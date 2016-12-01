بعد أن سخر غالبية الناس من قصيدة “سٌكنانا”.. الشاعر ناصر الفراعنة يقول رأيه!

صحيفة المرصد: أبدى الشاعر ناصر الفراعنة رأيه في القصيدة التي ألقاها الشاعر حيدر العبدالله، أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه بأهالي المنطقة الشرقية الأيام الماضية، ولاقت انتقادات وسخرية واسعة.
وقال الفراعنة ردًا على أسئلة بعض الأشخاص عن رأيه إن “هذه القصيدة من أجمل القصائد التي سمعها في الشعر العربي الفصيح ولكن خانه ربما الإلقاء فقط”- حسب تعبيره.
تعليقات ( 46 )
للاسفغالبية الناس يتفنون في السخرية والتقليل من شأن الآخرين وجلد الذات والتحطيم والاستهزاء والاستخفاف واحتقار الآخرين وهذه العادة ناتجة عن ضعف الوازع الديني الذي يجعل من الشخص راغباً في الانتقاص من قدر غيره
جحدرمن قبل رأي الفراعنة القصيدة جميلة ومن سخر من الشاعر فهو قد لايتذوق الشعر العربي أو لأسباب اخرى
قصايدك درقن درقن درقنندري ان القصيده رائعه وندري ان القائه للشعر من جنبها وندري ان قصايدك درقن درقن درقن قصايدك درقن درقن درقن قصايدك درقن درقن درقن
Hi Hiهاي هاي شوفوني اعلق تعليق شوفوني اقرو تعليقي تكفون ما راح تندمو بتنبسطو
عدد التعليقات:1204
ساميةالقصيدة راااائعة معنى ومبنى فشكرا للشاعر القدير العبد الله وشكرا للشاعر الكبير الفراعنه قول الحق فيها ولا عزاء للإخونجة المصدومين حطوا حرتكم ف اللايكات كالعادة فالحق أبلج والباطل لجلج 😂😂😂.
ونيت ونهتخيل تسريحه شعر رأس الخنبوقه مع زيت الفرامل
مراقبههههههههههههههههههههههه مسكين الله لايبلانا كل الناس كاشفين هالخنبوقي لو منك اختفيت ولبست طاقية الاخفاء وهاجرت هههههه
سالم رباحما تعرف علوم القبايل يا الخنبوقه خليك في حزام البنطال
شيعي برونزيمامدحهم
عبدالله التميميلا الفراعنه ولا العبدالله كلهم يبيلهم تعليم في الشعر
عبدالله التميميالاثنين ليسو بشعراء لا الفراعنه ولا العبدالله
عُـــــــــمـــــــــرطيب والله مااسمج منه الاانت تقولون مالاتفعلون
أبو عبد اللهالعبرة بحكم الشارع والناس . على كل حال ، أعتقد بأن رأي الفراعنة سياسي .
جوال مهنقالخنبوقه مدمن تعليقات ومعرفات ههههه
استشاري صحلله درك ياقلم الحقيقة ترعب المنافقين حتى في غيابك
مراقبأنكتم ياخنبوقي يامتقلب .ماتمشي الاعيبك علينا !!! خفت هااااه خخخخخخخخخ مسكين وجبان
للاسفغالبية الناس يتفنون في السخرية والتقليل من شأن الآخرين وجلد الذات والتحطيم والاستهزاء والاستخفاف واحتقار الآخرين وهذه العادة ناتجة عن ضعف الوازع الديني الذي يجعل من الشخص راغباً في الانتقاص من قدر غيره
مراقبالقصيدةمن اجمل القصائد ورووووووووعة جدا .ويكفيك انها القيت امام سيدي الملك ولها وزنها وقيمتها ولاكن الخنبوقي الوافد لايعجبه هذا .ةظ ولازم يتأدب اللئيم
الصاطيسكنت في قلبي يالفراعنة سكنانا وحببك فؤادي حبً شديداً يقود النارا
استشاري صحلله درك ياقلم الحقيقة ترعب المنافقين حتى في غيابك
عدد التعليقات:15946
قلم الحقيقهبيض الله وجهك ياشاعرنا الكبير ناصر الفراعنة .شهادة حق قلتها ولم تجامل أو تساند بها طرفآ على آخر .وهذه علوم الرجال الغانمة اللي خبرناها دائمآ عندك الله يحفظك.
روقانخنبوق خنبوقي لابس**
مايكل روقانالخنبوقي دايم ***ويغلط على القبايل باختياره المعرفات والمسميات اللي هو مدمن عليها هنا . ويستاهل صفقوه ,والحربي ومراقب دوخوووه وكتموه خخخخ اخ يابطني ههههههههههههه
الراصدالقصيده حلوه وجميله المشكله في الشاعر والإلقاء والصوت ******
عدد التعليقات:8546
الحرمانتعليق مخالف
مراقبيانبرة صدى القدور المحترقة تعليق 8 .. الفراعنة عمك وشاعر كبير وفوق مستواك ياقليم الخنبقة الوافد المندس منذ الصغر..*****
حبي مملكتياستغفر الله ما يجوز تسخرون تتهزون فيه
المهاجر13طلبت من ماما النانا فقالت هي جاهزه بسكنانا رايكم في القصيده الله المستعان
مراقبههههههههههههههههههه خخخخخخ اخ يابطني يستاهل الخنبوقي خخخخخخ
خرخرينوهذا رأيي أيضا فالشاعر ألقى قصيدة رائعة يشكر عليها ولكن أكثر الناس تحب الشعر الشعبي الإبن العاق للغة العربية ويحبون **** أمام الملك و*** الكبير أطال الله في عمره
الحربي****انت ياتعليق 6وماضنيت انك تميمي لان ال تميم رجال كفو ولا ينقصون من حقوق الرجال شيئ يالخنبوقي انت الخنابق طنابق ****بما تعنيه الكلمة ***وضحكت من سرك ان شاء الله يامريض بسوادالقلب
سلمانخنبوقة ومعرفاته ههههه سكنانا
نبرة صديتعليق مخالف
عبدالله التميميتعليق مخالف
عبدالله التميميتعليق مخالف
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
لؤيتعليق مخالف
سعدالقصيدة جيدة من شاعر مبدع ولكن الناس معهم حساسية زائدة وغبن من وزارة الإسكان وبالعكس الشاعر تطرق لموضوع السكن
عيدانقلاب في الموزين وعبث في قيمة اللغة.. شاعر عامي يعطي رايه في شعر فصيح
إمرأههذا رأينا بس لو اختار واحد صوته جهوري أفضل