بالصور : ضبط مخالفة تواريخ إنتاج مستقبلية بمصنع شركة « ندى »

صحيفة المرصد:ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام لمصنع شركة ندى لمنتجات الألبان والعصائر .
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 8370 عبوة من العصائر والألبان بتاريخ مستقبلي.
وأضافت الوزارة: “تم مصادرة جميع الكميات المخالفة واستدعاء المسؤولين بالمصنع والتحقيق معهم وإيقاع العقوبات النظامية”.
تعليقات ( 16 )
نحن السبب فيما يحدث !!ظهـر جيل من الأباء لا يتحمل المسؤولية لا يستطيع على سبيل المثال ان يغير فيـش من 110---220 ثم يذهب الى اقرب محل كهرباء ويدفع له 100 ريال مقابل تغير الفولت جيل استراحات ويعتقد بانه جيل افضل من سابقيه
فهد١١١يتزايد الفساد الذي يهدد صحة الإنسان والعقوبات أشبه بالمسكنات التي لاتردع الفاسدين !!!
💎💛عــــهــــــود💛💎صادق سعودي عصائر فلوريدا برتقال وجريب فروت مرة كنت اشتري ولقيت مصري وزوجته وعياله ياخذون منه كم علبة قلت أكيد انه أكثر فائدة من العصائر الثانية عاد الأجانب يدققون موب مثلنا احنا نختار على حسب الطعم😊
💎💛عــــهــــــود💛💎ماحولهم احد . ثم مالعلاقة بين اكتشاف ثنين واربعين ألف كرتون دجاج منتهي وعصاير مسبّقين تاريخها وحليب ابو قوس ومعلبات ممسوحة بالتنر ومكتوب تاريخ غيرها بأجهزة متطورة ماعلاقتهم بتخفيضات بنده 🤔
💎💛عــــهــــــود💛💎بس اللي لفت نظري انهم مقدمين ايام كثيير .. ٧ ثلاثة و العصير ٩ ثلاثة حشا تونا داخلين شهر ثلاثة وذولا مسبّقين أسبوع ياليته يوم يومين كيف مأمّنين ان محد يكشفهم ؟ هذا يدل انها ميب اول مرة وأنهم عارفين
سعودي🇸🇦وافتخراحسن شي عصائر فلوريدا وخاصه العصاير اللي بقشورها مثل قريب فروت لان عندهم انظمه صارمه خاصه بالصحه،، اما عندنا سكر وماء ونكهات وملونات ومواد حافظه على شان يطول العصير لااعرف لماذا يترك اصحاب المصانع كذا
💎💛عــــهــــــود💛💎وع عصاير ندى والله طعمها خايس وكلها كللللها موووية وألواان مافيها نتفة فاكهة احسن شي المراعي اللبن وعصير كوكتيل برتقال احبه رغم انه أفضل شي الطازج مرات اشرب تفاح وجزر بالبيت أسويه لكن تدرون صعب يوميا
***وما الحب الا للحبيب الاولي....ااااه يا قلبي بس💔💋
إلى متى مع هؤلاء المجرمونهؤلاء الجشعون لا يرقبون في المواطنين رحمة أو خوف من الله .. بل ولا خوف من النظم والقوانين التي يجب ان تطبق عليهم أعظم العقوبات فهم لا يمرضون ويقتلون المواطنين بل ويكلفون الدولة المليارات لعلاجهم
ياخنبوقهطحتي من عيني ياندى افطر بالصبح على كروسانو وعصير ندى
💥💦ريما Rima💥💦حقين المحلات هم اللي يغيرون التواريخ وإلا المصنع ⁉
💥💦ريما Rima💥💦انا ما اعرف إلا المراعي لأنه أحلى إنتاج
سعودي🇸🇦وافتخرفيه شي موطبيعي العماله تتجرأ غش والتزوير بالاطعمه والبضائع اطعمه تغش وصلت لصحه الانسان سواء بدجاج او معلبات اسماك او تمور او لحوم او بقيه الاطعمه لماذا لانشاهد هذا في بعض الدول! هل لايوجد انظمه صارمه؟
ضابط ايقاعللأسف انها شركات سعوديه وتغش ابناء البلد في البان وعصائر عباره عن اصباغ ونكهات مميته وسامه .. كرهتونا في اللبن والعصائر والزبادي من كثر جشعكم تبحثون عن الكسب السريع والمواطن وصحته اخر اهتمامكم تب لكم
النووووور✨تخفيضات بنده طلعت البلاوي