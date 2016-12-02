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﻿تزايد أعداد الإيرانيين المتحولين إلى المسيحية بسبب النظام القمعي

2 ديسمبر, 2016 , 2:01 ص
﻿تزايد أعداد الإيرانيين المتحولين إلى المسيحية بسبب النظام القمعي
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صحيفة المرصد:كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن المئات من المواطنين الإيرانيين غيروا ديانتهم من الإسلام إلى المسيحية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنه يتم تعميد أولئك الذين اختاروا المسيحية عقيدة لهم، في كنائس سرّية في منازل خاصة في جميع أنحاء إيران.

وكشفت إحدى المجموعات التي تروج للمسيحية في إيران باسم «كنيسة إيلام»، أن أكثر من 200 شخص تم تعميدهم خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال مراسم دينية كبيرة في إحدى الكنائس السرّية في البلاد وفقاً لموقع القدس العربي.

 

وحسب موقع «راديو فردا» التابع للحكومة الأمريكية، وصف أحد مؤسسي جمعية إرشاد المسيحية (سي سي أم) وهو مديرها، ماني عرفان، الازدياد المتواصل في عدد أتباع المسيحية في إيران بأنه أدى إلى موجة من «الصحوة المسيحية» في البلاد. وقال إن غالبية هؤلاء هم من بين الشبان. وأوضح ماني عرفان أن الغالبية الساحقة للشبان في إيران ابتعدت عن الإسلام، بسبب الأسلوب القمعي الذي يستخدمه النظام الإيراني، وأن عدداً كبيراً من الشبان اتجه إلى العقائد والديانات الأخرى.

 

وأضاف أن الشبان الإيرانيين يشعرون بالإحباط، وأنهم يبحثون عن بدائل للعقيدة التي يروج لها النظام في إيران، مؤكداً أن الثقافة الغربية والكنائس السرّية أصبحت أكثر جاذبية لهؤلاء الشباب، وأن تغيير الديانة أصبح رمزاً من رموز معارضة الثقافة الحاكمة على البلاد.

 

ولفت مدير «جمعية إرشاد» المسيحية الإيراني النظر إلى أن القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في ترويج تعاليم المسيحية في إيران، فضلاً عن دور الكنائس السرّية والقساوسة في داخل البلاد.

 

 



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 30
    2 ديسمبر, 2016 , 5:31 ص

    فيصل

    وهذا يجعل الغرب يقف معهم اكثر واكثر
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  2. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 5:28 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تابع تعليق27لو اقترحت على المجوس بتسمية علييه بدل حسينيه كان اذبحوني ههه سيقولون الي(علي) مافيه زواج بنت كسرى كيف نقول الفرس من ال البيت هزا كلام مافيه فيه هوسين (حسين ) فيه زواج فارسيه رضي الله عنهم
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  3. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 5:21 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اول حسينيه نشأت بالدولة البويهية وهي التي نشأت بالعراق أسسوا دولتهم في فارس في القرن الرابع واستولوا على بغداد عاصمة العباسيين سنة 334 هـ هل لاحظتم في القرن الرابع الهجري لا تنسون التاريخ 334
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  4. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 5:04 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو كنت رافضي عندانشاء اول معبد للطقوس كان اقترحت ع المجوس ان يجعلو المعبد باسم علي اي علييه بدل حسينيه،لماذا لان علي ابو الحسنيين وزوج بنت النبي رضي الله عنهم وابن عم النبي واول من اسلم من الصبيان
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  5. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 4:38 ص

    سياار

    يقول العلماء / الكفر ملة واحدة .. وش الفرق بين الديانتين كلاهما تغلوا في الاشخاص .. وتشرع دعاء غير الله .
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  6. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 4:11 ص

    البواب

    عسى يتحولون كلهم مسبحين افضل لنا وللاسلام
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  7. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 3:49 ص

    الاحساء

    مسيحي أشرف بكثير من أن تكون رافضي ....
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  8. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 3:31 ص

    sar-al-sa

    سيدفع الخجل من عباده البشر والقرف مما يجري من لطم وادماء ومهزله التصرفات الوثنيه الى اتباع ماذكر ولو احتضنهم دعاه الاسلام الصحيح وتبيان فضاءله بعيدا عن التشنج والازدراء والكراهيه لعادوا الى رشدهم
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  9. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 3:17 ص

    مسلم غيور

    ودول إسبانيا ويونان وإن الكنائس مكشوفة للنظام وإن بعد فترة يذهبون إلى هذه الدول لأنهم اشترطوا على الايرانيين من طالبي اللجوء أن يثبتوا إنتمائهم لهذه الكنائس فيحصلون على الإقامة وعندهم ورقة إنتماء
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  10. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 3:13 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    مسجد النبي بالمدينه عليه السلام ساكنها من ١٤٣٨سنه واول معبد للمجوس واذنابهم من ٣٨٨ سنه بمسمى حسينيه وليس حسنه او علييه او فاطمييه او عباسيه او حمزيه،، كله لاجل زواج الحسين رضي الله عنه من بنت كسرى فقط
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  11. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 3:10 ص

    مسلم غيور

    صحيح أن نظام الملالي ولاية الفقيه في إيران نظام مستبد وقمعي ولكن سبب تحولهم للمسيحية لأن الإيرانيات أصبحن بدون حجاب وملابس غير شرعية ولكن سبب تحولهم هي الحصول على الإقامة في دول مثل استراليا وكندا
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  12. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 3:04 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الاديان السماويه معروفه والدين للنبي الخاتم الاسلام وقال عليه السلام خوذي عني ،، والموحدون من ١٤٣٨سنه وهم على دينه وخلال هذه السنين ظهر ٧٣ فرقه كما اخبرنا به النبي قبور وطقوس وتطبير وانشاء قم وكربلاءو
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  13. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 2:44 ص

    14 هههههههه الله يسعدك ضحكتني اضحك الله سنك😂😂😂😂😂
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  14. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 2:41 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اتوقع اللي خلالهن يتحولن ان وحده تحب سمك الكنعد ولايجيبونه لان ماعليه قشور غير موالي وثانيه تحب الارانب وحرموها عليها لانها حشره والثالثه تحب اكل الفواكه ونصها غير موالي ،، فواكه ( ميوه) بالايراني
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  15. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 2:39 ص

    سمير

    ت ٥ الله يجعل ايامك بركه وخير يا رب
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  16. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 2:38 ص

    لا نريد تحول الايرانيين الى مسيحيين وبعدين كيف نقلهم رافضة
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  17. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 2:30 ص

    9 ههههه صدقت عزالله انها تيح ونفس افكارها على فكره ماتتعرض لايران ولو بكلمه ولا الحوثي ولا كل اذناب ايران وكل من دمغها تسميه اخوان مريضه تتسكع بالمرصد تالي الليل ماحد يبيها يامطلقه ياعانس يعني عجيز
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  18. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 2:28 ص

    طارق

    مدرعمين على المسيحيه هيه الطريق مفروشه لكم بالورد حقهم مشعاب من رقابهم وبعد سنين يترقون لليهوديه هيه
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  19. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 2:26 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    اول والله مانعرف عن الروافض ولم يتكلمو بالعلن وكنت اعتقد انهم على دين النبي بس الفرق بلبسهم وهم محترمين عندنا بالتعامل اخلاق ولكن بعد ان صارو يجهرون وفضائيات واقتل السني لو تهد عليه جدار بانت ضحالتهم
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  20. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 2:26 ص

    لا لا سويميه تشبه اللي مربوط بالخشبه😀
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  21. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 2:22 ص

    ياخنبوقه

    ساميه ماودها تعلق لاهي ولا خنبوقه وشيعي برونزي
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  22. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 2:18 ص

    انا اخالفك الراي اخي سمير بل انها تشبه اللي بالوسط اللي متنحّه
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  23. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 2:17 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    اي إسلام كانو مشركين والبعض مجوسيين وتحولو للمسيحية اللي هي النصرانية خرجوا من نار وطاحو بنار نار الآخرة أشد
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  24. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 2:17 ص

    شايم

    لم يجدو في الديانة الرلفضية الا الخواء والخنوع للملالي والتمتع بهم وتجريدهم من انسانيتهم يعتقدون ان الرافضية هي الاسلام لذالك تنصرو حسبهم الله على من ضللهم عن الحق لذا يجب التفريق بين الرافصية والاسلم
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  25. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 2:15 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    نساء ايران ضاعن بهذا الدين المجوسي ١٠ مليون مدمنه وكثرهن للدعاره وبعضهن يهوديات يزورن الكنيس اليهودي وكثير مسيحيات يزورن الكنيسه ومجموعه على دين كسرى لان النار المقدسه مازلت مشتعله من ٢٠٠٠ سنه بايران
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  26. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 2:11 ص

    ياخنبوقه

    اضحك الله سنك ياااااااااااسمير
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  27. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 2:09 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    لو كانو على دين النبي قولا وفعلا وتقريراً والقران كتابهم اتحدى ان يتحولو ؟لكن دين المجوس اسوأ دين المسيحيه ارحم منه على الاقل مافيه خمس و م ولا فيه ١٨٠ يوم عطل عبادات قبور وتطبير وبكاء لاتزعل ياهمداني
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  28. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 2:08 ص

    سمير

    انا متوقع ان ساميه تشبه اللي على اليسار صاحبت النظاره حظك يا ساميه محد قدك تستاهلي يا بنت الرجال
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  29. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 2:06 ص

    ليس غريبا ذلك

    فالشيعة الصفوية تجعل كل ذي عقل يتبرأ من معتقداتها وطقوسها التي لاتمت للانسانية والعقل والكرامة
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  30. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 2:04 ص

    ياخنبوقه

    لاحول ولاقوة الا بالله اللهم اهدهملمنهج اهل السنه والجماعه
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