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نجاح المساعيد .. تزوجت القذافي وأنجبت طفلين وغابت عن الشعر – صورة

2 ديسمبر, 2016 , 6:50 ص
نجاح المساعيد .. تزوجت القذافي وأنجبت طفلين وغابت عن الشعر – صورة
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن الشاعرة نجاح المساعيد تقيم هذه الأيام بين العاصمة الأردنية عمان ومدينة دبي، وحول سر ابتعادها عن الشعر، أوضحت المصادر أن المساعيد تزوجت برجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي حضر مراسم الزواج شخصيا بتاريخ 6 يوليو 2007 في مدينة سرت الليبية. ومنذ زواجها ابتعدت المساعيد عن الوسطين الإعلامي والشعري، وتفرغت لحياتها الأسرية الخاصة.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” نقلا عن صفحة تفاصيل أن نجاح المساعيد عادت إلى عمان بعد اندلاع الثورة الليبية بصحبة طفليها جاسر وسلوان، اللذين يبلغان من العمر حاليا «ست سنوات وستة أشهر» و«خمس سنوات تقريبا».

يذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد أردنية تنحدر من فخذ عائلة الملحم، ولدت في 16 أكتوبر 1977، حاصلة على بكالوريوس علم اجتماع من جامعة مؤتة، وكانت أول فتاة من فخذ القبيلة تتعلم بالجامعة. ولدت وعاشت حياتها في بيئة بدوية بالمنطقة الشمالية الشرقية بالأردن، وتربت في كنف والدها حسين المساعيد في مجلس الرجال، فمنذ الصغر وهي تقوم برعي الغنم وتحميص البن وطحنه واستقبال الضيوف، وكانت تستمع لأشعارهم وتشاركهم الإلقاء. درست الابتدائية في منطقة أم الجمال والثانوية بالثانوية الأولى بمحافظة المفرق.

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تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 8:10 ص

    7 وش تخرف انت وليه تعمل وسط الرجال ضاقت ماسمعت بالفتنة والافتتان هل هي مكلفه بالشرع تنفق وليه تمتهن كرامتها ويستغل ضعفها وتكون عرضة للنضر والكلام اغلب العاملات غير محتاجات راتبها للكماليات والاستعراض
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  2. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 8:06 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    ابي اعرف ليش ماعندنا جمال ووين الجمال وينه متخبي وهارب وما احد يشوفه..واذا دخلت بنت من ربعنا جلست تسب وتقول وش تتزوج له ومن هي ...حسد وغيره
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  3. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 8:04 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    ودّي بـك وأبيـك وأبـاك وأبـغـاك ** جمّعتهـا لرضـاك واختـار فيـهـا ** شف ويش منها يتبع احكاك ورضـاك** واللي لك اسقـي مسمعـك لا ضميهـا** غديت (افر)احكـاي واسايـر احكـاك ** وانـا تشّـرف لكنـتـي واهتويـهـا ** مضمونهـا ودّي بشوفتـك واهـواك** ياللي دروب أهل الـردى مـا تجيهـا
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  4. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 7:55 ص

    الشريفه حتي لو تعمل وسط الرجال شريفه اما فلو جلسة في المنزل سوف تستطيع اخضار الرجل في عقر دارها او الخروج معه حتي من غير المسلمين وفي مجتمع منخل تجدها محافظه مهما وجدة من اغرات كم من متحجبه فاسده وك
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  5. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 7:54 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    تونسية وينه مادخلت الصفحة مادام عن القذافين
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  6. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 7:52 ص

    حققت ماتصبو اليه بالضفر برجل دسم وفشلت اخريات لكن هل اموال القذافي وحاشيته حلال من رعايه الغنم قذفت بها الضروف والصروف لمقربي القذافي مليونيرة مشهوره متفرغة لمنزلها واطفالها وزوجها رساله (للمحلية)
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  7. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 7:52 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    واضح لأجل الفلوس تزوجته
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  8. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 7:51 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    مالقيتي إلا من القذافي تتزوجين منهم □وهي طفلة تشتغل وكانت بدوية معلومة جديدة
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  9. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 7:17 ص

    sar-al-sa

    الدنيا دول وفيها : من سره زمن ساءته ازمان. وقديما قيل : يابغي المكسب راس ماللك لايروح
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  10. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 7:00 ص

    أشبهها ببنت الممثلة السعودية ليلى السلمان أو السليمان كل ما أشوفها أحسبها هي
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