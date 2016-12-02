• (الأصفر) والمدرب والقائد!

• حكاية (إبعاد)!

• أم رواية (استقعاد)!

• القائد (الرئيس)!

• حتى على (النائب)!

• تضخم (كثيرا)!

• قالها (مدير الكرة)!

• وشكا شكواه (علانية)!

• فـ (طار)!

• طار بـ (أمره)!

• أمر الكابتن (المشاغب)!

• ونائب الرئيس (ليس ببعيد)!

• قد يلحق بـ (صديقه)!

• مشكلة حينما تكون أمام قائد (منفلت)!

• ويسوغ انفلاته بـ (فرط الحماس)!

• فرط الحماس يجب أن (يضبط)!

• حتى لا يعني (الحماقة)!

• تلك التي (أعيت) من يداويها!

• (أي) الحماقة!

• مع القائد (تضامن) الحارس!

• ليخرجا من حسابات (المدرب)!

• بينما (الريس)

• حينما يتجاوز (الكابتن) صلاحيته (يورط) الجميع!

• ويقع في محظور (التجاوز)!

• سألوا الفشار ما (علاجه)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (الكي)!

نقلا عن “مكة”