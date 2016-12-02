بالصور : ضبط مخالفة تواريخ إنتاج مستقبلية بمصنع شركة « ندى »

صحيفة المرصد:ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مخالفة تواريخ انتاج مستقبلية لأكثر من 10 أيام لمصنع شركة ندى لمنتجات الألبان والعصائر .

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم مصادرة 8370 عبوة من العصائر والألبان بتاريخ مستقبلي.

وأضافت الوزارة: “تم مصادرة جميع الكميات المخالفة واستدعاء المسؤولين بالمصنع والتحقيق معهم وإيقاع العقوبات النظامية”.