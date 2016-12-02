الحكم على الشاب المتشبه بالنساء وناشر “المقاطع المخلة” في نجران

صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الجزئية بمنطقة نجران أول أمس، حكما ابتدائيا بالسجن والجلد والغرامة المالية في قضية الشاب الذي يقود سيارته بزي نسائي في أحد شوارع المنطقة، متشبها بالنساء ونشر مقاطع مخلة.
وذكرت مصادر مطلعة حسب صحيفة “الوطن” أن القاضي ناظر القضية أصدر حكما ابتدائيا بالسجن ستة أشهر والجلد 150 جلدة متفرقة وغرامة مالية 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة، بعد أن اطلع على ملف القضية واستمع إلى أقوال الشاب، وقد اعترض المدعي العام على الحكم، مطالبا بزيادة العقوبة حتى يكون عبرة لغيره.
تعليقات ( 9 )
أبو عبد الله الغامدياللهم وفق المدعي العام .
عدد التعليقات:1957
بلادي زويناقليل الحكم لا يصل لفعل الجرم ( التشبه )
الحرفيانا اعترض على الحكم ثم اعترض (هناك ابطال ايايديهم على الزناد 24 ساعه وهذا شاب لبسه البدله واربطه في احد الثغور واعطه السلاح لمدة سنه مع نشر ذلك في القنوات والفديوهات ان هذا بطل وسوف يدافع عن الوطن والاسباب فعله اللي فعله وغيره من المفحطين والمتسكعين في الشوارع وسوف يزبد اللبن وهذا اعتراضي والله الهادي والسلام00
الرأي العامالغرامة شي جديد
ابوتركييستاااااااهل وقليل في حقه
سعودي🇸🇦وافتخرولماذا تقولون شاب ههههه شوبيبه او شابيه احد يتشبه بالنساء وهو رجل يقال عنه رجل هههههههههه