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بالفيديو.. “زيدان” يكشف أسباب مطالبته بــ”تجنيد السعوديات”

2 ديسمبر, 2016 , 7:13 ص
بالفيديو.. “زيدان” يكشف أسباب مطالبته بــ”تجنيد السعوديات”
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صحيفة المرصد : قام عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بالتعليق على مطالبته بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء على غرار التجنيد الإجباري للرجال، موضحاً أنه لم يقصد فتح التجنيد لهن، لكنه قصد عدم قفل باب التطوع أمامهن.

وأثناء استضافته في برنامج يا “هلا” على قناة “روتانا خليجية”أشار زيدان إلى أهمية إعطاء الفتيات الفرصة لممارسة الأعمال الإدارية والطبية؛ لتخفيف تلك المهام على الرجال.

وأضاف إنه ليس من الحكمة منع الفتيات من المشاركة في الدفاع الوطن، مشيراً إلى مشاركة الصحابيات في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في التطبيب وإطعام الجنود، مبيناً أن ثمة مجالات عدة يمكن للفتيات المشاركة من خلالها، مثل الدعم والعلاج النفسي للجنود.

يذكر أن زيدان أعتبر أن مسألة المجالات التي يمكن فتحها لعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، مرهونة بتقبل المجتمع لها، لافتاً إلى أن المجتمع يتغير، وأصبح يتقبل أشياء لم يكن يتقبلها من قبل.

 



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 8:31 ص

    المخترع

    الواجب لايكلف به ،، بمعني اذا كان من واجب المرأة صنع طعاً لأطفالها ،فلاتكلف بذلك لكن تحاسب ان لم تفعل،ايضا الرجل من واجبه ان بوفر مؤنة المنزل الذي يصنع منه الطعام ،،وهكذا يكون التكافل الاسري والاجتماعي
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  2. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 8:28 ص

    sar-al-sa

    برضه الله لاياتي باليوم الذي يعلنا تشرئب اعناقنا تظلعا لعمل المرأه بأيه ذريعه كانت مع ان عملها فيما تختار ومؤله له ومجاز شرعا حق لها وليتنا استطعنا منع مثل ما وقع لصاحبه عمل الشاي من سؤ التسلط
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  3. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 8:20 ص

    منصور

    يازيدان انت اعطنامثل الصحابيات والصحابةرضي الله عنهم ولك علينانزيل اسواربيوتنا
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  4. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 8:09 ص

    محمدالجعيد

    يازينك ساكت .
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  5. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 8:08 ص

    ابوفيصل 1

    الله يشفيك. 😎
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  6. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 7:37 ص

    نعرف خططكم وشايفينها ولكن ندعو الله عز وجل ان يكون تدبيركم وسعيكم***
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  7. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 7:36 ص

    شايف كذا

    شايف كذا ياسعادة العضو تبغى تقول ان بنات اليوم مثل ايام الرسول ياعمي استريح كلهن حقين سنابات ومكاييج وفساتين اخر موضه
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  8. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 7:35 ص

    مراقب

    أستغفر الله العظيم من كل ذنب
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  9. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    الهمداني

    لافتاً إلى أن المجتمع يتغير، وأصبح يتقبل أشياء لم يكن يتقبلها من قبل((يعني المقيد العادات والتقاليد - وانا معه في هذا))
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  10. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 7:32 ص

    سكونانا

    والعلاج النفسي للجنود. مثل ماذا؟
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