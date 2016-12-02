﻿تزايد أعداد الإيرانيين المتحولين إلى المسيحية بسبب النظام القمعي

صحيفة المرصد:كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن المئات من المواطنين الإيرانيين غيروا ديانتهم من الإسلام إلى المسيحية خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنه يتم تعميد أولئك الذين اختاروا المسيحية عقيدة لهم، في كنائس سرّية في منازل خاصة في جميع أنحاء إيران.

وكشفت إحدى المجموعات التي تروج للمسيحية في إيران باسم «كنيسة إيلام»، أن أكثر من 200 شخص تم تعميدهم خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلال مراسم دينية كبيرة في إحدى الكنائس السرّية في البلاد وفقاً لموقع القدس العربي.

وحسب موقع «راديو فردا» التابع للحكومة الأمريكية، وصف أحد مؤسسي جمعية إرشاد المسيحية (سي سي أم) وهو مديرها، ماني عرفان، الازدياد المتواصل في عدد أتباع المسيحية في إيران بأنه أدى إلى موجة من «الصحوة المسيحية» في البلاد. وقال إن غالبية هؤلاء هم من بين الشبان. وأوضح ماني عرفان أن الغالبية الساحقة للشبان في إيران ابتعدت عن الإسلام، بسبب الأسلوب القمعي الذي يستخدمه النظام الإيراني، وأن عدداً كبيراً من الشبان اتجه إلى العقائد والديانات الأخرى.

وأضاف أن الشبان الإيرانيين يشعرون بالإحباط، وأنهم يبحثون عن بدائل للعقيدة التي يروج لها النظام في إيران، مؤكداً أن الثقافة الغربية والكنائس السرّية أصبحت أكثر جاذبية لهؤلاء الشباب، وأن تغيير الديانة أصبح رمزاً من رموز معارضة الثقافة الحاكمة على البلاد.

ولفت مدير «جمعية إرشاد» المسيحية الإيراني النظر إلى أن القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبيراً في ترويج تعاليم المسيحية في إيران، فضلاً عن دور الكنائس السرّية والقساوسة في داخل البلاد.