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بعد أن سخر غالبية الناس من قصيدة “سٌكنانا”.. الشاعر ناصر الفراعنة يقول رأيه!

1 ديسمبر, 2016 , 19:21 م
بعد أن سخر غالبية الناس من قصيدة “سٌكنانا”.. الشاعر ناصر الفراعنة يقول رأيه!
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صحيفة المرصد: أبدى الشاعر ناصر الفراعنة رأيه في القصيدة التي ألقاها الشاعر حيدر العبدالله، أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه بأهالي المنطقة الشرقية الأيام الماضية، ولاقت انتقادات وسخرية واسعة.

وقال الفراعنة ردًا على أسئلة بعض الأشخاص عن رأيه إن “هذه القصيدة من أجمل القصائد التي سمعها في الشعر العربي الفصيح ولكن خانه ربما الإلقاء فقط”- حسب تعبيره.



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    1 ديسمبر, 2016 , 20:30 م

    للاسف

    غالبية الناس يتفنون في السخرية والتقليل من شأن الآخرين وجلد الذات والتحطيم والاستهزاء والاستخفاف واحتقار الآخرين وهذه العادة ناتجة عن ضعف الوازع الديني الذي يجعل من الشخص راغباً في الانتقاص من قدر غيره
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  2. 45
    1 ديسمبر, 2016 , 20:27 م

    جحدر

    من قبل رأي الفراعنة القصيدة جميلة ومن سخر من الشاعر فهو قد لايتذوق الشعر العربي أو لأسباب اخرى
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  3. 44
    1 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    قصايدك درقن درقن درقن

    ندري ان القصيده رائعه وندري ان القائه للشعر من جنبها وندري ان قصايدك درقن درقن درقن قصايدك درقن درقن درقن قصايدك درقن درقن درقن
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  4. 43
    1 ديسمبر, 2016 , 20:25 م

    ياقلم علق بمعرف سامية شكلك نسيته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 42
    1 ديسمبر, 2016 , 20:24 م

    Hi Hi

    هاي هاي شوفوني اعلق تعليق شوفوني اقرو تعليقي تكفون ما راح تندمو بتنبسطو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 41
    1 ديسمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:1204

    سامية

    القصيدة راااائعة معنى ومبنى فشكرا للشاعر القدير العبد الله وشكرا للشاعر الكبير الفراعنه قول الحق فيها ولا عزاء للإخونجة المصدومين حطوا حرتكم ف اللايكات كالعادة فالحق أبلج والباطل لجلج 😂😂😂.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  7. 40
    1 ديسمبر, 2016 , 20:21 م

    ونيت ونه

    تخيل تسريحه شعر رأس الخنبوقه مع زيت الفرامل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 39
    1 ديسمبر, 2016 , 20:19 م

    مراقب

    ههههههههههههههههههههههه مسكين الله لايبلانا كل الناس كاشفين هالخنبوقي لو منك اختفيت ولبست طاقية الاخفاء وهاجرت هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  9. 38
    1 ديسمبر, 2016 , 20:15 م

    سالم رباح

    ما تعرف علوم القبايل يا الخنبوقه خليك في حزام البنطال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 37
    1 ديسمبر, 2016 , 20:14 م

    شيعي برونزي

    مامدحهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 36
    1 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    عبدالله التميمي

    لا الفراعنه ولا العبدالله كلهم يبيلهم تعليم في الشعر
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  12. 35
    1 ديسمبر, 2016 , 20:12 م

    الخنبوقي اعمل لنفسك لايكات بالمئات كعادتك ههههههاي خخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 34
    1 ديسمبر, 2016 , 20:11 م

    عبدالله التميمي

    الاثنين ليسو بشعراء لا الفراعنه ولا العبدالله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 33
    1 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    الحرمان وقلم الحقيقة ..وكل المعرفات التي تحاول التقليل من هذا الشاعر الفذ والفحل كلها للخنبوقة قلم الحقيقة ويحاول رش الملح بالعيون لكي لانكتشفه ولاكن على مين تلعبها يالخنابق مريض جدا
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)
  15. 32
    1 ديسمبر, 2016 , 20:10 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    طيب والله مااسمج منه الاانت تقولون مالاتفعلون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 31
    1 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    أبو عبد الله

    العبرة بحكم الشارع والناس . على كل حال ، أعتقد بأن رأي الفراعنة سياسي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 30
    1 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    جوال مهنق

    الخنبوقه مدمن تعليقات ومعرفات ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 29
    1 ديسمبر, 2016 , 20:07 م

    فلتتفضل مشكورا .....سكنانا وسكنانا في البيت سكنانا .......صح لساني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 28
    1 ديسمبر, 2016 , 20:06 م

    استشاري صح

    لله درك ياقلم الحقيقة ترعب المنافقين حتى في غيابك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 27
    1 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    مراقب

    أنكتم ياخنبوقي يامتقلب .ماتمشي الاعيبك علينا !!! خفت هااااه خخخخخخخخخ مسكين وجبان
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 26
    1 ديسمبر, 2016 , 20:05 م

    للاسف

    غالبية الناس يتفنون في السخرية والتقليل من شأن الآخرين وجلد الذات والتحطيم والاستهزاء والاستخفاف واحتقار الآخرين وهذه العادة ناتجة عن ضعف الوازع الديني الذي يجعل من الشخص راغباً في الانتقاص من قدر غيره
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  22. 25
    1 ديسمبر, 2016 , 20:04 م

    مراقب

    القصيدةمن اجمل القصائد ورووووووووعة جدا .ويكفيك انها القيت امام سيدي الملك ولها وزنها وقيمتها ولاكن الخنبوقي الوافد لايعجبه هذا .ةظ ولازم يتأدب اللئيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 24
    1 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    الصاطي

    سكنت في قلبي يالفراعنة سكنانا وحببك فؤادي حبً شديداً يقود النارا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 23
    1 ديسمبر, 2016 , 20:03 م

    استشاري صح

    لله درك ياقلم الحقيقة ترعب المنافقين حتى في غيابك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 22
    1 ديسمبر, 2016 , 20:01 م
    عدد التعليقات:15946

    قلم الحقيقه

    بيض الله وجهك ياشاعرنا الكبير ناصر الفراعنة .شهادة حق قلتها ولم تجامل أو تساند بها طرفآ على آخر .وهذه علوم الرجال الغانمة اللي خبرناها دائمآ عندك الله يحفظك.
    لا يعجبني(9) اعجبني(5)
  26. 21
    1 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    القول في تأويل قوله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل ... الذي شهد بذلك أنه من أهل المرأة فقال : ( وشهد شاهد من أهلها ) ، ولا يقال للقميص هو من أهل الرجل ولا المرأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 20
    1 ديسمبر, 2016 , 19:58 م

    روقان

    خنبوق خنبوقي لابس**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 19
    1 ديسمبر, 2016 , 19:57 م

    مايكل روقان

    الخنبوقي دايم ***ويغلط على القبايل باختياره المعرفات والمسميات اللي هو مدمن عليها هنا . ويستاهل صفقوه ,والحربي ومراقب دوخوووه وكتموه خخخخ اخ يابطني ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 18
    1 ديسمبر, 2016 , 19:56 م

    الراصد

    القصيده حلوه وجميله المشكله في الشاعر والإلقاء والصوت ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 17
    1 ديسمبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:8546

    الحرمان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 16
    1 ديسمبر, 2016 , 19:51 م

    مراقب

    يانبرة صدى القدور المحترقة تعليق 8 .. الفراعنة عمك وشاعر كبير وفوق مستواك ياقليم الخنبقة الوافد المندس منذ الصغر..*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 15
    1 ديسمبر, 2016 , 19:51 م

    تعليق 6 ماهقيتها منك ي عبدالله التميمي الفراعنه قبيله لها وزنها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 14
    1 ديسمبر, 2016 , 19:50 م

    حبي مملكتي

    استغفر الله ما يجوز تسخرون تتهزون فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 19:49 م

    المهاجر13

    طلبت من ماما النانا فقالت هي جاهزه بسكنانا رايكم في القصيده الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 19:48 م

    مراقب

    ههههههههههههههههههه خخخخخخ اخ يابطني يستاهل الخنبوقي خخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 19:45 م

    خرخرينو

    هذا رأيي أيضا فالشاعر ألقى قصيدة رائعة يشكر عليها ولكن أكثر الناس تحب الشعر الشعبي الإبن العاق للغة العربية ويحبون **** أمام الملك و*** الكبير أطال الله في عمره
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  37. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 19:44 م

    الحربي

    ****انت ياتعليق 6وماضنيت انك تميمي لان ال تميم رجال كفو ولا ينقصون من حقوق الرجال شيئ يالخنبوقي انت الخنابق طنابق ****بما تعنيه الكلمة ***وضحكت من سرك ان شاء الله يامريض بسوادالقلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  38. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 19:43 م

    سلمان

    خنبوقة ومعرفاته ههههه سكنانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 19:37 م

    نبرة صدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 19:36 م

    عبدالله التميمي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 19:35 م

    عبدالله التميمي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  42. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 19:30 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 19:29 م

    لؤي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    سعد

    القصيدة جيدة من شاعر مبدع ولكن الناس معهم حساسية زائدة وغبن من وزارة الإسكان وبالعكس الشاعر تطرق لموضوع السكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 19:28 م

    عيد

    انقلاب في الموزين وعبث في قيمة اللغة.. شاعر عامي يعطي رايه في شعر فصيح
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 19:27 م

    إمرأه

    هذا رأينا بس لو اختار واحد صوته جهوري أفضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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