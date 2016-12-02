الريال يسجل ارتفاعا قياسيا أمام الجنيه المصري

صحيفة المرصد : سجل الريال أعلى مستوى له أمام الجنيه المصري أمس «الخميس» منذ إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر الماضي ليصل في التعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي إلى نحو ٤٦٨ قرشا للشراء و٤٧٧ قرشا للبيع، في حين سجل ببنك الإسكندرية نحو 466 قرشا للشراء و480 قرشا للبيع.

وحسب صحيفة “عكاظ” توقع محمد خليل الخبير المصرفي أن يصل سعرالريال أكبر من ذلك بعد بداية موسم العمرة «المولد النبوي» بسبب الإقبال عليه؛ متوقعا أن يزيد عن خمسة جنيهات في البنوك وأكثر من ستة جنيهات فى السوق السوداء بسبب الطلب المتزايد عليه من المعتمرين.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر الماضي عن تحرير سعر الصرف، وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر صرف العملات بدون أي تدخلات.