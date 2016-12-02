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بالفيديو : طالبة تضع مولودها أمام بوابة جامعة أم القرى

2 ديسمبر, 2016 , 1:47 ص
بالفيديو : طالبة تضع مولودها أمام بوابة جامعة أم القرى
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة بجامعة أم القرى بعد ولادتها أمام بوابة جامعة أم القرى .

حيث استعانت الطالبة (الأم) بضابطات أمن بوابة الجوهرة في مبنى الطالبات، لمساعدتها على وضع طفلها بسلام عندما فاجأها المخاض أمس (الخميس)  ، وهو ما تسنى لها، إذ ساعدنها على الولادة الطبيعية وقمن بلف الطفل بقطعة قماش إلى حين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر التي نقلت الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في حي الزاهر وفقاا لصحيفة عكاظ.



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 4:39 ص

    الحمد لله على سلامتها الله يصلحه
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  2. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 4:38 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    مبروك والحمدلله ع سلامتا الله يجعلو من البارين ومن طلبة العلم يارب
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  3. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 3:58 ص
    عدد التعليقات:4882

    بدور

    ماشاء الله الحمد الله على سلامتها
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  4. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 3:53 ص

    عاشقة أسيل عمران

    بشهرك التاسع وجايه الجامعة انطقي ببيتك
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  5. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 3:36 ص

    🌸 برجس 🌸

    ول ول ول
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  6. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 3:31 ص

    سامية

    ياقلبي مبرووووك والحمد لله على سلامتها أكيد كان عندها اختبار 🌸🌸🌸
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  7. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 3:22 ص

    يمكن الطالبه. عمرها ٢٤سنه واخر سنه لها في الجامعه وتزوجت او انها. كملت تعليمها. وعمرها الحين اواخر العشرينات او بدايه الثلاثينيات. وقفت عن الدراسه بضروف مرضيه او مرافقه مع امها. في المستشفيات
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  8. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 2:59 ص

    ياسمين 🌸

    سويميه احسن منك باركت على النونو ❤
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  9. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 2:56 ص

    فتو

    متل ماتتكلموا انتم عن التفاصيل الممله ولون قميص النوم كمان احنا نتكلم سيم سيم نفر خربان & ودا ثقافه
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  10. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 2:52 ص

    روز

    الوحده من تدخل التاسع معرضه للولاده يمكن مع التوتر والاجهاد والمشي من مبنى لمبنى سبب لها ولاده مبكره وكثير حالات مرت علي يجيها الطلق بالكليه واهلها يجون ياخذوها
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  11. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 2:49 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 2 الجلاد الاكبر هل مناسب طالبه متزوجه وحامل وتجلس بجنب بنت توها داخله الجامعه ١٨ وتتحدث معها وتدردش معها عن مايحدث بينها وبين زوجها وغرفه النوم هل هذا مناسب؟؟ ام يعمل للمتزوجات ساعات بوقت اخر
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  12. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 2:46 ص

    العجيب تعليق 6 محطوط له 38 لايك وشخبط شخابيط
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  13. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 2:44 ص

    اللهم ارزق ابو البنات أولاد بارين

    ت1سعودي وافتخر الحين الناس صاروا يزوجون بناتهم وهم بالثانويه خوفا عليهن من العنوسه وهذا يقول تصبر لما تتخرج من الجامعه واكيد انها هي مصاحبه متزوجات مثلها وياكثرهم بالجامعات
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  14. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 2:24 ص

    المتشبه سويميه يقول انه ام لتسعة دكاترة ولدهم بدون ألم وكل واحد نزل ومعه الثانوية العامة علمي في برواز يا سلام سلم😇😂😂
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  15. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 2:19 ص

    ابو البنات

    تعليق 4 أسأل الله العلي العظيم في هذا الوقت من فجر الجمعة اليوم الفضيل ان يحقق أمنيتك ويرزقك من واسع فضله بمن يسعدك ان شاءالله انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه امييييين
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  16. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 2:10 ص

    ***

    نفسي اتزوج..وصل عمري 38 وماجاء النصيب
    لا يعجبني(8) اعجبني(8)
  17. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 2:00 ص
    عدد التعليقات:1225

    سامية

    ياقلبي مبرووووك والحمد لله على سلامتها أكيد كان عندها اختبار 🌺🌺🌺
    لا يعجبني(37) اعجبني(5)
  18. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 1:59 ص

    الجلاد الأكبر

    تعليق 1 اقترح تعيينه خبير استراتيجي لشؤون الحوامل في الجامعات
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  19. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 1:52 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    مبروك والحمدلله على سلامتها ،، ولكن طالبه وحمل وام وتجلس مع طالبات وهن لم يتزوجن وهي متزوجه لايتناسب حديثها مع حديثهن ولماذا لم تنهي دراستها ثم تتزوج او لماذا تداوم وهي بالايام الاخيره
    لا يعجبني(18) اعجبني(6)

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