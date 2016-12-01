صحيفة المرصد:حقق فريق الاهلي فوزا عريضا على مضيفه الفيصلي بستة أهداف لثلاثة اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين فاستطاع المهاجم السوري عمر السومة (6)، ومحمد آل فتيل (17)، وسلمان المؤشر (31)، وإيوانيس فيتفاتزيديس (61)، وتيسير الجاسم (75)، بينما سجل أهداف الفيصلي الثلاثة، لويز غوستافو (12،74) وايفيرالدو ستوم (88).
وفي استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تمكن فريق النصر من تحقيق العلامة الكاملة بعدما فقدها الجولة الماضية أمام التعاون، حيث استطاع تسجيل هدفين في أول 22 دقيقة عن طريق مهاجمه حسن الراهب، قبل ان يتحصل على ركلة جزاء سددها أحمد عكاس (33)، وقبل نهاية اللقاء تمكن المهاجم محمد السهلاوي من تسجيل الهدف الرابع لفريقه (83).
بالفيديو : الأهلي يفاجئ الفيصلي بستة أهداف .. و النصر يكتسح الباطن بأربعة دون مقابل
صحيفة المرصد:حقق فريق الاهلي فوزا عريضا على مضيفه الفيصلي بستة أهداف لثلاثة اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين فاستطاع المهاجم السوري عمر السومة (6)، ومحمد آل فتيل (17)، وسلمان المؤشر (31)، وإيوانيس فيتفاتزيديس (61)، وتيسير الجاسم (75)، بينما سجل أهداف الفيصلي الثلاثة، لويز غوستافو (12،74) وايفيرالدو ستوم (88).
تعليقات ( 13 )
قوطي نيفيالو خسر المحلي بكره العالمي الاول لكن لا اتمني ان يتصدر العالمي الآن بدري مبروك مدرج الشمس
🌸 الملح و القبلة 🌸سامحني يا العالمي 💙💛 مُو قادرة أفرح أو بمعنى أصح الفرحة ناقصة .. عشان عارفة ان الهلال بيفوز بكرة ..
بن عواضبس صراحه كلمة يفاجئ الفيصلي اي مفاجئة واي خرابيط الله المستعان بس
العالميالف الف مبروك للعالمي والملكي فوزين مستحقين
ااببووححممووددمبروك للعالميات الانيقات .. مبروك للعالمين الانيقين .. كان مزاجي اليوم سيء وعدلوه نجوم العالمي .. كانت خمسة لكن كان الحكم له رأي ثاني !!
نصراوي للنخاعالف مبرووووووووك الفوووز للعالمي
كفوووكفو يالنصر فوز مستحق والغاء هدف صحيح الهلال هزم الباطن بشق الانفس وكان التحكيم المحلي له دور
متصدر لاتكلمنيبفوزه على الباطن حاول اعلام الزعيق التأثير وتحطيم النصر و كان بالمواعد لقد حاول النيل من العالمي ولكن اخرسهم لقد كان اعلام الزعيق يتصيد كل زلة من لاعبين النصر وجعلها مادة دسمة في اعلامهم
نصراوي شرقاويعــــــــالــــــمـــــــي
عدد التعليقات:4503
العنيدالله يبارك فيكم جميع وعقبال نبارك لبعض ببطولة الدوري أن شاء الله 💛💛💛💛💛💛
عدد التعليقات:4503
العنيدالف مليون مبروك لكل عالمي وعالميه الفوز مستوى ونتيجه ،، وهاردلك لكل زعيقي يوطوط