شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 30 )
القناص2الرجل الذي يحمل الفيل سمعته يغني ياحامل الأثقال خففها شوى ذالحمل ماينشال اعتقد الفيل عنده دم ينزل
💥💦ريما Rima💥💦انا تعجبني الرسمه اللي شكلها يضحك أكثر من المضمون والهدف منها
عدد التعليقات:8558
الحرمانكاركتير سعود الماضي يقصد المعلقين
عدد التعليقات:8558
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عمتم صباحا ايها الربع
💎🎀سُندُسبَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47)
💥💦ريما Rima💥💦لو سقطت صاعقة ⚡من السماء ما اصابت مستغفر 👈عمر بن الخطاب رضي الله عنه💕
عدد التعليقات:3744
ولدالشيوخوصباح الخير عاللي عندهم روحي.. الصلاة والحب❤ كلاهما دون الطهاره باطلان. فـ اطمئن فصوتك يسمعه الله حين تظن ان لا احد يسمعك كانﷺ طويل السكات لا يتكلم في غير حاجه صلوا عليه وسلموا تسليما..
💎🎀سُندُسأَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45)
💥💦ريما Rima💥💦احلى رسمة المرزوق والماضي
💎🎀سُندُسوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (42)
القناص2السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله احمده واشكره وأثنى عليه الخير كله للهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
💥💦ريما Rima💥💦الطاقية مختفية عن الكاريكاتير 👍
💎🎀سُندُسوَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .
💥💦ريما Rima💥💦المسيهيج الظاهر الوانه بيوم وتخلص على رسمه وحده أحلى شيء تخفيف الألوان
💥💦ريما Rima💥💦الرسمة اللي عن تبادل الآراء بهن خطأ المفروض الثوبين يرتفعن لانهم رافعين بطونهم وانت راسم الثوبين نازلين مو مرتفع
فيصلاما الفيل فعلا في الصميم
عدد التعليقات:3744
ولدالشيوخاصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين.. صباح الخير على اللي عندهم روحي. 💥اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين..
سعودي🇸🇦وافتخرهههههه اما الفيل عاد وقادر يشيله رسم مبالغ فيه لازم حاط خروف كبير عجل صغير هههه طيب حمار مقبوله اما فيل ٣ طن ههههه حلوه وخطابات البعض اكيد انه يشتم ويسب الطب ودراسته للانثى وتبادل الاراء مشاعيب هههه
عدد التعليقات:3744
ولدالشيوخاخواني المحترمين.. مشرفـ اعضاء وزوار صحيفة المرصد الكرام. الدعاء عباده عظيمه تتحقق بها الامنيات وتحلو بها الحياه فـ ادعي واستغفر لنفسك ولولديك والمسلمين الاحياء منهم والاموات💛✨..
عدد التعليقات:3744
ولدالشيوخصباح الخير.. ومن رضي بقضاء ربه ارضاه الله بجمال قدره🌸🌿. ربي اسألك هدوء النفس وحياه مليئه بكل ما يرضيك💛✨..
عدد التعليقات:14562
عمر السميرياللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال براهيم انك حميد مجيد
عدد التعليقات:14562
عمر السميريفاكثروا فيه من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:14562
عمر السميرياليوم الجمعه افضل ايام الاسبوع
عدد التعليقات:3744
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عدد التعليقات:14562
عمر السميريصبااااح الخير