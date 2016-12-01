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حفرة اليابان العملاقة تنهار مجددا بعد إصلاحات أدهشت العالم

1 ديسمبر, 2016 , 21:44 م
حفرة اليابان العملاقة تنهار مجددا بعد إصلاحات أدهشت العالم
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صحيفة المرصد:بدأت حفرة اليابان العملاقة التي تم إصلاحها في غضون أيام في وقت سابق من نوفمبر تنهار مجددا حيث هبطت بنحو 7 سنتيمترات وسط الطريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
و لاحظ العمال أن هذا الهبوط حصل على مساحة 30 مترا مربعا من الطريق من دون أن يسبب أي أذى لأحد، ما اضطر الشرطة لإغلاقه طوال الليل، قبل إعادة فتح الشارع في وقت لاحق.
وكان العمال اليابانيون قد سارعوا إلى إصلاح الحفرة العملاقة التي ظهرت يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني وتم ذلك في غضون يومين، ما أثار الدهشة، حيث أعيد فتح الطريق صباح الثلاثاء 15 نوفمبر أمام حركة المرور والمشاة، إلا أن الانهيار عاد إلى الظهور.
وفيما أشاد العالم بكفاءة اليابان في إصلاح المشكلة في زمن قياسي بدأ القلق يساور الناس بشأن الطريقة التي تم اعتمادها لترميم الحفرة الكبيرة.
وعليه قامت السلطات المحلية بإغلاق الطريق يوم السبت بعدما لوحظ أنه بدأ بالغرق مرة أخرى، ثم أعيد فتحه أمام حركة المرور والمشاة بعد بضع ساعات في وقت لاحق من اليوم على إثر إعلان السلطات أنه أصبح آمنا.
وقدم عمدة سويشيرو تاكاشيما عمدة مدينة فوكوكا عبر صفحته الخاصة على فيسبوك اعتذارا للسكان عن عدم تحذيرهم من إمكان انهيار الأرض مرة أخرى، ولكن تم حذف ما كُتب من اعتذار في وقت لاحق.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    1 ديسمبر, 2016 , 23:12 م

    عكاش ابوعجره

    اكثر ناس فرحانين وشمتاتين هم مقاولي السوء.
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  2. 12
    1 ديسمبر, 2016 , 23:06 م

    مرسي

    عيونا نظلناهم
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  3. 11
    1 ديسمبر, 2016 , 22:51 م

    وشك وشك

    غريبه ماظهر مسئول وقال ظاهره غريبه عن مجتمعنا
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  4. 10
    1 ديسمبر, 2016 , 22:50 م

    وشك وشك

    خخخخخ تذكرت حفرنا اللي بالسنين ماسووها
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  5. 9
    1 ديسمبر, 2016 , 22:35 م

    راكاااان

    صكيتوهم بعين ول على عيون حاره ماصلت على النبي
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  6. 8
    1 ديسمبر, 2016 , 22:34 م

    سعيد

    عندنا في الرياض جميع الشوارع حفريات وتحويلات منذ اكثر من 10 سنوات وتبي لها 10 سنين اخرى ويمكن ما تخلص
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  7. 7
    1 ديسمبر, 2016 , 22:18 م

    مسمار

    سرعه في الانجاز وسوء في التنفيذ!! مع انها اليابان من الدول الصناعيه والمتقدمه عن باقي الشعوب بمئات السنين الضوئيه لكن يبقى الخطأ وارد
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  8. 6
    1 ديسمبر, 2016 , 22:12 م

    سبهلل

    اكيد فيه فساد طال العمالة اليابانية
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  9. 5
    1 ديسمبر, 2016 , 21:55 م

    ما مرتاح
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  10. 4
    1 ديسمبر, 2016 , 21:53 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لااله الاأنت سبحانك اني كنت من الظالمين
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  11. 3
    1 ديسمبر, 2016 , 21:51 م

    مكتوب وقدم العمدة اعتذاره شفتو شلون ماهو ذب المسوليه ع غيره اما شوارعنا كلها صعارير ومنخفضات ولا تزفلت بشكل مقبول بعد الحفريات
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  12. 2
    1 ديسمبر, 2016 , 21:50 م

    ااببووححمموودد

    كنت متوقع بيحصل شيء بعد عدد التعليقات الماضية .. العين حق !!
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  13. 1
    1 ديسمبر, 2016 , 21:48 م

    احساس خالد

    تعليق مخالف
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