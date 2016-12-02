بالفيديو.. “زيدان” يكشف أسباب مطالبته بــ”تجنيد السعوديات”

صحيفة المرصد : قام عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بالتعليق على مطالبته بفتح باب التجنيد الاختياري للنساء على غرار التجنيد الإجباري للرجال، موضحاً أنه لم يقصد فتح التجنيد لهن، لكنه قصد عدم قفل باب التطوع أمامهن.

وأثناء استضافته في برنامج يا “هلا” على قناة “روتانا خليجية”أشار زيدان إلى أهمية إعطاء الفتيات الفرصة لممارسة الأعمال الإدارية والطبية؛ لتخفيف تلك المهام على الرجال.

وأضاف إنه ليس من الحكمة منع الفتيات من المشاركة في الدفاع الوطن، مشيراً إلى مشاركة الصحابيات في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في التطبيب وإطعام الجنود، مبيناً أن ثمة مجالات عدة يمكن للفتيات المشاركة من خلالها، مثل الدعم والعلاج النفسي للجنود.

يذكر أن زيدان أعتبر أن مسألة المجالات التي يمكن فتحها لعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، مرهونة بتقبل المجتمع لها، لافتاً إلى أن المجتمع يتغير، وأصبح يتقبل أشياء لم يكن يتقبلها من قبل.