خبير بترولي: تخفيض أوبك إنتاجها يتسبب فى هذه الكارثة لمصر

صحيفة المرصد:قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق: إن قرار منظمة أوبك بخفض سقف الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 1،2 مليون برميل، هدفه تخفيض الوفرة المتاحة حاليا من النفط، بغرض تقليل المعروض منه لزيادة الأسعار.

وأضاف يوسف في تصريح اليوم ، أن سعر البرميل من خام برنت ارتفع خلال يوم اتخاذ القرار أمس وتجاوز 50 دولارا للبرميل، ومن المتوقع وصوله لمستوي 55 دولارا.

وعن الأعباء التي ستقع على عاتق الدولة قال: “إنه بلا شك سيؤدي إلى زيادة الأعباء على موازنة الدولة، لأننا نستورد الوقود من الخارج وأسعاره مرتبطة بالخام في السوق العالمي”، واصفا القرار بأنه كارثي على الدول المستوردة خاصة مصر.

وأكد الخبير البترولي أنه أصبح على وزارة البترول توفير موارد دولارية إضافية، لسداد مشتريات قطاع البترول من وارادتنا من النفط والغاز والمنتجات البترولية، علاوة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب نظير شراء حصته من الإنتاج المحلي.