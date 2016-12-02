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الإعتداء على “طالبة” بآلة حادة من قبل “فتاتين متلثمتين” بمكة – صورة

2 ديسمبر, 2016 , 8:06 ص
الإعتداء على “طالبة” بآلة حادة من قبل “فتاتين متلثمتين” بمكة – صورة
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صحيفة المرصد : فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحقيقًا حول شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر طالبة أفاد بتعرض ابنته للاعتداء والتهديد بالسلاح الأبيض (سكين) داخل دورات المياه بمدرسة 24 الثانوية من قِبل طالبتين مجهولتين (متلثمتين).

وحسب موقع “سبق” أوضحت الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة أنها شرعت بالتحقيق حول ما ورد لها من شكوى بخصوص طالبة في المرحلة الثانوية تعرضت لاعتداء من قِبل فتاتين بآلة حادة وستقف على الموضوع وسماع جميع الأطراف للتأكد من صحة الشكوى والتأكد مما وصل وإيضاح ذلك بعد اكتمال التحقيق في الموضوع، وذلك من خلال فريق عمل لتقصي الحقائق وسيتم التعامل معها وفق قواعد السلوك والمواظبة في درجاتها المعتمدة.

وتؤكد الإدارة أن لديها مرجعية وآلية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أو السلوكيات غير المرغوب فيها وذلك لتحقيق بيئة تربوية آمنة مع الالتزام بالقيم والنظم المدرسية واحترامها وعدم التخطي أو القفز عليها والعمل على الحد والمنع من السلوكيات السلبية وتقرير مبدأ الانضباط الذاتي السلوكي.

876987709



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 11:35 ص

    مصدر الكلمه

    قد تكون البئيه التي فيها نسبة الذكور لاربعه والبنت بينهم تتاثر بسلوك اخوتها ويزيد على ذلك اذا ابوها معلم فهو يرى المنظر في التعارك طبيعي كجوء مدرسي كذا وزد على ذلك المسلسلات وحاليا ارى الام سلبيه تربي
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  2. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 11:14 ص

    Ymni mahobo

    مادام هذي فعلتهم اكيد انهم من محبي الفئه الضاله،
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  3. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص

    Ymni mahobo

    تعليق مخالف
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  4. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    Ymni mahobo

    فيني ولا فيك يالغلا؟
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  5. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 11:03 ص

    💎🎀سُندُس

    ( بعض ) .. الاسئلة ؟؟؟ ??? .. "أجابة"😱😋😉 !!! ¡¡¡
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  6. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 11:00 ص

    💎🎀سُندُس

    إذا قال عنك ( الخُبثاء ) أنت "شيطان"👹 ... فأعلم علم اليقين أنك تقول "الحقيقة" التي لايودون سماعها👂... مايهمهم فقط ويقلق مضاجعهم🤕😩هو كيف عرفت?🤔🤔😋😂...................... تبطون عظم🤗😜
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  7. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:14562

    عمر السميري

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  8. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري? ... أين تذهب "رواتب"💸 ...( بعض ) الموظفين و الموظفات🤔🤔
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  9. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 10:25 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري? ..... كيف تمت ( بعض ) الزواجات ? ..... أنت ترى فقط الحلقة الآخيرة.......↩️ (( تم الزواج )) ولكن كيف ?🤔🤔 ..... أمهلني دقائق🕓وأعطيك التفاصيل😱
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  10. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 10:25 ص

    على ادارة التعليم احالتها الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراء اللازم
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  11. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 10:13 ص

    💎🎀سُندُس

    "همْـس" 🤔🤔
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  12. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 9:57 ص

    💎🎀سُندُس

    مافو تشينغ، معلم صيني مسلم يدرس تلاميذه اللغة الصينية وعلى مدى 30 عاماً ورغم فقده ليديه فقد تعلم مسك الطباشير بكوعه............... أنت عندما وهبك ربي نعمة ( اليدين ) 👋👋ماذا فعلت بها🤔🤔
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  13. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 9:44 ص

    الحرفي

    لماذا مابلغت المديره اوالمرشده في الحال من شان التفتيش واخذ الامور في الوقت اللي حصل هذا واعتقد ا*** مادام لم تبلغ في المدرسه واظن هذا حصل خارج المدرسه وسوف تبان الحقيقه بعد الاستقصاء والسلام000
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  14. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 9:04 ص

    المزن

    🍄هذا التنمر بعينه... 🍄
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  15. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 8:58 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    أجل وش نقول عن مدارس وجامعات الطلاب انتقلت العدوى للبنات
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  16. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 8:56 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    المدرسة مافيها حارس برا ومافيها فراشه بالداخل ❗ووين المديرة❗هي وكالة بدون بواب ❗
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  17. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 8:50 ص

    محمد العمري

    اعتداء بسكين وتقول سلوك ومواظبة ودرجات وخرابيط هذا اعتداء لابد يتحول للمحكمة
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  18. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 8:26 ص

    تعليق مخالف
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  19. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 8:22 ص

    عزوز

    والله ماغتنا الا الاجانب المتسعودين ياخي اذا لابد منهم يكونوا باحيا خاصه لهم مثل التشادين والبورمه خاصتا بجده ومكه تعال شوف الحجات الي بكرنيش جده مشكلين عصابات فما بالك بالمدارس
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  20. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 8:19 ص

    عزوز

    تحلف اختي انه مافيه بالفصل الا انا ووحده سعوديه وباقي الفصل كل طالبات برما مويات الين متا علي هذا الحال افكر اودي اولادي مدارس خاصه صاروا يكلموني برماوي وانا مدخلهم يتعلموا عربي وانقليزي
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  21. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 8:14 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    يا سبحاان الله الشباب يتميعون و الفتيااات يسترجلون بشر تمشي بالمقلووووب ،،، عووووذه عووووووذه
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  22. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 8:13 ص

    جنوووووووووووووووووبي

    قروووود وتمشكلوووا مع بعض ...اين المسؤولين عنهم اين الرادع ..الاهمال والتسيب سبب ذلك
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  23. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 8:12 ص
    عدد التعليقات:1957

    بلادي زوينا

    هذا ما تم التعقيب عليه أمس في موضوع (( الحرر )) الأسترجاال ،،،، فتياة يتشبهن بأفعال الرجال مسترجلااات !
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