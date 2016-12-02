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تعرف على قصة “أم عبد الله”..تعايشت مع “الإيدز” 15عاماً وبماذا تنصح الشباب؟!-فيديو

2 ديسمبر, 2016 , 7:50 ص
تعرف على قصة “أم عبد الله”..تعايشت مع “الإيدز” 15عاماً وبماذا تنصح الشباب؟!-فيديو
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صحيفة المرصد : كشفت “أم عبدالله” في مداخلة لها في برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية” إنها أصيبت بمرض الإيدز بسبب خطأ ارتكبه زوجها، مضيفة أن أي رجل ينحرف، سيؤذي في نهاية المطاف نفسه وأهل بيته .

وأضافت أن زوجها توفي متأثراً بمرض الإيدز منذ 15 عاماً، لافتة إلى أنها حملت الفيروس منه، ولديها 8 أطفال، مؤكدة أنهم لم يتعرضوا للإصابة.

وذكرت أنها تزوجت مرة أخرى بعد رحيل زوجها من شخص متعايش مع مرض السرطان، مبيّنة أن أولادها والمقربين منها يدركون طبيعة حالتها، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي والصحي بالمرض تطور بشكل لافت.

ووجهت السيدة نصيحة للشباب والفتيات بالالتزام بالدين والعفاف والأخلاق، محذرة إياهم من الإنحراف عن الطريق القويم.



تعليقات ( 34 )

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  1. 34
    2 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    Ymni mahobo

    اقصد في بلاد الدواعش؟
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  2. 33
    2 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق30 يمني محبوب من تقصد اي بلاد اللي تقصدها ويحدث فيها
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  3. 32
    2 ديسمبر, 2016 , 11:09 ص

    ابوداود

    هذا من الفنادق والمراقص في بعض الدول العربية والإسلامية لو يتم اغلاقها ما راحوا لها ضعيفين الإيمان
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  4. 31
    2 ديسمبر, 2016 , 11:09 ص

    سعوديوافتخر

    تعليق مخالف
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  5. 30
    2 ديسمبر, 2016 , 10:58 ص

    Ymni mahobo

    ما نسمع بهذه الأمراض الخبيثه الا في بلاد ***ه؟
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  6. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق 27عاشق سراب الفيروس للايدز يموت ربع ساعه خارج الدم اذا حلقت مباشره بعد واحد وانجرح وانت حلقت بنفس الموس ينتقل لكن ٩٠٪‏ من انتقاله الجنس والعلاقات المحرمه والابرة1 للمخدرات اذا يتعاطون مجموعه
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  7. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 10:27 ص

    عاشق سراب

    للأسف انتي غير وفيه من ستر على مسلم سترة الله يوم القيامه كان تكلمتي بوجه عام بدون ماتقولين زوجي . وليش انتي تاخذين واحد وانتي مصابه بالايدز ؟
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  8. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 10:25 ص

    عاشق سراب

    الحين الايدز ماهو على الجنس فقط نظرة قديمه حتى بالحلاقه وأدوات الاسنان ومراكز ها التي بدون تعقيم ينتقل عبرها الله يكفي الشر عن الجميع
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  9. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 10:08 ص

    ابوشيخه

    عزيزي سعودي وافتخر تعليق 23 انت مصدق ان هذا سعودي أو خليجي لا هذا اجنبي حاقد ملأ قلبه الحقد على اسياده السعوديين هذا الاجنبي الكريه تناسى أن كتفه وكتف ابوه من خير السعوديين الى يكن لهم الحقد والكره
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  10. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 10:05 ص

    المزن

    🍄الله يشف مرضى المسلمين ، ويهدي ضال المسلمين ويحفظنا من الأمراض والأوبئة ، ديننا الاسلام لم ينه ويحرم شيء إلا فيه خير للإنسان . اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا إجتنابه🍄
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  11. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 10:01 ص

    ابوشيخه

    هذه امنيت كل خليجي وخليجية أن يشاهد الخليج مزتهر ومتطور كباقي الدول المتقدمة في العالم عليكم طرد المتخلفين من المصريين واليمانيين من الخليج فوراَ لتجنب الامراض وتخلف لا بد من تنظيف الخليج من هؤلاء
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  12. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 9:58 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق18 والله لم تصدق ابدا انا سبق ان قلت لكل بيت سلة مهملات ولكل حي حاويه زباله ولكل مدبنه مكب للنفايات هكذا هم البشر اصابع ايديك مختلفه فلا تعمم نسبه بسيطه على مجتمع كامل سامحك الله على قولك
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  13. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 9:52 ص

    ابوشيخه

    حفظ الله الخليج وأبنائه الكرام من حقد وخبث المصريين واليمانيين هؤلاء مجرد **** فيهم حقد دفين وخبث ومكر كل هذا متوارثينه عن طريق الاباء والاجداد على بلاد التوحيد وبلاد الانبياء عليهم السلام
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  14. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 9:46 ص

    ابوشيخه

    الجميع يعلم ويدرك أن مصر واليمن شعوبهم ***الى ابعد الحدود معروف أن مصر واليمن يوجد عندهم ****
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  15. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 9:42 ص

    ابوشيخه

    هذه الامراض التي منتشره في السعودية والخليج سببها السفر لمصر ~ مصر تغص بالمراقص أصبحت مصر فيها المراقص أكثر من المساجد ولا ننسى اليمن فيها مراقص أكثر من البشر والشجر والحجر هتان الدولتان تجلب الامراض
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  16. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 9:38 ص

    صوت الحق

    لابد من انظمة صارمه تمنع سفر الشباب للابتعاث او للسياحة الا ان يكون متزوج ويصطحب معه زوجته خشية ان يقع في الفتن والمعاصي والشهوات ويمنع سفر المتزوج اذا لم يصطحب معه زوجته حتى لا يقع في الحرام وهو محصن
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  17. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 9:30 ص

    الرجال عندنا دينهم ناقص وعيونهم زايغه وعقولهم خفيفة ولو يتزوج اربع ما يشبع ولا يقتنع يركضون ورا الحريم في كل مكان وبالمواقع لاشافوا صورة امراة قاموا يلهثون ويكتبون كلام ماينقال كأنهم ماقد شافوا انثى
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  18. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 9:15 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    تعليق16ماكان الايدز موجود بالمملكه قبل ٣٨ سنه لانه مجتمع محافظ لكن للاسف بعض ابنائه اللي يسافرون هم من نقلوه لوطنهم والايدز موت محقق الا من رحم ربي يعيش كم سنه زياده فيروس خطير جدا يغير شكله بالساعه
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  19. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص

    مهاوي

    والناس بالبحرين ودبي
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  20. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 9:02 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    تزوجتي شخص به سرطان يمكن ينتقل له مرض الإيدز وهو يعاني من السرطان ■الله يشفيكم
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  21. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 8:47 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    ينتشر عن المجوس كما هو عند الغرب لانه حتى المتزوج والمتزوجه يمارسون حقهم حسب زعمهم بدينهم بزواجات مؤقتةبدون ولي امر وشاهدين بمجرد كلمات والمساء يتركون بعض وكل واحد يعود لزوجته والزوج ابتلاء لانهم طعنو
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  22. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 8:30 ص

    ووجهت السيدة نصيحة للشباب والفتيات بالالتزام بالدين والعفاف والأخلاق محذرة إياهم من الإنحراف عن الطريق القويم ماهقوتي وهم مطيرين عيونهم بالقنوات والمواقع والفتن تتخطفهم والمجتمع معقد الزواج
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  23. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 8:17 ص

    يارب كل من ينحرف ويسافر لأجل الجنس الله يبلاه بالإيدز والسيدا ويموت
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  24. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 8:14 ص

    الله يشفيك وهو دامه مات ما يحتاج ندعي عليه
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  25. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 8:14 ص

    منصور

    اللهم اشفناواشفي جميع مرضى المسلمين
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  26. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    الاسلام كل شي لصالح المخلوق امر به واللي يضر به نهى عنه لذلك حرم الزنا وتوعدهم الله سبحانه واحل التعدد ،، ماذنب ام عبدالله ؟؟ ماذنب الزوجات اللي ينقل لهن الايدز او الحزام الناري او هربس وسفلس وزهري ؟
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  27. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 8:07 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    ديدان تجنيد الفتيااات 😬😂👎
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  28. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 8:06 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    ترى ما كل ما ينقل للمجتمع صحيح .
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  29. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 8:05 ص

    رشدي

    جزاك الله خير الجزاء على صبرك يااختي ام عبدالله ولن يخيبك الله على ماقدمتي من صبر وتضحية ... قال تعالى في محكم تنزيله ( انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ) .
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  30. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 8:02 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    لماذا تفضحون أنفسكم و أسرار زوجك الستر زين ،،
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  31. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 8:00 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    طب انت مريضه بنقص المناعة {{ شافاك الله }} لكن كيف رضى زوجة الثاني بالأقتراان بك المصاب بالسرطان و هو يعلم بمرضك الخطير !
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  32. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 8:00 ص

    الخبر الصحيح

    الله يشفيها وكل مسلم والتوعية بخطر العلاقه المحرمه مطلب ضروري خصوصاً في المدارس والجامعات والدوائر الحكوميه وأماكن تجمعات الشباب والفتيات ومنابر الجمعه
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  33. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 7:59 ص
    عدد التعليقات:8558

    الحرمان

    المشكله وين واسباب انتشاره يجي من الخارج مايحصل مكان يفحص فيه بسريه ولا يوثر علي عمله بفصل وخلافه وينشر الفيروس المفروض اجباري وايتم ايقاف خدماته وراتبه مالم يفحص او التحليل لايطلع عليه احد غير صاحبه
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  34. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 7:58 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    الله صباح خير
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