شاهد .. فيديو مؤثر لمسن تمنى رؤية حفيده فكانت المفاجأة

صحيفة المرصد:تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد اعتبروه الأكثر تأثيراً لمسن يتمنى رؤية حفيدة حمد، عائدًا من الحد الجنوبي في السعودية بعد أن وردته أنباء عن إصابته، فتمنى لو يراه.

وكان الابن الأكبر للمسن قد سأل والده عن أمنيته فأجابه: “أتمنى شوفة حمد” ، وفقاً لموقع العربية نت .

وكان المسن قبل أن يدخل عليه حفيده حمد يستمع لشيلة تم إنشادها في حمد؛ لأنه أصيب خلال مرابطته بالحد الجنوبي، ثم دخل أبناؤه وكرروا عليه السؤال: وش أمنيتك؟ فأجاب: شوفة حمد.

وفي هذه اللحظة دخل حمد، واحتضنه في مشهد مؤثر.