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الحكم على الشاب المتشبه بالنساء وناشر “المقاطع المخلة” في نجران

2 ديسمبر, 2016 , 6:06 ص
الحكم على الشاب المتشبه بالنساء وناشر “المقاطع المخلة” في نجران
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صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الجزئية بمنطقة نجران أول أمس، حكما ابتدائيا بالسجن والجلد والغرامة المالية في قضية الشاب الذي يقود سيارته بزي نسائي في أحد شوارع المنطقة، متشبها بالنساء ونشر مقاطع مخلة.

وذكرت مصادر مطلعة حسب صحيفة “الوطن” أن القاضي ناظر القضية أصدر حكما ابتدائيا بالسجن ستة أشهر والجلد 150 جلدة متفرقة وغرامة مالية 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة، بعد أن اطلع على ملف القضية واستمع إلى أقوال الشاب، وقد اعترض المدعي العام على الحكم، مطالبا بزيادة العقوبة حتى يكون عبرة لغيره.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    أبو عبد الله الغامدي

    اللهم وفق المدعي العام .
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  2. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    قليل الحكم لا يصل لفعل الجرم ( التشبه )
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  3. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 7:06 ص

    السجن والغرامة جميل لكن الجلد لماذا ؟ أتمنى يُلغى هذا الحكم للأبد في جميع القضايا
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  4. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 7:04 ص

    الحرفي

    انا اعترض على الحكم ثم اعترض (هناك ابطال ايايديهم على الزناد 24 ساعه وهذا شاب لبسه البدله واربطه في احد الثغور واعطه السلاح لمدة سنه مع نشر ذلك في القنوات والفديوهات ان هذا بطل وسوف يدافع عن الوطن والاسباب فعله اللي فعله وغيره من المفحطين والمتسكعين في الشوارع وسوف يزبد اللبن وهذا اعتراضي والله الهادي والسلام00
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  5. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 6:42 ص

    الرأي العام

    الغرامة شي جديد
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  6. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 6:37 ص

    ت2 شكلك خارج التغطية
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  7. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 6:36 ص

    ابوتركي

    يستاااااااهل وقليل في حقه
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  8. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 6:25 ص

    مكياجش اجل ؟ والله من قل التربية
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  9. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 6:11 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ولماذا تقولون شاب ههههه شوبيبه او شابيه احد يتشبه بالنساء وهو رجل يقال عنه رجل هههههههههه
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