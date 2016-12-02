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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

2 ديسمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-المسيهيج

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد

 



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 30
    2 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص

    القناص2

    الرجل الذي يحمل الفيل سمعته يغني ياحامل الأثقال خففها شوى ذالحمل ماينشال اعتقد الفيل عنده دم ينزل
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  2. 29
    2 ديسمبر, 2016 , 11:33 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    انا تعجبني الرسمه اللي شكلها يضحك أكثر من المضمون والهدف منها
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  3. 28
    2 ديسمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:8558

    الحرمان

    كاركتير سعود الماضي يقصد المعلقين
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  4. 27
    2 ديسمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:8558

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عمتم صباحا ايها الربع
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  5. 26
    2 ديسمبر, 2016 , 11:25 ص

    💎🎀سُندُس

    بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47)
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  6. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 11:24 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    لو سقطت صاعقة ⚡من السماء ما اصابت مستغفر 👈عمر بن الخطاب رضي الله عنه💕
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  7. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص

    في الليلة الظلماء يفتقد البدر أين أختنا الرائعة سارونه تحية طيبة خاصة مني لها بغيابها
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  8. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:3744

    ولدالشيوخ

    وصباح الخير عاللي عندهم روحي.. الصلاة والحب❤ كلاهما دون الطهاره باطلان. فـ اطمئن فصوتك يسمعه الله حين تظن ان لا احد يسمعك كانﷺ طويل السكات لا يتكلم في غير حاجه صلوا عليه وسلموا تسليما..
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  9. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 11:21 ص

    💎🎀سُندُس

    أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45)
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  10. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 11:20 ص

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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  11. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 11:17 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    احلى رسمة المرزوق والماضي
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  12. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 11:15 ص

    💎🎀سُندُس

    وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (42)
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  13. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 11:13 ص

    القناص2

    السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله احمده واشكره وأثنى عليه الخير كله للهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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  14. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الطاقية مختفية عن الكاريكاتير 👍
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  15. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 11:11 ص

    💎🎀سُندُس

    وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .
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  16. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 11:10 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    المسيهيج الظاهر الوانه بيوم وتخلص على رسمه وحده أحلى شيء تخفيف الألوان
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  17. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 11:05 ص

    💥💦ريما Rima💥💦

    الرسمة اللي عن تبادل الآراء بهن خطأ المفروض الثوبين يرتفعن لانهم رافعين بطونهم وانت راسم الثوبين نازلين مو مرتفع
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  18. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 11:01 ص

    هو يقصد بالفيل بان حمل المعيشة ثقيل كالفيل /أما الخروف لو حاطه بدال الفيل مايجي لأنه الخروف يقدر يحمله
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  19. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 10:58 ص

    وشلون 5000 آلاف وهي جالسة وبه موظفين وموظفات ماوصلن رواتبهم 5000 آلاف
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  20. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 10:55 ص

    فيصل

    اما الفيل فعلا في الصميم
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  21. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:3744

    ولدالشيوخ

    اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين.. صباح الخير على اللي عندهم روحي. 💥اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين..
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  22. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 10:48 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    هههههه اما الفيل عاد وقادر يشيله رسم مبالغ فيه لازم حاط خروف كبير عجل صغير هههه طيب حمار مقبوله اما فيل ٣ طن ههههه حلوه وخطابات البعض اكيد انه يشتم ويسب الطب ودراسته للانثى وتبادل الاراء مشاعيب هههه
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  23. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:3744

    ولدالشيوخ

    اخواني المحترمين.. مشرفـ اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام. ‏الدعاء عباده عظيمه تتحقق بها الامنيات وتحلو بها الحياه فـ ادعي واستغفر لنفسك ولولديك والمسلمين الاحياء منهم والاموات💛✨..
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  24. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:3744

    ولدالشيوخ

    صباح الخير.. ومن رضي بقضاء ربه ارضاه الله بجمال قدره🌸🌿. ربي اسألك هدوء النفس وحياه مليئه بكل ما يرضيك💛✨..
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  25. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 10:39 ص

    ظروف الحياة وتكلفة المعيشة صعبة لو يخصص لكل ربة منزل منذ ان تصبح أم راتب شهري ٥٠٠٠ ريال من الدولة تسد احتياجاتها اليومية واحتياجات ابناءها وتخفف عن زوجها طلبات ومصاريف كان مافي مشاكل زوجية ولافي طلاق
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  26. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:14562

    عمر السميري

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال براهيم انك حميد مجيد
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  27. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:14562

    عمر السميري

    فاكثروا فيه من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
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  28. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:14562

    عمر السميري

    اليوم الجمعه افضل ايام الاسبوع
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  29. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:3744

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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  30. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:14562

    عمر السميري

    صبااااح الخير
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