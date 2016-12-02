«الطيران المدني» تكشف تفاصيل جديدة في واقعة “المهندس المقيم”

صحيفة المرصد : أخمد مصدر مطلع في قطاع المشاريع في «هيئة الطيران» أمس نيران الجدل المشتعلة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصداقية وثيقة نُسبت إلى قطاع الموارد البشرية، وتم تداولها على نطاق واسع، تؤكد الاستعانة بمهندس (عربي الجنسية) في أعمال الصيانة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، براتب يصل إلى 40 ألف ريال، إذ كشف المصدر حسب صحيفة «عكاظ» معلومات تفيد بأن إدارته استعانت بالمهندس في وقت سابق، ولكن بصفة موقتة.

وقال: «لدينا قائمة بأسماء العاملين بالمشروع، والأكيد أن الاسم المتداول غير موجود حاليا»، وزاد: «المهندس غادر المملكة بعد انتهاء مهمته».