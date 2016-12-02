شاهد .. فيديو مؤثر لمسن تمنى رؤية حفيده فكانت المفاجأة

صحيفة المرصد:تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد اعتبروه الأكثر تأثيراً لمسن يتمنى رؤية حفيدة حمد، عائدًا من الحد الجنوبي في السعودية بعد أن وردته أنباء عن إصابته، فتمنى لو يراه.
وكان الابن الأكبر للمسن قد سأل والده عن أمنيته فأجابه: “أتمنى شوفة حمد” ، وفقاً لموقع العربية نت .
وكان المسن قبل أن يدخل عليه حفيده حمد يستمع لشيلة تم إنشادها في حمد؛ لأنه أصيب خلال مرابطته بالحد الجنوبي، ثم دخل أبناؤه وكرروا عليه السؤال: وش أمنيتك؟ فأجاب: شوفة حمد.
وفي هذه اللحظة دخل حمد، واحتضنه في مشهد مؤثر.
تعليقات ( 10 )
💥💦ريما Rima💥💦واضح ان المسن عنده الم بالظهر والدليل جالس على الكرسي □للحين به ناس عايشين ببيت الشعر❗
الله يهديهم كبير السن لايتحمل المفاجئاتالمفروض بلغوه بطريقه تدريجيه ان ابنه جاي مثل قول انه اتصل وحتمال ياتي هاليومين ثم يكررو عليه انه جاي بالطريق الشايب مسكين بغا يتوقف قلبه
خالد الزهرانيشيلات كلام فاضي ورب المصحف
ربي عونكوالله العظيم عيوني دمعت عليكم لعنت الله يااذناب ايران الي متي
المفتش كورمبواشغلتونا بالشيلات والكلام الفاضي كيف استقبل وكيف ودع خلاص !!الى متى ..
ارز 👊 نجدهذ طريقة قد تؤثر في كبار السن صحيا لا تفاجأونهم بقوه بل مهدو لهم والله أعلم
أستغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
أستغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك