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بالفيديو : الأهلي يفاجئ الفيصلي بستة أهداف .. و النصر يكتسح الباطن بأربعة دون مقابل

1 ديسمبر, 2016 , 21:58 م
بالفيديو : الأهلي يفاجئ الفيصلي بستة أهداف .. و النصر يكتسح الباطن بأربعة دون مقابل
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صحيفة المرصد:حقق فريق الاهلي فوزا عريضا على مضيفه الفيصلي بستة أهداف لثلاثة اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين فاستطاع المهاجم السوري عمر السومة (6)، ومحمد آل فتيل (17)، وسلمان المؤشر (31)، وإيوانيس فيتفاتزيديس (61)، وتيسير الجاسم (75)، بينما سجل أهداف الفيصلي الثلاثة، لويز غوستافو (12،74) وايفيرالدو ستوم (88).
وفي استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تمكن فريق النصر من تحقيق العلامة الكاملة بعدما فقدها الجولة الماضية أمام التعاون، حيث استطاع تسجيل هدفين في أول 22 دقيقة عن طريق مهاجمه حسن الراهب، قبل ان يتحصل على ركلة جزاء سددها أحمد عكاس (33)، وقبل نهاية اللقاء تمكن المهاجم محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الرابع لفريقه (83).



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 23:07 م

    قوطي نيفيا

    لو خسر المحلي بكره العالمي الاول لكن لا اتمني ان يتصدر العالمي الآن بدري مبروك مدرج الشمس
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  2. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 22:56 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    سامحني يا العالمي 💙💛 مُو قادرة أفرح أو بمعنى أصح الفرحة ناقصة .. عشان عارفة ان الهلال بيفوز بكرة ..
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  3. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 22:53 م

    بتجيكم بسمة تركض وهي لابسة طاقية ههههههآآآآآي
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  4. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 22:44 م

    بن عواض

    بس صراحه كلمة يفاجئ الفيصلي اي مفاجئة واي خرابيط الله المستعان بس
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  5. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 22:27 م

    العالمي

    الف الف مبروك للعالمي والملكي فوزين مستحقين
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  6. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 22:25 م

    ااببووححمموودد

    مبروك للعالميات الانيقات .. مبروك للعالمين الانيقين .. كان مزاجي اليوم سيء وعدلوه نجوم العالمي .. كانت خمسة لكن كان الحكم له رأي ثاني !!
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  7. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 22:20 م

    نصراوي للنخاع

    الف مبرووووووووك الفوووز للعالمي
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  8. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 22:17 م

    كفووو

    كفو يالنصر فوز مستحق والغاء هدف صحيح الهلال هزم الباطن بشق الانفس وكان التحكيم المحلي له دور
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  9. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 22:13 م

    متصدر لاتكلمني

    بفوزه على الباطن حاول اعلام الزعيق التأثير وتحطيم النصر و كان بالمواعد لقد حاول النيل من العالمي ولكن اخرسهم لقد كان اعلام الزعيق يتصيد كل زلة من لاعبين النصر وجعلها مادة دسمة في اعلامهم
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  10. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 22:10 م

    نصراوي شرقاوي

    عــــــــالــــــمـــــــي
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  11. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:4503

    العنيد

    الله يبارك فيكم جميع وعقبال نبارك لبعض ببطولة الدوري أن شاء الله 💛💛💛💛💛💛
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  12. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:4503

    العنيد

    الف مليون مبروك لكل عالمي وعالميه الفوز مستوى ونتيجه ،، وهاردلك لكل زعيقي يوطوط
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  13. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 22:00 م

    تجيء دحين البنت المطفوقه بسمه تبربر انو انو 😂
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