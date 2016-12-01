بعد أن سخر غالبية الناس من قصيدة “سٌكنانا”.. الشاعر ناصر الفراعنة يقول رأيه!

صحيفة المرصد: أبدى الشاعر ناصر الفراعنة رأيه في القصيدة التي ألقاها الشاعر حيدر العبدالله، أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه بأهالي المنطقة الشرقية الأيام الماضية، ولاقت انتقادات وسخرية واسعة.

وقال الفراعنة ردًا على أسئلة بعض الأشخاص عن رأيه إن “هذه القصيدة من أجمل القصائد التي سمعها في الشعر العربي الفصيح ولكن خانه ربما الإلقاء فقط”- حسب تعبيره.