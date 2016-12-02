ترامب يختار “جيمس ماتيس” وزيرا للدفاع

صحيفة المرصد -وكالات :قالت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اختار الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس (66 عاما) وزيرا للدفاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها “المقربة” من الملف القول إن ترامب سوف يصدرا إعلانا بهذا الشأن الأسبوع المقبل .

ولتولي مهام هذا المنصب، يتعين على الكونغرس إقرار قانون جديد لتجاوز مسألة ضرورة ألا يتولى وزارة الدفاع من كانوا في الخدمة العسكرية خلال السنوات السبع السابقة على تولي المنصب.

وخدم ماتيس في قوات مشاة البحرية لمدة أربعة عقود، وترأس القوات الأميركية الوسطى في الفترة من 2010 إلى 2013.

وبعد استقالته، عمل ماتيس باحثا زائرا ومستشارا لدى معهد هوفر البحثي في جامعة ستانفورد.

ويأتي ذلك غداة إعلان ترامب تعيين ستيفن منوشن (53 عاما) وزيرا للمالية والملياردير ويلبر روس (79 عاما) وزيرا للتجارة.