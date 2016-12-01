بالفيديو :لقطات صادمة لسقوط سيدة أثناء انقاذها من حريق بمصر!

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات مروعة لسقوط سيدة مصرية أثناء محاولة انقاذها بالحبال بعدما نشب حريق كبير في منزلها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وعلق ناشر الفيديو قائلا: “النهارده في الكوربه، العماره اللي فيها كيكي ريكي ولعت، وفي ناس ماتت، والست دي كانت فوق خالص، وحاولوا يربطوها بالحبل ويسحبوها، ووقعت منهم وماتت”.