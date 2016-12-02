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شاهد .. فيديو مؤثر لمسن تمنى رؤية حفيده فكانت المفاجأة

2 ديسمبر, 2016 , 0:19 ص
شاهد .. فيديو مؤثر لمسن تمنى رؤية حفيده فكانت المفاجأة
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صحيفة المرصد:تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد اعتبروه الأكثر تأثيراً لمسن يتمنى رؤية حفيدة حمد، عائدًا من الحد الجنوبي في السعودية بعد أن وردته أنباء عن إصابته، فتمنى لو يراه.

وكان الابن الأكبر للمسن قد سأل والده عن أمنيته فأجابه: “أتمنى شوفة حمد” ، وفقاً لموقع العربية نت .

وكان المسن قبل أن يدخل عليه حفيده حمد يستمع لشيلة تم إنشادها في حمد؛ لأنه أصيب خلال مرابطته بالحد الجنوبي، ثم دخل أبناؤه وكرروا عليه السؤال: وش أمنيتك؟ فأجاب: شوفة حمد.

وفي هذه اللحظة دخل حمد، واحتضنه في مشهد مؤثر.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 2:28 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    واضح ان المسن عنده الم بالظهر والدليل جالس على الكرسي □للحين به ناس عايشين ببيت الشعر❗
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  2. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 1:54 ص

    يستاهلون على سيارة جيب هو وعياله واحفاده وحمد بس اعجبني الكرسي في الخيمة .. يا ناس ارحمونا من شيلان الهياط اقسم بالله غثتنا عند الاشاره يوقف جنبك واحد رافع على المسجل ازعاج وقلق
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  3. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 1:39 ص

    بالله هذا الفيديو الأكثر تأثيراً؟؟
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  4. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 1:24 ص

    الله يهديهم كبير السن لايتحمل المفاجئات

    المفروض بلغوه بطريقه تدريجيه ان ابنه جاي مثل قول انه اتصل وحتمال ياتي هاليومين ثم يكررو عليه انه جاي بالطريق الشايب مسكين بغا يتوقف قلبه
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  5. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 1:19 ص

    خالد الزهراني

    شيلات كلام فاضي ورب المصحف
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  6. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 1:18 ص

    ربي عونك

    والله العظيم عيوني دمعت عليكم لعنت الله يااذناب ايران الي متي
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  7. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 1:04 ص

    المفتش كورمبو

    اشغلتونا بالشيلات والكلام الفاضي كيف استقبل وكيف ودع خلاص !!الى متى ..
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  8. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 0:41 ص

    ارز 👊 نجد

    هذ طريقة قد تؤثر في كبار السن صحيا لا تفاجأونهم بقوه بل مهدو لهم والله أعلم
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  9. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 0:34 ص

    أستغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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  10. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 0:34 ص

    أستغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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