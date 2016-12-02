المدينة المنورة : استقالة جماعية احتجاجا على رئيس «المهندسين»

صحيفة المرصد : اتهم أعضاء مجلس هيئة المهندسين بالمدينة المنورة رئيس المجلس (بالانفرادية) في عمله، لافتين إلى أن الرئيس يعتمد تغييب المعلومة عنهم التي تصدر من الفرع إلى هيئة المهندسين السعوديين.

بدأت المشكلة عندما وضع الأعضاء أهدافا محددة قبل انتخاب الرئيس، كأول مجلس في المدينة، واتفقوا على الالتزام بها والشفافية في المعلومة، وبعد وقت شعر الأعضاء أن دورهم ضعيف، وأن قراراتهم التي تتخذ لا تلتزم الإدارة فيها، وطالب الأعضاء الإدارة بإعادة تشكيل المجلس، ورفض الرئيس المجلس، وتقدم خمسة أعضاء باستقالتهم من أصل سبعة، بما فيهم نائب مدير الهيئة في المدينة، ويعتبر مجلس المدينة أول مجلس منتخب من قبل هيئة المهندسين السعوديين، عضو مجلس هيئة المهندسين بالمدينة حسام شاهين أشار أن الأعضاء طالبوا رئيس المجلس مرارا بالشفافية في العمل، خاصة أن الأعضاء هم من انتخبوا الرئيس، لكن لم يتجاوب حسب صحيفة “عكاظ”.

وأضاف: «لجأنا بعد ذلك لرفع خطاب لأمين هيئة المهندسين السعوديين، بإعادة تشكيل المجلس والتعاون مع الأعضاء ولم يتم الرد علينا منذ أكثر من أربعة أشهر، وعدم الرد جعل الأعضاء يقدمون استقالاتهم».

وبين شاهين أن الأعضاء لم يستلموا مكافآت الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة والبالغة 800 ريال لكل عضو، خاصة أن الأعضاء يقومون بعمل تطوعي.

وأكد عضو مجلس هيئة المهندسين أن رئيس الهيئة بالمدينة يريد تحجيم أعضاء المجلس رغم أنهم هم من انتخبوا الرئيس ونائبه، منوها بأن الأعضاء حاولوا كثيرا مع الرئيس التجاوب مع الأعضاء في القرارات التي تصدر عن الهيئة، وبعد تعذر الحلول قدم الأعضاء الاستقالة الجماعية.