الحكم على الشاب المتشبه بالنساء وناشر “المقاطع المخلة” في نجران

صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الجزئية بمنطقة نجران أول أمس، حكما ابتدائيا بالسجن والجلد والغرامة المالية في قضية الشاب الذي يقود سيارته بزي نسائي في أحد شوارع المنطقة، متشبها بالنساء ونشر مقاطع مخلة.

وذكرت مصادر مطلعة حسب صحيفة “الوطن” أن القاضي ناظر القضية أصدر حكما ابتدائيا بالسجن ستة أشهر والجلد 150 جلدة متفرقة وغرامة مالية 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة، بعد أن اطلع على ملف القضية واستمع إلى أقوال الشاب، وقد اعترض المدعي العام على الحكم، مطالبا بزيادة العقوبة حتى يكون عبرة لغيره.