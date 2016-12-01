تويتر يوجه رسالة تحذير للرئيس المنتخب “دونالد ترامب”

صحيفة المرصد: هدد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمنعه من استخدام الموقع، إذا ما خالف شروط الاستخدام.

ووفقا لموقع إيلاف نقلا عن مجلة “سلات” الأميركية قال الناطق باسم تويتر الثلاثاء الماضي: “إن ترامب سيمنع من استخدام الموقع لو انتهك الشروط، التي تمنع التهديد بالعنف، وبث الكراهية”، مشيرًا إلي لا حصانة للرئيس، ولا لأصحاب الحسابات الموثقة.

وكانت تغريدات لترامب أثارت جدلاً واسعاً خلال حملته الانتخابية، ووصفت بعضها بالمسيئة والعنصرية، ويعتمد عليها المذكور بشكل كبير لنشر أخباره ويتجاهل وسائل الإعلام التقليدي.

وألغى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منتصف الشهر الماضي الحسابات التابعة لمنظمة ألت رايت الأميركية رغم أن بعضها كان موثقاً، بحجة أنها كانت تستخدم “لبث الكراهية”.

على الجانب الأخر كان موقف “الفيسبوك” مخالفًا لـ “تويتر”، إذا قال القائمون على الأول -وفقاً لما ذكرته صحيفة الاندبدندت البريطانية- إنهم سيسمحون لـ”ترامب” بانتهاك بعض شروط استخدامه.