بالفيديو.. “زيدان” يكشف أسباب مطالبته بــ”تجنيد السعوديات”

صحيفة المرصد : قام عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بالتعليق على مطالبته بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء على غرار التجنيد الإجباري للرجال، موضحاً أنه لم يقصد فتح التجنيد لهن، لكنه قصد عدم قفل باب التطوع أمامهن.
وأثناء استضافته في برنامج يا “هلا” على قناة “روتانا خليجية”أشار زيدان إلى أهمية إعطاء الفتيات الفرصة لممارسة الأعمال الإدارية والطبية؛ لتخفيف تلك المهام على الرجال.
وأضاف إنه ليس من الحكمة منع الفتيات من المشاركة في الدفاع الوطن، مشيراً إلى مشاركة الصحابيات في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في التطبيب وإطعام الجنود، مبيناً أن ثمة مجالات عدة يمكن للفتيات المشاركة من خلالها، مثل الدعم والعلاج النفسي للجنود.
يذكر أن زيدان أعتبر أن مسألة المجالات التي يمكن فتحها لعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، مرهونة بتقبل المجتمع لها، لافتاً إلى أن المجتمع يتغير، وأصبح يتقبل أشياء لم يكن يتقبلها من قبل.
تعليقات ( 10 )
المخترعالواجب لايكلف به ،، بمعني اذا كان من واجب المرأة صنع طعاً لأطفالها ،فلاتكلف بذلك لكن تحاسب ان لم تفعل،ايضا الرجل من واجبه ان بوفر مؤنة المنزل الذي يصنع منه الطعام ،،وهكذا يكون التكافل الاسري والاجتماعي
sar-al-saبرضه الله لاياتي باليوم الذي يعلنا تشرئب اعناقنا تظلعا لعمل المرأه بأيه ذريعه كانت مع ان عملها فيما تختار ومؤله له ومجاز شرعا حق لها وليتنا استطعنا منع مثل ما وقع لصاحبه عمل الشاي من سؤ التسلط
منصوريازيدان انت اعطنامثل الصحابيات والصحابةرضي الله عنهم ولك علينانزيل اسواربيوتنا
محمدالجعيديازينك ساكت .
ابوفيصل 1الله يشفيك. 😎
شايف كذاشايف كذا ياسعادة العضو تبغى تقول ان بنات اليوم مثل ايام الرسول ياعمي استريح كلهن حقين سنابات ومكاييج وفساتين اخر موضه
مراقبأستغفر الله العظيم من كل ذنب
الهمدانيلافتاً إلى أن المجتمع يتغير، وأصبح يتقبل أشياء لم يكن يتقبلها من قبل((يعني المقيد العادات والتقاليد - وانا معه في هذا))
سكوناناوالعلاج النفسي للجنود. مثل ماذا؟