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أكد أن النصر ليس بيتا للهمجية.. الدغيثر لـ “المرصد”: لاعب يقود البلطجة..والأمير فيصل عليه إنهاء الأمر

2 ديسمبر, 2016 , 14:56 م
أكد أن النصر ليس بيتا للهمجية.. الدغيثر لـ “المرصد”: لاعب يقود البلطجة..والأمير فيصل عليه إنهاء الأمر
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صحيفة المرصد : قال الإعلامي والكاتب الرياضي عبد العزيز الدغيثر، عضو إدارة نادي النصر السابق، إن ما يتعرض له النادي حاليًا، هي سابقة لم يتعرض لها النصر من قبل، واصفًا ما يحدث بالفوضى والهمجية والبلطجة.

وأكد الدغيثر في تصريح خاص لـ “المرصد”، أنه حذر من قبل من لاعب يقود تلك الأعمال وينميها، مستغربًا ما يحدث داخل البيت النصراوي، مضيفًا: “اللاعب انقلبت مشاكله داخل البيت النصراوي بعدما غطت كل الملاعب ومع معظم اللاعبين!

وأشار إلى أن يقدم شكره وتقديره إلى جماهير نادي النصر، اللذين لا يؤيدون ولا يقرون هذه التصرفات “الدخيلة” على ناديهم، وتعاطفهم مع المدرب زوران الذي بدوره يرى مصلحه فريقه في ابعاد لاعب لم يجني منه الا الدمار والخسائر، بحسب وصفه.

وطالب “الدغيثر” الأمير فيصل بأن يكون له كلمة الحسم في الأمر، وأن ينهي مسيرة لاعب لم يعد له قبول من الجميع.

وأضاف: رحم الله مؤسسي نادي النصر أبناء الجبعاء حسين وزيد، والأمير عبدالرحمن بن سعود، لو كانوا على قيد الحياة لما وطئت قدم اللاعب الرياض بكاملها، وليس نادي النصر الذي لا يتشرف بأن يكون هذا اللاعب من ضمن منسوبيه.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 17:17 م

    يقول دغيثرلوكانوعايشين يقصدالاموات رحمهم الله ماكان وطيء قدم عبدالغني الرياض كلهاالدغيثر تكلم نيابة عن الاموات وايضالن تطىء قدم عبدالغني الرياض كلهاوشدخل الرياض الرياض موضوع اخروالنادي موضوع عجبي عجبي
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  2. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 17:07 م

    ت16أحسنت تعليق ويادغيثر*******
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  3. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 16:41 م

    عيب يا دغيثر

    كيف تتنكر للاعب اعاد للنصر سطوته وهيبته .. ومن انت لتمنعه من الرياض !! خصلة من الجاهلية
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  4. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    دغيثرماتطاءرجل عبدالغني الرياض يادغيثررياض عاصمة السعوديون كلهم مأهذاالتعبيرمنك موضوع النادي له جواب وموضوع الرياض له جواب آخرما هذاالخلطالتعبيري المؤدلج سيبقى عبدالغني رمزنصراوي ولن يؤثرعليه الاعلام
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  5. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 16:32 م

    ابو معاذ

    ان شاء الله مباراة الهلال والنصر يلعب علشان يتوتر ويجيب العيد في فريقه ويفوز الزعيم بدون تعب وبأقل مجهود
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  6. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 16:11 م

    GHASSAN

    حتى أنت أنت يا ابراهيم سعفان ، لماذا لن تطئ قدماه الرياض ، أفترض عنده مراجعه للسفاره ***
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  7. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 16:00 م

    مشفر الدوري

    يا زينك ساكت
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  8. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 15:51 م

    المهاجر13

    لما اخذتوه من الاهلي كان نبي اكيد لا حسين مشاغب من يومه وانتم الذي قدتوه لذلك...للاسف مدحتوه واخذتوه من الاهلي ولما انتهيتوا منه رميتوه. الله المستعان
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  9. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 15:28 م

    فعلا حسين السليماني عالة على فريقه

    حين يغيب يفوز هذا الفريق وحين يحضر ينهزم وفي التمرين يتمرد. لا نعلم سره مع ادارة النصر.
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  10. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 15:26 م

    كلامك كله منتاز

    لكن مؤسس نادي النصر لم توفق في ذكره المؤسس الحقيقي يجب ذكره لأن في ذلك ظلم للآخرين ونحن عهدناك لا تهاب الحقيقة.
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  11. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 15:24 م

    الحق يقال

    لاشك حسين عبد الغني مشكلجي ،، لكن لا يحق لدعيثر التقليل من الكبتن حسين عبد الغني ، لا ننسى لدعيثر تصريح اضن انه ايّام قناة الكأس يمدح ويمجد في حسين ، ولان يتكلم بكلام غير مقبول على الكبتن حسين .
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  12. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 15:14 م

    المع السيف

    حضر.... وعاد النصر للبطولات تدرج في جميع منتخبات الوطن صاحب سجل ناصع .. حافظ ع نفسه خرج او اخرج من داره يبقى الفتى الذهبي ،وخلك مع برج المراقبه .
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  13. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:6197

    بسمه

    مافيكم خييير اكلتوه لحم ورميتوه عظم وصار زوران الاهم حالياً ..يعني على اساس ماتعرفون عبدالغني من قبل وكم طبلتوا له مع كثر مشاكله ،..غريبييين 😐
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  14. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 15:11 م

    فتى مكة

    من انت لتصرح بمنع مواطن ان تتطأ قدمه عاصمة بلاده الحبيبه...اتكلم على حدود ما تملك فقط
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  15. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 15:05 م

    ليتك عضو شرف فعال كان زانت احوال نادينا لاننا تعبنا من هالحسين ياخي مايصير
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  16. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 15:03 م

    دنياعجب

    هههههه جماهيرالفقرطبلته والحين يقولولم يقدم للنادي شي
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  17. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 14:58 م

    حسن

    بصراحه كلام قوي جدا . .
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