«الطيران المدني» تكشف تفاصيل جديدة في واقعة “المهندس المقيم”

صحيفة المرصد : أخمد مصدر مطلع في قطاع المشاريع في «هيئة الطيران» أمس نيران الجدل المشتعلة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصداقية وثيقة نُسبت إلى قطاع الموارد البشرية، وتم تداولها على نطاق واسع، تؤكد الاستعانة بمهندس (عربي الجنسية) في أعمال الصيانة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، براتب يصل إلى 40 ألف ريال، إذ كشف المصدر حسب صحيفة «عكاظ» معلومات تفيد بأن إدارته استعانت بالمهندس في وقت سابق، ولكن بصفة موقتة.
وقال: «لدينا قائمة بأسماء العاملين بالمشروع، والأكيد أن الاسم المتداول غير موجود حاليا»، وزاد: «المهندس غادر المملكة بعد انتهاء مهمته».
تعليقات ( 16 )
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بلادي زويناوأين ذهبو مهندسي السعودية الذين تجاوز ٧٠ الف مهندس ،،،، هل ما يوجد منهم واحد قد المسئوليه او ماذا ؟
ابو زهرةهناك اناس جبلو على الكذب ويحسبون الناس سذج لتصديقهم .. الكائن الحي المستورد براتب 40 الف مازال يتنفس في مطار جدة
ياسر11اللهم صل وسلم وزد وبارك علئ حبيبنا محمد -اصبحنا واصبح الملك لله
محقأحسنت ياغليص تعليق 9
الله يحفظ لنا ملكناسؤال يعني ابو 40 الف غادر المملكة بعد ان اخذ مالا يستحقه هل هذا يعني عدم محاسبة الي وظفه كون ابو 40 الف غادر وخلاص انتهى الموضوع
الحرفيغادر بعد تحصل على الخيرات التي كان المواطن امثاله احق بهذا وهذا اعتذار اقبح من فعله وسوف يبدي لنا اشياء واشياء ولكن الله يوفق هئية الفساد للبحث عن كل هذه الامور المفسده وكل واحد يحصل على العداله في التوظيف وتلك المزاياء التي المواطن اولى بها من غيره ( من اهل ربط العنق والجاكيتات الكحليه) والله الهادي0
الله يحفظ لنا ملكناالمشكلة بالفساد المستشري فينا هذا والله راس الفساد
غليصقصدك : المهندس غادر المملكة بعد افتضاح أمركم و أمره
سعيدتستعينون فيه يا ***وين المهندسين السعوديين والا خايفين ي***
سعيدنحتاج دليل واثبات لانه ما فيه مصداقية كل واحد يطلع ويكذب على كيفه ما احد يحاسبه وبعدين حتى لو غادر ليش تعطوه راتب اربعين الف وليش اجنبي وين ابنائنا المهندسين اللي ابتعثتهم الدولة وخسرت عليهم.
عزوزكوهههههههههههههههه اخس من تصريفة هايبر بندة المهم ماتترقع يعني قبض ال .... عليكم من الله ..... ألآلف السعوديين المهندسين ماكلين مطرحين
هتان جدةانا بالمشروع والرجل لازال موجود وشوفوا تاريخ تعيينه قبل شهر..
الهاشميكذب الخطاب مكتوب لين تصدر له تأشيره استقدام بلاشي تدليس حسبي الله عليكم
واضحما علينا باقي او انحرق بجهنم ما يهمنا الي يهمنا انه تم التعاقد معه بالمبلغ هذا واستلم ضربة فلوس على حساب السعوديين المهندسين العاطلين كلام فاضي
همساتالله اكبر عليكم ،، ما تترقع حسبي الله فيكم ،، مهندسين سعوديين اكفاء من ارقى جامعات امريكا واوروبا ويعملون في ارامكو ومعادن ولم يتحصلوا على نصف هذا الراتب !! حسبكم ربي ونعم الوكيل
علي مرشدالمهندس غادر المملكة بعد انتهاء قبضته