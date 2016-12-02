تأجيل النطق بالحكم النهائي في قضية نور!

صحيفة المرصد: قررت محكمة الكاس الرياضية الدولية، تأجيل النطق بالحكم النهائي بشأن الاستئناف المقدم من قبل الاتحاد الدولي “الفيفا” ووكالة مكافحة المنشطات الدولية “وادا” بشأن نقض قرار لجنة الاستئناف السعودية التي اكتفت بإيقاف النجم المعتزل محمد نور لمدة أربعة أشهر، إلى يوم الخميس القادم، بحسب صحيفة “عكاظ”.

يأتي هذا بعد أن استمع القاضي، إلى كافة الدفوعات التي قدمها المحامون المكلفون عن الطرفين، من خلال جلسة الأمس التي احتضنتها قاعة محكمة “الكاس” في مدينة لوزان السويسرية.