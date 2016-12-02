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قيادي في جبهة علب : خبراء إيرانيين يقودون المليشيات في صعدة .. وهذه أماكن تواجدهم

2 ديسمبر, 2016 , 0:04 ص
قيادي في جبهة علب : خبراء إيرانيين يقودون المليشيات في صعدة .. وهذه أماكن تواجدهم
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صحيفة المرصد: أكد الشيخ صالح قروش الحذيفي القيادي الميداني في جبهة علب بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية أن خبراء من إيران وحزب الله هم من يقودون الجبهات في صعدة وفق مصادر من أهالي المناطق.

وأشار الحذيفي في تصريح وفقاً لصحيفة “المدينة” ، إلى إن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين يعطون المليشيات معلومات عن كيفية القنص والهجوم وهم متواجدون في منطقة آل صبحان ومناطق مجاورة.

وقال الشيخ قروش أن الجيش الوطني والمقاومة يستهدفون جبل قوم الذي تتمركز فيه مليشيات الحوثي والمخلوع، مشيراً إلى أن قوات الشرعية سيطرت على موقع مسراخ وهو موقع شر ق منفذ علب الحدودي وكلها مواقع داخل الحدود اليمنية كانت متمركزة فيها مليشيا الحوثي.

ووصلت تعزيزات عسكرية سعودية لقوات الجيش والمقاومة في جبهة علب شمالي صعدة، وذلك تمهيداً للمعركة الفاصل التي ستكون في معقل الحوثيين.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 2:02 ص

    اضربوا هؤلاء الارهابيون

    الصفويون دون هوادة ولاحقوهم في جحورهم الحوثية
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  2. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 1:54 ص

    ياخنبوقه

    الحوثيون قربت نهايتهم باذن الله هذا بفضل ربي ثم بفضل التحالف والجيش الوطني والمقاومه الشعبيه قربت والنصر قريب
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  3. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 1:52 ص

    ياخنبوقه

    8 الاقربون اولى بالمعروف فلسطين والعراق وسوريا جيرانكم ولاتنسى تطفي نيران اسرائيل بعدها ماخلصت الموضوع مكشوف
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  4. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 1:50 ص

    الثقفي

    يجب ابادتهم اباده تامه ولاتأخذكم بهم رأفه ولا رحمه قاتلهم الله
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  5. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 1:50 ص

    ياخنبوقه

    تعليق 8 وانت مستولي على الوظائف القياديه وسيارات فارهه ومشاريع فاشله وغش عيني عينك
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  6. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 1:49 ص

    الثقفي

    بإذن ستصبح جثث اتباع حزب الشيطان واتباع المجوسي عابد النار عشاء لسباع الجبال في الحدود وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ياخونة يابياعة الارض والدين والاعراض خذكم الله يالرخوم يابو وزره
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  7. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 1:47 ص

    ياخنبوقه

    ياتعليق 8 ليش تطلع في مواضيع اليمنيين وتتشمت حبيبي افتحوا الحدود للسوريين يالنشمي بدال مايتهربون لاروبااللي طلعت اشرف منكم انتوا ومخيمكم المخيس الزعتري افتحوا الحدود لاخواننا العراقيين السنه
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  8. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 1:12 ص

    حامض حلو

    غن ي ما اطولك ياليل . مادام حزب الشيطان وإيران في الميدان فالحرب بحاجه إلى سنين وسنين حتى تخلص
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  9. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 0:53 ص

    فهد العرماني

    احرقوا جميع اماكن تجمعاتهم ب الاسترايك ايجل - احرقوهم على بكرة ابيهم ولا تاخذكم بهم رأفة -
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  10. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 0:51 ص

    فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ .
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  11. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 0:50 ص

    أردني نشمي

    والنواعم الفارين من الزحف التاركين لوطنهم ينزف من أذناب المجوس ومن محروق باع دينه و وطنه يكتفون بمتابعة الأخبار ولبس البناطيل وتغيير لهجتهم وإخفاء رائحتهم المنفرة بالعطور الخليجية 😢😢
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  12. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 0:37 ص

    حرب الأفعال في التحالف العربي

    4 خلدون ايران تقود حروب ب٧ دول اذا كذا فهي ثالث (( الجبان يحارب بقطيع باع عقله لمرشده ))
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  13. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 0:35 ص

    حرب الأفعال في التحالف العربي

    ستشاهدون الأفعال في أرض المعركة .. لتسود وجوه خائنة لمجوسيتهم عابدة
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  14. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 0:32 ص

    حرب الأفعال في التحالف العربي

    قول وفعل .... لو يقودهم الخميني برأسة فسيجد .... قول وفعل ... حزم وعزم
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  15. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 0:31 ص

    خلدون

    الغريب ، ان ايران تقود حروب ب٧ دول اذا كذا فهي ثالث
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  16. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 0:17 ص

    عبدالله

    اللهم دمر ايران وتباعها بالزلازل والبراكين والفيضانات واقضي على الاخضر واليابس فيها ورمل نساءهم ويتم اطفالهم واقضي على شبابهم انك انت السميع المجيب
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  17. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 0:13 ص

    برق جيزان

    كان اليمنيون ايام حرب الخليج يهتفون بموتنا بالكيماوي ياصدام من الخفجي للدمام فلا غرابة تعاونهم مع اي عدو ضدنا فحقدهم ازلي لن يغادر قلوبهم
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  18. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:14234

    برق الحرم

    (((((((كثير من حمير اليهود التي احترقت في اليمن .... لكن الزنابيل والبغال ونقالت الجثامين يدمدمون عليهم دمدمة ... بعد جمع اشلائهم المحترقه ))))))
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