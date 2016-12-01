بالفيديو : شاهد كيف داعب خادم الحرمين طفلة في حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي ؟

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وهو يداعب طفلة أثناء تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي .

حيث قال خادم الحرمين للطفلة التي شاركت بفقرات الحفل أن لديه ابنه اسمها ريما وندلعها بـ “رمروم” .

جاء ذلك بعد تسليم طفلتين حجر الإبداع والذي سيتم من خلاله افتتاح المركز ، إحداهن اسمها “لين” والأخرى اسمها “راما” والتي مازحها خادم الحرمين بقوله : “عندي بنت اسمها ريما بعد وندلعها (رمروم)” .