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الشيوخ الأميركي يمدد العقوبات على إيران.. وطهران ترد!-فيديو

2 ديسمبر, 2016 , 11:40 ص
الشيوخ الأميركي يمدد العقوبات على إيران.. وطهران ترد!-فيديو
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صحيفة المرصد- رويترز:بعد موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات على إيران، ردت الأخيرة معتبرة تلك الخطوة انتهاكاً للاتفاق النووي. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية لعشر سنوات ينتهك اتفاقاً نووياً تاريخياً تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان جرت قراءته على التلفزيون “تمديد الكونجرس الأمريكي العقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك.”

وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة حالياً على إيران لعشر سنوات وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريباً في نوفمبر/تشرين الثاني وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 14:24 م

    شرحبيل

    الجمهورية المشركة يصرفون الناس عن عبادة الله لعبادة العباد قاتلهم الله أنا يؤفكون الإيرانيين
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  2. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 14:04 م

    عربي من كوكب زحل

    الشيطان لاكبر امريكا وبي نجاح تم دخول طيور الي الففصوش بعده اول إيران في إيران الحين العراق سوريا اليمن وقبلها الجزر لامارتيه إيران دقت وتد وتد صعب أنكم تخلعونه راح الخليج واقتصاده في الجيب لامر يكي
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  3. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:14256

    برق الحرم

    (((((( يجب على العالم العربي والاسلام ............تجريم دولة الارهاب ايران ومعاقبة كل من يساعدها او يقف معها ))))))))
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  4. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 13:18 م

    سبحان الله

    التمديد لا يعدو كونه عن تخدير للعرب وستحصل ايران على ما تريد من تحت الطاولة لذا يجب ان لا نكتفي بالاجراءات الامريكية ويجب ان يكون للعرب اجراءاتهم كالمقاطعة والعقوبات كما كانت ايام مقاطعة اسرائيل
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  5. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 13:15 م
    عدد التعليقات:4505

    العنيد

    مسرحيه مجوسيه صليبيه من اخراج ** الروم اوباما !!
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  6. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:4505

    العنيد

    كيف حذر ع طهران وهو شريك وتمسح العراق وتسلمه طهران بواسطة الحشدالشعبي . الزبدة طهران له يد قويه بالولايات المتحدة الامريكيه والاعلانات والقرارات للمشاهدين فقط والدعم مستمر !!!
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  7. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 13:03 م

    جبال سدير

    زعم الفرزدق بان سيقتل مربعا فاابشر بطول سلامة يامربع
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  8. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 13:03 م

    لاتصدقون

    طبعن هذا تغطيه نفسيه لما يحصل في المنطقة واضح الكذب على ارض الواقع والله أعلم
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  9. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 13:02 م

    مون لايت

    تعبنا من تمثيلية العداء بين أمريكا وإيران وفيلم الموت لأمريكا والواقع انكم حبايب وكلها افلام لكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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  10. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 13:01 م

    لاتصدقون

    شلونكم لاتضيعون وقتكم عند المسلسلات والتمثيل
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  11. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 12:58 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  12. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 12:55 م

    4- لغتك العربية مكسّره واقرب منها للفارسية وسبق ان نصحتك بذلك
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  13. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:6078

    الرحااال

    مافائدة العقوبات و ايران تسرح وتمرح في الشام..العقوبات لابد ان تكون جاده في محتواها..وان تعزل ايران دوليا وخاصه من روسيا..بدون بذلك ف العقوبات مجرد حبر ع ورق
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  14. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 12:42 م

    سعوديوافتخر

    كل بلا ومصيبه صارت بسبب المجوس من ١٩٧٩ *** واخزاهم يسعون لهدم الاسلام بمطاياهم المغفلين متفجرات سلاح قتل المسلمين وشنق المسلمين بالرافعات ولم يبنو مستشفى او مصنع للمطايا غير السلاح والموت لهم
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  15. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 12:39 م

    محمد

    أعداء في العلن اصحاب في السر
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  16. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 12:23 م

    الهوي شمالي

    المسرحيات هذا ماعاد تنطلى على اهل السنه والجماعه في بلاد العرب
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  17. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 12:04 م

    فهد الفهد

    علي العمري .. قلبك انعصر على بني جلدتك.... لايهم مادامت في ايران فلتحترق 10 سنوات اخرى ... كما يحترق جنودها في الشام ... الطم او طبر فذلك لا يهم
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  18. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 11:56 ص

    سعودي🇸🇦وافتخر

    وينك يمنيه محبوبه هههههه تعال علق على هالخبر الحلو هههههه يستاهل مندي تيس غداء عقب الصلاة هههه والا مانت فاضي تبحث عن بنادول صداع هههههه
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  19. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 11:53 ص

    علي العمري

    المريكي. وسخ. ما فه. أمان مع. احد. لا. معنا. ولا. مع. ايران. يجب. الحظر. منه
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  20. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 11:51 ص

    فهد الفهد

    مازالت الضربات تتوالى على النجوس المجوس ومازالت حصونهم وقلاعهم تنهار الواحد تلو الاخر.سياتي الاذناب وستسمع صراخهم.رضي الله عنك يا سلمان الحزم دست على عرش الخميني وراسه بقدمك فعافت قدمك عرشه وراسه
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  21. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 11:48 ص

    ali

    وانقلب السحر على الساحر
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  22. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 11:43 ص

    يا رؤية 2030

    كذبه إعلامية جديدة من أمريكا وايران اليهودية
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