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بالفيديو :لقطات صادمة لسقوط سيدة أثناء انقاذها من حريق بمصر!

1 ديسمبر, 2016 , 19:33 م
بالفيديو :لقطات صادمة لسقوط سيدة أثناء انقاذها من حريق بمصر!
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات مروعة لسقوط سيدة مصرية أثناء محاولة انقاذها بالحبال بعدما نشب حريق كبير في منزلها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وعلق ناشر الفيديو قائلا: “النهارده في الكوربه، العماره اللي فيها كيكي ريكي ولعت، وفي ناس ماتت، والست دي كانت فوق خالص، وحاولوا يربطوها بالحبل ويسحبوها، ووقعت منهم وماتت”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 23:04 م

    ابو تركي

    الناس الي تتفرج المفروض يمسكون بطانيه او فرشه تسقط عليها
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  2. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 22:58 م

    بوكرشه

    دفاع مدني ابو ***
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  3. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 22:47 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يرحمها اذا هي مسلمة 💔الإنسان يتمسك بالحياة حتى النهاية 😩
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  4. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 20:29 م

    يحيى

    الله يرحمها ويرحم المتوفين ويغفر ذنوبهم امين
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  5. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

    الهمداني زي ربعك مجوعين الشعب ومشردينهم وكل البلد سلاح 🔫 لعنة الله على علي عبدالله صالح وسيده الحوثي انجس بشر
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  6. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 20:13 م

    محمد

    اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فنهلك وكن لنا ناصراً ومعينا.
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  7. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    والهبة هى العطية من غير المطالبة بعوض . ولذلك استحسن الناس أن يسمى بناتهم هبة ، لأن المولود عطية من عند الله وعلى مصر ان يهربوا أهاليهم مالا يواسونهم...
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  8. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:2490

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله إلله يرحمها كان المفروض يكون تحتها الدائرة الإسفنج تحسب لوقوعها لكن فعلا لازالت الدول العربية ينقصها الكثير لسلامة شعوبها
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  9. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:4867

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  10. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    الهمداني

    الدول العربية ماعندها ابسط امور السلامة وخاصة سلامة المواطنين حتى من العوامل الطبيعية لكن قلهم عندكم سلاح يتسابقون على الشرا
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  11. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 19:55 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    لأنّ النّار لاتحرق المُؤمن 🌹 ..
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  12. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    محب للسيسي واعشق تراب مصر

    الله يرحمها
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  13. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    ابو مشعاب

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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