أكد أن النصر ليس بيتا للهمجية.. الدغيثر لـ “المرصد”: لاعب يقود البلطجة..والأمير فيصل عليه إنهاء الأمر

صحيفة المرصد : قال الإعلامي والكاتب الرياضي عبد العزيز الدغيثر، عضو إدارة نادي النصر السابق، إن ما يتعرض له النادي حاليًا، هي سابقة لم يتعرض لها النصر من قبل، واصفًا ما يحدث بالفوضى والهمجية والبلطجة.

وأكد الدغيثر في تصريح خاص لـ “المرصد”، أنه حذر من قبل من لاعب يقود تلك الأعمال وينميها، مستغربًا ما يحدث داخل البيت النصراوي، مضيفًا: “اللاعب انقلبت مشاكله داخل البيت النصراوي بعدما غطت كل الملاعب ومع معظم اللاعبين!

وأشار إلى أن يقدم شكره وتقديره إلى جماهير نادي النصر، اللذين لا يؤيدون ولا يقرون هذه التصرفات “الدخيلة” على ناديهم، وتعاطفهم مع المدرب زوران الذي بدوره يرى مصلحه فريقه في ابعاد لاعب لم يجني منه الا الدمار والخسائر، بحسب وصفه.

وطالب “الدغيثر” الأمير فيصل بأن يكون له كلمة الحسم في الأمر، وأن ينهي مسيرة لاعب لم يعد له قبول من الجميع.

وأضاف: رحم الله مؤسسي نادي النصر أبناء الجبعاء حسين وزيد، والأمير عبدالرحمن بن سعود، لو كانوا على قيد الحياة لما وطئت قدم اللاعب الرياض بكاملها، وليس نادي النصر الذي لا يتشرف بأن يكون هذا اللاعب من ضمن منسوبيه.