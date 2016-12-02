الإعتداء على “طالبة” بآلة حادة من قبل “فتاتين متلثمتين” بمكة – صورة

صحيفة المرصد : فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحقيقًا حول شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر طالبة أفاد بتعرض ابنته للاعتداء والتهديد بالسلاح الأبيض (سكين) داخل دورات المياه بمدرسة 24 الثانوية من قِبل طالبتين مجهولتين (متلثمتين).
وحسب موقع “سبق” أوضحت الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة أنها شرعت بالتحقيق حول ما ورد لها من شكوى بخصوص طالبة في المرحلة الثانوية تعرضت لاعتداء من قِبل فتاتين بآلة حادة وستقف على الموضوع وسماع جميع الأطراف للتأكد من صحة الشكوى والتأكد مما وصل وإيضاح ذلك بعد اكتمال التحقيق في الموضوع، وذلك من خلال فريق عمل لتقصي الحقائق وسيتم التعامل معها وفق قواعد السلوك والمواظبة في درجاتها المعتمدة.
وتؤكد الإدارة أن لديها مرجعية وآلية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أو السلوكيات غير المرغوب فيها وذلك لتحقيق بيئة تربوية آمنة مع الالتزام بالقيم والنظم المدرسية واحترامها وعدم التخطي أو القفز عليها والعمل على الحد والمنع من السلوكيات السلبية وتقرير مبدأ الانضباط الذاتي السلوكي.
تعليقات ( 23 )
مصدر الكلمهقد تكون البئيه التي فيها نسبة الذكور لاربعه والبنت بينهم تتاثر بسلوك اخوتها ويزيد على ذلك اذا ابوها معلم فهو يرى المنظر في التعارك طبيعي كجوء مدرسي كذا وزد على ذلك المسلسلات وحاليا ارى الام سلبيه تربي
Ymni mahoboمادام هذي فعلتهم اكيد انهم من محبي الفئه الضاله،
Ymni mahoboتعليق مخالف
Ymni mahoboفيني ولا فيك يالغلا؟
💎🎀سُندُس( بعض ) .. الاسئلة ؟؟؟ ??? .. "أجابة"😱😋😉 !!! ¡¡¡
💎🎀سُندُسإذا قال عنك ( الخُبثاء ) أنت "شيطان"👹 ... فأعلم علم اليقين أنك تقول "الحقيقة" التي لايودون سماعها👂... مايهمهم فقط ويقلق مضاجعهم🤕😩هو كيف عرفت?🤔🤔😋😂...................... تبطون عظم🤗😜
عدد التعليقات:14562
عمر السميريلاحول ولا قوة الا بالله
💎🎀سُندُسهل تدري? ... أين تذهب "رواتب"💸 ...( بعض ) الموظفين و الموظفات🤔🤔
💎🎀سُندُسهل تدري? ..... كيف تمت ( بعض ) الزواجات ? ..... أنت ترى فقط الحلقة الآخيرة.......↩️ (( تم الزواج )) ولكن كيف ?🤔🤔 ..... أمهلني دقائق🕓وأعطيك التفاصيل😱
💎🎀سُندُس"همْـس" 🤔🤔
💎🎀سُندُسمافو تشينغ، معلم صيني مسلم يدرس تلاميذه اللغة الصينية وعلى مدى 30 عاماً ورغم فقده ليديه فقد تعلم مسك الطباشير بكوعه............... أنت عندما وهبك ربي نعمة ( اليدين ) 👋👋ماذا فعلت بها🤔🤔
الحرفيلماذا مابلغت المديره اوالمرشده في الحال من شان التفتيش واخذ الامور في الوقت اللي حصل هذا واعتقد ا*** مادام لم تبلغ في المدرسه واظن هذا حصل خارج المدرسه وسوف تبان الحقيقه بعد الاستقصاء والسلام000
المزن🍄هذا التنمر بعينه... 🍄
💥💦ريما Rima💥💦أجل وش نقول عن مدارس وجامعات الطلاب انتقلت العدوى للبنات
💥💦ريما Rima💥💦المدرسة مافيها حارس برا ومافيها فراشه بالداخل ❗ووين المديرة❗هي وكالة بدون بواب ❗
محمد العمرياعتداء بسكين وتقول سلوك ومواظبة ودرجات وخرابيط هذا اعتداء لابد يتحول للمحكمة
عزوزوالله ماغتنا الا الاجانب المتسعودين ياخي اذا لابد منهم يكونوا باحيا خاصه لهم مثل التشادين والبورمه خاصتا بجده ومكه تعال شوف الحجات الي بكرنيش جده مشكلين عصابات فما بالك بالمدارس
عزوزتحلف اختي انه مافيه بالفصل الا انا ووحده سعوديه وباقي الفصل كل طالبات برما مويات الين متا علي هذا الحال افكر اودي اولادي مدارس خاصه صاروا يكلموني برماوي وانا مدخلهم يتعلموا عربي وانقليزي
عدد التعليقات:1957
بلادي زوينايا سبحاان الله الشباب يتميعون و الفتيااات يسترجلون بشر تمشي بالمقلووووب ،،، عووووذه عووووووذه
جنوووووووووووووووووبيقروووود وتمشكلوووا مع بعض ...اين المسؤولين عنهم اين الرادع ..الاهمال والتسيب سبب ذلك
عدد التعليقات:1957
بلادي زويناهذا ما تم التعقيب عليه أمس في موضوع (( الحرر )) الأسترجاال ،،،، فتياة يتشبهن بأفعال الرجال مسترجلااات !