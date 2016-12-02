بالفيديو : طالبة تضع مولودها أمام بوابة جامعة أم القرى

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة بجامعة أم القرى بعد ولادتها أمام بوابة جامعة أم القرى .
حيث استعانت الطالبة (الأم) بضابطات أمن بوابة الجوهرة في مبنى الطالبات، لمساعدتها على وضع طفلها بسلام عندما فاجأها المخاض أمس (الخميس) ، وهو ما تسنى لها، إذ ساعدنها على الولادة الطبيعية وقمن بلف الطفل بقطعة قماش إلى حين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر التي نقلت الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز في حي الزاهر وفقاا لصحيفة عكاظ.
تعليقات ( 19 )
أرزة 🌲 لبنانمبروك والحمدلله ع سلامتا الله يجعلو من البارين ومن طلبة العلم يارب
عدد التعليقات:4882
بدورماشاء الله الحمد الله على سلامتها
عاشقة أسيل عمرانبشهرك التاسع وجايه الجامعة انطقي ببيتك
🌸 برجس 🌸ول ول ول
ساميةياقلبي مبرووووك والحمد لله على سلامتها أكيد كان عندها اختبار 🌸🌸🌸
ياسمين 🌸سويميه احسن منك باركت على النونو ❤
فتومتل ماتتكلموا انتم عن التفاصيل الممله ولون قميص النوم كمان احنا نتكلم سيم سيم نفر خربان & ودا ثقافه
روزالوحده من تدخل التاسع معرضه للولاده يمكن مع التوتر والاجهاد والمشي من مبنى لمبنى سبب لها ولاده مبكره وكثير حالات مرت علي يجيها الطلق بالكليه واهلها يجون ياخذوها
سعودي🇸🇦وافتخرتعليق 2 الجلاد الاكبر هل مناسب طالبه متزوجه وحامل وتجلس بجنب بنت توها داخله الجامعه ١٨ وتتحدث معها وتدردش معها عن مايحدث بينها وبين زوجها وغرفه النوم هل هذا مناسب؟؟ ام يعمل للمتزوجات ساعات بوقت اخر
اللهم ارزق ابو البنات أولاد بارينت1سعودي وافتخر الحين الناس صاروا يزوجون بناتهم وهم بالثانويه خوفا عليهن من العنوسه وهذا يقول تصبر لما تتخرج من الجامعه واكيد انها هي مصاحبه متزوجات مثلها وياكثرهم بالجامعات
ابو البناتتعليق 4 أسأل الله العلي العظيم في هذا الوقت من فجر الجمعة اليوم الفضيل ان يحقق أمنيتك ويرزقك من واسع فضله بمن يسعدك ان شاءالله انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه امييييين
***نفسي اتزوج..وصل عمري 38 وماجاء النصيب
عدد التعليقات:1225
ساميةياقلبي مبرووووك والحمد لله على سلامتها أكيد كان عندها اختبار 🌺🌺🌺
الجلاد الأكبرتعليق 1 اقترح تعيينه خبير استراتيجي لشؤون الحوامل في الجامعات
سعودي🇸🇦وافتخرمبروك والحمدلله على سلامتها ،، ولكن طالبه وحمل وام وتجلس مع طالبات وهن لم يتزوجن وهي متزوجه لايتناسب حديثها مع حديثهن ولماذا لم تنهي دراستها ثم تتزوج او لماذا تداوم وهي بالايام الاخيره