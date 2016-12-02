بالفيديو : طالبة تضع مولودها أمام بوابة جامعة أم القرى

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة بجامعة أم القرى بعد ولادتها أمام بوابة جامعة أم القرى .

حيث استعانت الطالبة (الأم) بضابطات أمن بوابة الجوهرة في مبنى الطالبات، لمساعدتها على وضع طفلها بسلام عندما فاجأها المخاض أمس (الخميس) ، وهو ما تسنى لها، إذ ساعدنها على الولادة الطبيعية وقمن بلف الطفل بقطعة قماش إلى حين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر التي نقلت الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في حي الزاهر وفقاا لصحيفة عكاظ.