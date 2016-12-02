قيادي في جبهة علب : خبراء إيرانيين يقودون المليشيات في صعدة .. وهذه أماكن تواجدهم

صحيفة المرصد: أكد الشيخ صالح قروش الحذيفي القيادي الميداني في جبهة علب بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية أن خبراء من إيران وحزب الله هم من يقودون الجبهات في صعدة وفق مصادر من أهالي المناطق.

وأشار الحذيفي في تصريح وفقاً لصحيفة “المدينة” ، إلى إن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين يعطون المليشيات معلومات عن كيفية القنص والهجوم وهم متواجدون في منطقة آل صبحان ومناطق مجاورة.

وقال الشيخ قروش أن الجيش الوطني والمقاومة يستهدفون جبل قوم الذي تتمركز فيه مليشيات الحوثي والمخلوع، مشيراً إلى أن قوات الشرعية سيطرت على موقع مسراخ وهو موقع شر ق منفذ علب الحدودي وكلها مواقع داخل الحدود اليمنية كانت متمركزة فيها مليشيا الحوثي.

ووصلت تعزيزات عسكرية سعودية لقوات الجيش والمقاومة في جبهة علب شمالي صعدة، وذلك تمهيداً للمعركة الفاصل التي ستكون في معقل الحوثيين.