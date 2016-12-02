تعرف على قصة “أم عبد الله”..تعايشت مع “الإيدز” 15عاماً وبماذا تنصح الشباب؟!-فيديو

صحيفة المرصد : كشفت “أم عبدالله” في مداخلة لها في برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية” إنها أصيبت بمرض الإيدز بسبب خطأ ارتكبه زوجها، مضيفة أن أي رجل ينحرف، سيؤذي في نهاية المطاف نفسه وأهل بيته .

وأضافت أن زوجها توفي متأثراً بمرض الإيدز منذ 15 عاماً، لافتة إلى أنها حملت الفيروس منه، ولديها 8 أطفال، مؤكدة أنهم لم يتعرضوا للإصابة.

وذكرت أنها تزوجت مرة أخرى بعد رحيل زوجها من شخص متعايش مع مرض السرطان، مبيّنة أن أولادها والمقربين منها يدركون طبيعة حالتها، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي والصحي بالمرض تطور بشكل لافت.

ووجهت السيدة نصيحة للشباب والفتيات بالالتزام بالدين والعفاف والأخلاق، محذرة إياهم من الإنحراف عن الطريق القويم.