صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات مروعة لسقوط سيدة مصرية أثناء محاولة انقاذها بالحبال بعدما نشب حريق كبير في منزلها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وعلق ناشر الفيديو قائلا: “النهارده في الكوربه، العماره اللي فيها كيكي ريكي ولعت، وفي ناس ماتت، والست دي كانت فوق خالص، وحاولوا يربطوها بالحبل ويسحبوها، ووقعت منهم وماتت”.
بالفيديو :لقطات صادمة لسقوط سيدة أثناء انقاذها من حريق بمصر!
صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات مروعة لسقوط سيدة مصرية أثناء محاولة انقاذها بالحبال بعدما نشب حريق كبير في منزلها بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.
تعليقات ( 13 )
ابو تركيالناس الي تتفرج المفروض يمسكون بطانيه او فرشه تسقط عليها
بوكرشهدفاع مدني ابو ***
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يرحمها اذا هي مسلمة 💔الإنسان يتمسك بالحياة حتى النهاية 😩
يحيىالله يرحمها ويرحم المتوفين ويغفر ذنوبهم امين
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيمالهمداني زي ربعك مجوعين الشعب ومشردينهم وكل البلد سلاح 🔫 لعنة الله على علي عبدالله صالح وسيده الحوثي انجس بشر
محمداللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فنهلك وكن لنا ناصراً ومعينا.
عدد التعليقات:2490
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله إلله يرحمها كان المفروض يكون تحتها الدائرة الإسفنج تحسب لوقوعها لكن فعلا لازالت الدول العربية ينقصها الكثير لسلامة شعوبها
عدد التعليقات:4867
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
الهمدانيالدول العربية ماعندها ابسط امور السلامة وخاصة سلامة المواطنين حتى من العوامل الطبيعية لكن قلهم عندكم سلاح يتسابقون على الشرا
🌸 الملح و القبلة 🌸لأنّ النّار لاتحرق المُؤمن 🌹 ..
محب للسيسي واعشق تراب مصرالله يرحمها
ابو مشعابلا حول ولا قوة إلا بالله