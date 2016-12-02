﻿تزايد أعداد الإيرانيين المتحولين إلى المسيحية بسبب النظام القمعي

صحيفة المرصد:كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن المئات من المواطنين الإيرانيين غيروا ديانتهم من الإسلام إلى المسيحية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنه يتم تعميد أولئك الذين اختاروا المسيحية عقيدة لهم، في كنائس سرّية في منازل خاصة في جميع أنحاء إيران.
وكشفت إحدى المجموعات التي تروج للمسيحية في إيران باسم «كنيسة إيلام»، أن أكثر من 200 شخص تم تعميدهم خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال مراسم دينية كبيرة في إحدى الكنائس السرّية في البلاد وفقاً لموقع القدس العربي.
وحسب موقع «راديو فردا» التابع للحكومة الأمريكية، وصف أحد مؤسسي جمعية إرشاد المسيحية (سي سي أم) وهو مديرها، ماني عرفان، الازدياد المتواصل في عدد أتباع المسيحية في إيران بأنه أدى إلى موجة من «الصحوة المسيحية» في البلاد. وقال إن غالبية هؤلاء هم من بين الشبان. وأوضح ماني عرفان أن الغالبية الساحقة للشبان في إيران ابتعدت عن الإسلام، بسبب الأسلوب القمعي الذي يستخدمه النظام الإيراني، وأن عدداً كبيراً من الشبان اتجه إلى العقائد والديانات الأخرى.
وأضاف أن الشبان الإيرانيين يشعرون بالإحباط، وأنهم يبحثون عن بدائل للعقيدة التي يروج لها النظام في إيران، مؤكداً أن الثقافة الغربية والكنائس السرّية أصبحت أكثر جاذبية لهؤلاء الشباب، وأن تغيير الديانة أصبح رمزاً من رموز معارضة الثقافة الحاكمة على البلاد.
ولفت مدير «جمعية إرشاد» المسيحية الإيراني النظر إلى أن القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في ترويج تعاليم المسيحية في إيران، فضلاً عن دور الكنائس السرّية والقساوسة في داخل البلاد.
تعليقات ( 30 )
فيصلوهذا يجعل الغرب يقف معهم اكثر واكثر
سعودي🇸🇦وافتخرتابع تعليق27لو اقترحت على المجوس بتسمية علييه بدل حسينيه كان اذبحوني ههه سيقولون الي(علي) مافيه زواج بنت كسرى كيف نقول الفرس من ال البيت هزا كلام مافيه فيه هوسين (حسين ) فيه زواج فارسيه رضي الله عنهم
سعودي🇸🇦وافتخراول حسينيه نشأت بالدولة البويهية وهي التي نشأت بالعراق أسسوا دولتهم في فارس في القرن الرابع واستولوا على بغداد عاصمة العباسيين سنة 334 هـ هل لاحظتم في القرن الرابع الهجري لا تنسون التاريخ 334
سعودي🇸🇦وافتخرلو كنت رافضي عندانشاء اول معبد للطقوس كان اقترحت ع المجوس ان يجعلو المعبد باسم علي اي علييه بدل حسينيه،لماذا لان علي ابو الحسنيين وزوج بنت النبي رضي الله عنهم وابن عم النبي واول من اسلم من الصبيان
سيااريقول العلماء / الكفر ملة واحدة .. وش الفرق بين الديانتين كلاهما تغلوا في الاشخاص .. وتشرع دعاء غير الله .
البوابعسى يتحولون كلهم مسبحين افضل لنا وللاسلام
الاحساءمسيحي أشرف بكثير من أن تكون رافضي ....
sar-al-saسيدفع الخجل من عباده البشر والقرف مما يجري من لطم وادماء ومهزله التصرفات الوثنيه الى اتباع ماذكر ولو احتضنهم دعاه الاسلام الصحيح وتبيان فضاءله بعيدا عن التشنج والازدراء والكراهيه لعادوا الى رشدهم
مسلم غيورودول إسبانيا ويونان وإن الكنائس مكشوفة للنظام وإن بعد فترة يذهبون إلى هذه الدول لأنهم اشترطوا على الايرانيين من طالبي اللجوء أن يثبتوا إنتمائهم لهذه الكنائس فيحصلون على الإقامة وعندهم ورقة إنتماء
سعودي🇸🇦وافتخرمسجد النبي بالمدينه عليه السلام ساكنها من ١٤٣٨سنه واول معبد للمجوس واذنابهم من ٣٨٨ سنه بمسمى حسينيه وليس حسنه او علييه او فاطمييه او عباسيه او حمزيه،، كله لاجل زواج الحسين رضي الله عنه من بنت كسرى فقط
مسلم غيورصحيح أن نظام الملالي ولاية الفقيه في إيران نظام مستبد وقمعي ولكن سبب تحولهم للمسيحية لأن الإيرانيات أصبحن بدون حجاب وملابس غير شرعية ولكن سبب تحولهم هي الحصول على الإقامة في دول مثل استراليا وكندا
سعودي🇸🇦وافتخرالاديان السماويه معروفه والدين للنبي الخاتم الاسلام وقال عليه السلام خوذي عني ،، والموحدون من ١٤٣٨سنه وهم على دينه وخلال هذه السنين ظهر ٧٣ فرقه كما اخبرنا به النبي قبور وطقوس وتطبير وانشاء قم وكربلاءو
سعودي🇸🇦وافتخراتوقع اللي خلالهن يتحولن ان وحده تحب سمك الكنعد ولايجيبونه لان ماعليه قشور غير موالي وثانيه تحب الارانب وحرموها عليها لانها حشره والثالثه تحب اكل الفواكه ونصها غير موالي ،، فواكه ( ميوه) بالايراني
سميرت ٥ الله يجعل ايامك بركه وخير يا رب
طارقمدرعمين على المسيحيه هيه الطريق مفروشه لكم بالورد حقهم مشعاب من رقابهم وبعد سنين يترقون لليهوديه هيه
سعودي🇸🇦وافتخراول والله مانعرف عن الروافض ولم يتكلمو بالعلن وكنت اعتقد انهم على دين النبي بس الفرق بلبسهم وهم محترمين عندنا بالتعامل اخلاق ولكن بعد ان صارو يجهرون وفضائيات واقتل السني لو تهد عليه جدار بانت ضحالتهم
ياخنبوقهساميه ماودها تعلق لاهي ولا خنبوقه وشيعي برونزي
💥💦ريما Rima💥💦اي إسلام كانو مشركين والبعض مجوسيين وتحولو للمسيحية اللي هي النصرانية خرجوا من نار وطاحو بنار نار الآخرة أشد
شايملم يجدو في الديانة الرلفضية الا الخواء والخنوع للملالي والتمتع بهم وتجريدهم من انسانيتهم يعتقدون ان الرافضية هي الاسلام لذالك تنصرو حسبهم الله على من ضللهم عن الحق لذا يجب التفريق بين الرافصية والاسلم
سعودي🇸🇦وافتخرنساء ايران ضاعن بهذا الدين المجوسي ١٠ مليون مدمنه وكثرهن للدعاره وبعضهن يهوديات يزورن الكنيس اليهودي وكثير مسيحيات يزورن الكنيسه ومجموعه على دين كسرى لان النار المقدسه مازلت مشتعله من ٢٠٠٠ سنه بايران
ياخنبوقهاضحك الله سنك ياااااااااااسمير
سعودي🇸🇦وافتخرلو كانو على دين النبي قولا وفعلا وتقريراً والقران كتابهم اتحدى ان يتحولو ؟لكن دين المجوس اسوأ دين المسيحيه ارحم منه على الاقل مافيه خمس و م ولا فيه ١٨٠ يوم عطل عبادات قبور وتطبير وبكاء لاتزعل ياهمداني
سميرانا متوقع ان ساميه تشبه اللي على اليسار صاحبت النظاره حظك يا ساميه محد قدك تستاهلي يا بنت الرجال
ليس غريبا ذلكفالشيعة الصفوية تجعل كل ذي عقل يتبرأ من معتقداتها وطقوسها التي لاتمت للانسانية والعقل والكرامة
ياخنبوقهلاحول ولاقوة الا بالله اللهم اهدهملمنهج اهل السنه والجماعه