صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وهو يداعب طفلة أثناء تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي .
حيث قال خادم الحرمين للطفلة التي شاركت بفقرات الحفل أن لديه ابنه اسمها ريما وندلعها بـ “رمروم” .
جاء ذلك بعد تسليم طفلتين حجر الإبداع والذي سيتم من خلاله افتتاح المركز ، إحداهن اسمها “لين” والأخرى اسمها “راما” والتي مازحها خادم الحرمين بقوله : “عندي بنت اسمها ريما بعد وندلعها (رمروم)” .
بالفيديو : شاهد كيف داعب خادم الحرمين طفلة في حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي ؟
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وهو يداعب طفلة أثناء تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي .
تعليقات ( 3 )
الحقبانيعلم كلا الكلامه حلوه بس في شي حلوه ؟؟ هو بسم الله ؟؟؟ الاسف في بعض المسئولين اذا فتح مناسبه لاذكرالله الاسف علم
واضحالله يحفظك ويخليك لكل العرب ويديم عزك وعز السعودية على الجميع
ابو محمدحفظ الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين