الوفرة المتاحة حاليا من النفط، بغرض تقليل المعروض منه لزيادة الأسعار.
وأضاف يوسف في تصريح اليوم ، أن سعر البرميل من خام برنت ارتفع خلال يوم اتخاذ القرار أمس وتجاوز 50 دولارا للبرميل، ومن المتوقع وصوله لمستوي 55 دولارا.
وعن الأعباء التي ستقع على عاتق الدولة قال: “إنه بلا شك سيؤدي إلى زيادة الأعباء على موازنة الدولة، لأننا نستورد الوقود من الخارج وأسعاره مرتبطة بالخام في السوق العالمي”، واصفا القرار بأنه كارثي على الدول المستوردة خاصة مصر.
وأكد الخبير البترولي أنه أصبح على وزارة البترول توفير موارد دولارية إضافية، لسداد مشتريات قطاع البترول من وارادتنا من النفط والغاز والمنتجات البترولية، علاوة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب نظير شراء حصته من الإنتاج المحلي.
خبير بترولي: تخفيض أوبك إنتاجها يتسبب فى هذه الكارثة لمصر
صحيفة المرصد:قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق: إن قرار منظمة أوبك بخفض سقف الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 1،2 مليون برميل، هدفه تخفيض الوفرة المتاحة حاليا من النفط، بغرض تقليل المعروض منه لزيادة الأسعار.
تعليقات ( 36 )
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرلماذا يكرهون مصر ؟ ! لن تجد الا إجابة واحدة ؟!
مصممدائما اوجه هذا السؤال // من قتل عثمان (عليه رضوان رب العالمين)
فليت الذي بيني وبينكَ عامرٌ!أيضا يقال،بين مصر والسعودية علاقة تاريخ ونسب،حيث يقال أن ملوك الفراعنة كانوا من ذوي البشرة البيضاء وتحدروا من بلاد الشام وشمال الأردن (تبوك) والعلم عند الله.وكانوا يتزوجون من أخواتهم لحفظ الدم الملكي
مصممسياسة الاقتراض الغير موزونة والمكثفة تعصف بإقتصاد أي دولة فقيرة // سيجد المصريين أنفسهم في حالة لايحسدون عليها في غضون أعوام معدودة //
عباس بو تينيا أيها السعوديون ما لكم لا تلينون.يا اسود يا ابيض،معنا أو ضدنا. عن السياسة والإجتماع قال الإمام علي: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، فعسى أن يكون صديقك يوما ما.
محمدهههههه خنبوقة ومعرفاته مولع لا تحاول خليك مع سيسك وايرانيك
سد النهضهلسه فيه ناس متخلفه تأمل ف السيسي بيقدم مصر
الهمدانييضر بمصر والله هذا الخبير اجودي يعني مصر منتعشة قبل هذا مصر ***لها فترة لا هي من زراعة ولا هي من سياحة ولا هي من استقرار ومع هذا ******
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرتركيا المستفيد من سد النهضة
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحربس حلوه ارتفاع سعر البترول يضر مصر ... على اساس انه انخفاضه ينفع تركيا
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرسنجعلك تكره اليوم الذي واليتم فيه سد النهضة كموالتكم لحزب النهضة
مسمارشماتتنا كعرب في بعضنا والفرح بما يحل من كوارث لبعضنا دليل واضح على فرقتنا وضعفنا فاتقو الله فيما تكتبون فلا تعلمون قد تمسي غنيا وتصبح معدما فقيرا
تركيحلو الله يزيدة وعلشان تظرب الثلاجة لازم نخفض الانتاج اشوي ويزيد السعر
محمدما راح تفضح الا معممينك وايرانك ومجوسيتك وعبادتكم للقبور والشرك بالله والسجود للبقار والحمير والتبرك ببولها وقضح قتلكم للمسلمن في كل مكان تحت امرت النجس ولاية السفية قبحه الله خامئي المجرم الكافر
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرهل صليت في مسجد سد النهضة هذا اليوم ؟؟ سد النهضة الحل؟!! لإغراق الجيش
لؤيزين الله يبشركم بالخير خل رئيسك يجي يركع للملك سلمان ويحب على يده ويتاسف منه ويترك روسيا وايران وبشار
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرموالاة سد النهضة وعدا السد العالي ونخره يخل بعقيدة والولاء والبراء
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالخوف من بعدي أن يعبد سد النهضة لذا سأستمر في فضح عقائد أهل السد ووثنيتهم المجوسية وخارجيتهم الاخوانية
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالفيلم الجديد للجزيرة (( امبراطورية سد النهضة والجيش المصري يغرق ))
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرانخفاض المياه في السد العالي يفيد أوغندة ويضر أثيوابيا ولا تستفيد منه جبوتي وربما أغرق مصر
violetyبعد الثلاجة مافيها الا موية كل شي متوقع ,,
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرارتفاع منسوب المياه في سد النهضة يفيد مصر وانخفاضه يضر السودان
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمالحمد لله على انهيار النظام الاقتصادي العسكر الحمد لله على انهيار الجنية وبدء التشغيل التجريبي لسد النهضه الاثيوبي العظيم على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحروارتفاع سعر البرتقال ابوصره يفيد مصر وتتضرر منه قطر (( حكيم ))
سعودهذا ماجنت على نفسها براقش
شيعي برونزيتعليق رقم واحد للاسف انت شخص متشمت حفظ الله مصر اصل العرب وفصله
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرارتفاع السعر يضر مصر وانخفاضه يفيد السودان (( علم الاقتصاد ما خلى للأخوان أي حجة ))
عشتار بندر الحمدانان ارتفع البترول كارثة على مصر . ان انخفض البترول كارثة على مصر . ان انتحر البترول كارثة على مصر ..... ابتلشنا بمصر .
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمالحمد لله الجنية يسجل انهيار جديد مقابل الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه العسكري 21.3 وان شاء الله قبل نهاية العام يكسر حاجز 30
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرخبير ربما أنه اكتشف الذرة
انوسحفظ اللة أرض الكنانة
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرارتفاع سعر البترول المتضرر مصر والمستفيد قطر
فيلم الجزيرة (( انقلاب )) السحرالله يعظم أجر مصر
شكرا سد النهضه الاثيوبي العظيمالحمد لله على انهيار الجنية وبدء التشغيل التجريبي لسد النهضه الاثيوبي العظيم على فكره اخبار اللواء الدكتور عبد العاطي مخترع جهاز الكفتة لعلاج الايدز والالتهاب الكبد الوبائي سي والتوكتوك الطائر