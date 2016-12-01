بالفيديو : الإماراتي “عموري” أفضل لاعب في آسيا لعام 2016

صحيفة المرصد:أبقى الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” جائزة أفضل لاعب في آسيا في الإمارات للعام الثاني على التوالي ، بعد فوزه بها في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس في ابوظبي.

وتفوق عبد الرحمن (25 عاما) على العراقي حمادي احمد والصيني وولي، ليسير على خطى مواطنه احمد خليل الذي فاز بالجائزة العام الماضي على حساب عبد الرحمن نفسه والصيني جينغ جي.

وكان فوز عبد الرحمن بالجائزة التي تمنح خلال احتفال لتوزيع جوائز لافضل اللاعبين والمدربين في القارة، متوقعا بعدما قدم هذه السنة عروضا لافتة، قاد خلالها منتخب بلاده الى الدور الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

كما نال عبد الرحمن مؤخراً جائزة أفضل لاعب في دوري ابطال اسيا بعدما قاد فريقه العين الى نهائي المسابقة التي ذهب لقبها لتشونبوك الكوري الجنوبي.

وفي فئة السيدات، نالت الاسترالية كايتلن فورد جائزة افضل لاعبة على حساب مواطنتها ليزا دي فانا والصينية تان روين.

وفي ابرز الجوائز الاخرى نال الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم جائزة الماسة الاسيوية، وفاز الكوري الجنوبي تشوي كانغ-هي بجائزة افضل مدرب بعدما قاد مواطنه تشونبوك للفوز بلقب دوري ابطال اسيا للمرة الثانية في تاريخه على حساب العين.

وفي ما يأتي قائمة الفائزين بجوائز حفل الاتحاد الاسيوي:

– افضل لاعب: عمر عبد الرحمن (الإمارات)

– افضل لاعبة: كايتلن فورد (استراليا)

– جائزة الحلم الاسيوي: الاتحاد القطري لكرة القدم

– جائزة افضل اتحاد وطني متطور: الاتحاد الياباني لكرة القدم

– افضل اتحاد وطني صاعد: الاتحاد الهندي لكرة القدم

– افضل اتحاد وطني طامح: اتحاد بوتان لكرة القدم

– جائزة تقدير رئيس الاتحاد الاسيوي للواعدين:

فئة الاتحاد المتطور: الاتحاد الاسترالي لكرة القدم

فئة الاتحاد الصاعد: الاتحاد الفلبيني لكرة القدم

فئة الاتحاد الطامح: اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

– جائزة افضل مدرب (رجال): تشوي كانغ-هي (كوريا الجنوبية)

– جائزة افضل مدرب (سيدات): تشان ين تينغ (هونغ كونغ)