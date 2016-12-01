بالفيديو : الأهلي يفاجئ الفيصلي بستة أهداف .. و النصر يكتسح الباطن بأربعة دون مقابل

صحيفة المرصد:حقق فريق الاهلي فوزا عريضا على مضيفه الفيصلي بستة أهداف لثلاثة اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين فاستطاع المهاجم السوري عمر السومة (6)، ومحمد آل فتيل (17)، وسلمان المؤشر (31)، وإيوانيس فيتفاتزيديس (61)، وتيسير الجاسم (75)، بينما سجل أهداف الفيصلي الثلاثة، لويز غوستافو (12،74) وايفيرالدو ستوم (88).

وفي استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تمكن فريق النصر من تحقيق العلامة الكاملة بعدما فقدها الجولة الماضية أمام التعاون، حيث استطاع تسجيل هدفين في أول 22 دقيقة عن طريق مهاجمه حسن الراهب، قبل ان يتحصل على ركلة جزاء سددها أحمد عكاس (33)، وقبل نهاية اللقاء تمكن المهاجم محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الرابع لفريقه (83).