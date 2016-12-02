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الكي!

عادل التويجري 2 ديسمبر, 2016 , 8:32 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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• (الأصفر) والمدرب والقائد!
• حكاية (إبعاد)!
• أم رواية (استقعاد)!
• القائد (الرئيس)!
• حتى على (النائب)!
• تضخم (كثيرا)!
• قالها (مدير الكرة)!
• وشكا شكواه (علانية)!
• فـ (طار)!
• طار بـ (أمره)!
• أمر الكابتن (المشاغب)!
• ونائب الرئيس (ليس ببعيد)!
• قد يلحق بـ (صديقه)!
• مشكلة حينما تكون أمام قائد (منفلت)!
• ويسوغ انفلاته بـ (فرط الحماس)!
• فرط الحماس يجب أن (يضبط)!
• حتى لا يعني (الحماقة)!
• تلك التي (أعيت) من يداويها!
• (أي) الحماقة!
• مع القائد (تضامن) الحارس!
• ليخرجا من حسابات (المدرب)!
• بينما (الريس)
• حينما يتجاوز (الكابتن) صلاحيته (يورط) الجميع!
• ويقع في محظور (التجاوز)!
• سألوا الفشار ما (علاجه)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (الكي)!

نقلا عن “مكة”



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 9:47 ص

    عادل امام

    سألو المجلود الداهيه بربوسي لويش تجلد العالم ياعنيف ؟ كح وشهق وزعق ثم قال . بسبب السخونه والالتهابات والعقد الي عندي من العالميه والموندياليه والملكيه والحكم الاجنبي
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  2. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 9:09 ص

    ي و س ف

    الأُستاذ عادل التويجري يقنع بالأرقام ويُفحم من يُناقشه بالحُجج الدامِغة والبراهين الخالية من التهريج والمُغالطات بالتوفيق للجلاد
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  3. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 9:02 ص

    عادل امام

    سألو الشريك الاستراتيجي ابو زنده من الاشهر عالميا القائد العالمي ام النادي المحلي برمته ؟ استلقى على ظهره وكح وشهق وزعق ثم قال ( حسين طبعا ولو قلت غير هالكلام الجماهير بتأكل وجهي )
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