الإعتداء على “طالبة” بآلة حادة من قبل “فتاتين متلثمتين” بمكة – صورة

صحيفة المرصد : فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحقيقًا حول شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر طالبة أفاد بتعرض ابنته للاعتداء والتهديد بالسلاح الأبيض (سكين) داخل دورات المياه بمدرسة 24 الثانوية من قِبل طالبتين مجهولتين (متلثمتين).

وحسب موقع “سبق” أوضحت الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة أنها شرعت بالتحقيق حول ما ورد لها من شكوى بخصوص طالبة في المرحلة الثانوية تعرضت لاعتداء من قِبل فتاتين بآلة حادة وستقف على الموضوع وسماع جميع الأطراف للتأكد من صحة الشكوى والتأكد مما وصل وإيضاح ذلك بعد اكتمال التحقيق في الموضوع، وذلك من خلال فريق عمل لتقصي الحقائق وسيتم التعامل معها وفق قواعد السلوك والمواظبة في درجاتها المعتمدة.

وتؤكد الإدارة أن لديها مرجعية وآلية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أو السلوكيات غير المرغوب فيها وذلك لتحقيق بيئة تربوية آمنة مع الالتزام بالقيم والنظم المدرسية واحترامها وعدم التخطي أو القفز عليها والعمل على الحد والمنع من السلوكيات السلبية وتقرير مبدأ الانضباط الذاتي السلوكي.