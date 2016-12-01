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بالفيديو : شاهد كيف داعب خادم الحرمين طفلة في حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي ؟

1 ديسمبر, 2016 , 20:09 م
بالفيديو : شاهد كيف داعب خادم الحرمين طفلة في حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي ؟
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وهو يداعب طفلة أثناء تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي .
حيث قال خادم الحرمين للطفلة التي شاركت بفقرات الحفل أن لديه ابنه اسمها ريما وندلعها بـ “رمروم” .
جاء ذلك بعد تسليم طفلتين حجر الإبداع والذي سيتم من خلاله افتتاح المركز ، إحداهن اسمها “لين” والأخرى اسمها “راما” والتي مازحها خادم الحرمين بقوله : “عندي بنت اسمها ريما بعد وندلعها (رمروم)” .



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 21:26 م

    الحقباني

    علم كلا الكلامه حلوه بس في شي حلوه ؟؟ هو بسم الله ؟؟؟ الاسف في بعض المسئولين اذا فتح مناسبه لاذكرالله الاسف علم
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  2. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 20:58 م

    واضح

    الله يحفظك ويخليك لكل العرب ويديم عزك وعز السعودية على الجميع
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  3. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 20:32 م

    ابو محمد

    حفظ الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين
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