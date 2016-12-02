• (الأصفر) والمدرب والقائد!
• حكاية (إبعاد)!
• أم رواية (استقعاد)!
• القائد (الرئيس)!
• حتى على (النائب)!
• تضخم (كثيرا)!
• قالها (مدير الكرة)!
• وشكا شكواه (علانية)!
• فـ (طار)!
• طار بـ (أمره)!
• أمر الكابتن (المشاغب)!
• ونائب الرئيس (ليس ببعيد)!
• قد يلحق بـ (صديقه)!
• مشكلة حينما تكون أمام قائد (منفلت)!
• ويسوغ انفلاته بـ (فرط الحماس)!
• فرط الحماس يجب أن (يضبط)!
• حتى لا يعني (الحماقة)!
• تلك التي (أعيت) من يداويها!
• (أي) الحماقة!
• مع القائد (تضامن) الحارس!
• ليخرجا من حسابات (المدرب)!
• بينما (الريس)
• حينما يتجاوز (الكابتن) صلاحيته (يورط) الجميع!
• ويقع في محظور (التجاوز)!
• سألوا الفشار ما (علاجه)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (الكي)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 3 )
عادل امامسألو المجلود الداهيه بربوسي لويش تجلد العالم ياعنيف ؟ كح وشهق وزعق ثم قال . بسبب السخونه والالتهابات والعقد الي عندي من العالميه والموندياليه والملكيه والحكم الاجنبي
ي و س فالأُستاذ عادل التويجري يقنع بالأرقام ويُفحم من يُناقشه بالحُجج الدامِغة والبراهين الخالية من التهريج والمُغالطات بالتوفيق للجلاد
عادل امامسألو الشريك الاستراتيجي ابو زنده من الاشهر عالميا القائد العالمي ام النادي المحلي برمته ؟ استلقى على ظهره وكح وشهق وزعق ثم قال ( حسين طبعا ولو قلت غير هالكلام الجماهير بتأكل وجهي )