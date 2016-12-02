قيادي في جبهة علب : خبراء إيرانيين يقودون المليشيات في صعدة .. وهذه أماكن تواجدهم

صحيفة المرصد: أكد الشيخ صالح قروش الحذيفي القيادي الميداني في جبهة علب بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية أن خبراء من إيران وحزب الله هم من يقودون الجبهات في صعدة وفق مصادر من أهالي المناطق.
وأشار الحذيفي في تصريح وفقاً لصحيفة “المدينة” ، إلى إن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين يعطون المليشيات معلومات عن كيفية القنص والهجوم وهم متواجدون في منطقة آل صبحان ومناطق مجاورة.
وقال الشيخ قروش أن الجيش الوطني والمقاومة يستهدفون جبل قوم الذي تتمركز فيه مليشيات الحوثي والمخلوع، مشيراً إلى أن قوات الشرعية سيطرت على موقع مسراخ وهو موقع شر ق منفذ علب الحدودي وكلها مواقع داخل الحدود اليمنية كانت متمركزة فيها مليشيا الحوثي.
ووصلت تعزيزات عسكرية سعودية لقوات الجيش والمقاومة في جبهة علب شمالي صعدة، وذلك تمهيداً للمعركة الفاصل التي ستكون في معقل الحوثيين.
تعليقات ( 18 )
اضربوا هؤلاء الارهابيونالصفويون دون هوادة ولاحقوهم في جحورهم الحوثية
ياخنبوقهالحوثيون قربت نهايتهم باذن الله هذا بفضل ربي ثم بفضل التحالف والجيش الوطني والمقاومه الشعبيه قربت والنصر قريب
ياخنبوقه8 الاقربون اولى بالمعروف فلسطين والعراق وسوريا جيرانكم ولاتنسى تطفي نيران اسرائيل بعدها ماخلصت الموضوع مكشوف
الثقفييجب ابادتهم اباده تامه ولاتأخذكم بهم رأفه ولا رحمه قاتلهم الله
ياخنبوقهتعليق 8 وانت مستولي على الوظائف القياديه وسيارات فارهه ومشاريع فاشله وغش عيني عينك
الثقفيبإذن ستصبح جثث اتباع حزب الشيطان واتباع المجوسي عابد النار عشاء لسباع الجبال في الحدود وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ياخونة يابياعة الارض والدين والاعراض خذكم الله يالرخوم يابو وزره
ياخنبوقهياتعليق 8 ليش تطلع في مواضيع اليمنيين وتتشمت حبيبي افتحوا الحدود للسوريين يالنشمي بدال مايتهربون لاروبااللي طلعت اشرف منكم انتوا ومخيمكم المخيس الزعتري افتحوا الحدود لاخواننا العراقيين السنه
حامض حلوغن ي ما اطولك ياليل . مادام حزب الشيطان وإيران في الميدان فالحرب بحاجه إلى سنين وسنين حتى تخلص
فهد العرمانياحرقوا جميع اماكن تجمعاتهم ب الاسترايك ايجل - احرقوهم على بكرة ابيهم ولا تاخذكم بهم رأفة -
أردني نشميوالنواعم الفارين من الزحف التاركين لوطنهم ينزف من أذناب المجوس ومن محروق باع دينه و وطنه يكتفون بمتابعة الأخبار ولبس البناطيل وتغيير لهجتهم وإخفاء رائحتهم المنفرة بالعطور الخليجية 😢😢
حرب الأفعال في التحالف العربي4 خلدون ايران تقود حروب ب٧ دول اذا كذا فهي ثالث (( الجبان يحارب بقطيع باع عقله لمرشده ))
حرب الأفعال في التحالف العربيستشاهدون الأفعال في أرض المعركة .. لتسود وجوه خائنة لمجوسيتهم عابدة
حرب الأفعال في التحالف العربيقول وفعل .... لو يقودهم الخميني برأسة فسيجد .... قول وفعل ... حزم وعزم
خلدونالغريب ، ان ايران تقود حروب ب٧ دول اذا كذا فهي ثالث
عبداللهاللهم دمر ايران وتباعها بالزلازل والبراكين والفيضانات واقضي على الاخضر واليابس فيها ورمل نساءهم ويتم اطفالهم واقضي على شبابهم انك انت السميع المجيب
برق جيزانكان اليمنيون ايام حرب الخليج يهتفون بموتنا بالكيماوي ياصدام من الخفجي للدمام فلا غرابة تعاونهم مع اي عدو ضدنا فحقدهم ازلي لن يغادر قلوبهم
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برق الحرم(((((((كثير من حمير اليهود التي احترقت في اليمن .... لكن الزنابيل والبغال ونقالت الجثامين يدمدمون عليهم دمدمة ... بعد جمع اشلائهم المحترقه ))))))