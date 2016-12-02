الشيوخ الأميركي يمدد العقوبات على إيران.. وطهران ترد!-فيديو

صحيفة المرصد- رويترز:بعد موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات على إيران، ردت الأخيرة معتبرة تلك الخطوة انتهاكاً للاتفاق النووي. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة إن تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتمديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية لعشر سنوات ينتهك اتفاقاً نووياً تاريخياً تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست عام 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان جرت قراءته على التلفزيون “تمديد الكونجرس الأمريكي العقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك.”
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة حالياً على إيران لعشر سنوات وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ.
وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريباً في نوفمبر/تشرين الثاني وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه.
تعليقات ( 22 )
شرحبيلالجمهورية المشركة يصرفون الناس عن عبادة الله لعبادة العباد قاتلهم الله أنا يؤفكون الإيرانيين
عربي من كوكب زحلالشيطان لاكبر امريكا وبي نجاح تم دخول طيور الي الففصوش بعده اول إيران في إيران الحين العراق سوريا اليمن وقبلها الجزر لامارتيه إيران دقت وتد وتد صعب أنكم تخلعونه راح الخليج واقتصاده في الجيب لامر يكي
عدد التعليقات:14256
برق الحرم(((((( يجب على العالم العربي والاسلام ............تجريم دولة الارهاب ايران ومعاقبة كل من يساعدها او يقف معها ))))))))
سبحان اللهالتمديد لا يعدو كونه عن تخدير للعرب وستحصل ايران على ما تريد من تحت الطاولة لذا يجب ان لا نكتفي بالاجراءات الامريكية ويجب ان يكون للعرب اجراءاتهم كالمقاطعة والعقوبات كما كانت ايام مقاطعة اسرائيل
عدد التعليقات:4505
العنيدمسرحيه مجوسيه صليبيه من اخراج ** الروم اوباما !!
عدد التعليقات:4505
العنيدكيف حذر ع طهران وهو شريك وتمسح العراق وتسلمه طهران بواسطة الحشدالشعبي . الزبدة طهران له يد قويه بالولايات المتحدة الامريكيه والاعلانات والقرارات للمشاهدين فقط والدعم مستمر !!!
جبال سديرزعم الفرزدق بان سيقتل مربعا فاابشر بطول سلامة يامربع
لاتصدقونطبعن هذا تغطيه نفسيه لما يحصل في المنطقة واضح الكذب على ارض الواقع والله أعلم
مون لايتتعبنا من تمثيلية العداء بين أمريكا وإيران وفيلم الموت لأمريكا والواقع انكم حبايب وكلها افلام لكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
لاتصدقونشلونكم لاتضيعون وقتكم عند المسلسلات والتمثيل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم صل على محمد وعلى ال محمد
عدد التعليقات:6078
الرحااالمافائدة العقوبات و ايران تسرح وتمرح في الشام..العقوبات لابد ان تكون جاده في محتواها..وان تعزل ايران دوليا وخاصه من روسيا..بدون بذلك ف العقوبات مجرد حبر ع ورق
سعوديوافتخركل بلا ومصيبه صارت بسبب المجوس من ١٩٧٩ *** واخزاهم يسعون لهدم الاسلام بمطاياهم المغفلين متفجرات سلاح قتل المسلمين وشنق المسلمين بالرافعات ولم يبنو مستشفى او مصنع للمطايا غير السلاح والموت لهم
محمدأعداء في العلن اصحاب في السر
الهوي شماليالمسرحيات هذا ماعاد تنطلى على اهل السنه والجماعه في بلاد العرب
فهد الفهدعلي العمري .. قلبك انعصر على بني جلدتك.... لايهم مادامت في ايران فلتحترق 10 سنوات اخرى ... كما يحترق جنودها في الشام ... الطم او طبر فذلك لا يهم
سعودي🇸🇦وافتخروينك يمنيه محبوبه هههههه تعال علق على هالخبر الحلو هههههه يستاهل مندي تيس غداء عقب الصلاة هههه والا مانت فاضي تبحث عن بنادول صداع هههههه
علي العمريالمريكي. وسخ. ما فه. أمان مع. احد. لا. معنا. ولا. مع. ايران. يجب. الحظر. منه
فهد الفهدمازالت الضربات تتوالى على النجوس المجوس ومازالت حصونهم وقلاعهم تنهار الواحد تلو الاخر.سياتي الاذناب وستسمع صراخهم.رضي الله عنك يا سلمان الحزم دست على عرش الخميني وراسه بقدمك فعافت قدمك عرشه وراسه
aliوانقلب السحر على الساحر
يا رؤية 2030كذبه إعلامية جديدة من أمريكا وايران اليهودية