القحطاني: عبد الغني يشوه “الذهبي” بافتعال المشاكل.. وهذه الوقائع تعجل برحيله !

صحيفة المرصد : يرصد الكاتب الصحفي فلاح القحطاني، وقائع عديدة للاعب نادي النصر حسين عبد الغني واختتمها بمطالبة متابعين له بالاعتزال وذلك للحفاظ على صورته التي استطاع أن يكونها طوال الفترة الماضية في الملاعب، وأيضًا لعدم إحراج إدارة نادي النصر أكثر من ذلك، بعد المشاكل الكثيرة التي افتعلها عبد الغني طوال الفترة الماضية.

ومضى الكاتب في سرد وقائع عديدة لعبد الغني بدأت أثناء معسكر الفريق في كرواتيا وحينها افتعل أزمة مع أحد زملائه والمدرب، وانتهت بالأزمة الشهيرة منذ أيام وقبل لقاء “الباطن”، حينما تشاجر اللاعب مع زميله في الفريق الكرواتي توماسوف، فتدخل المدرب “زوران” في الأمر، وهو ما تسبب في تلاسن بين عبد الغني ومدربه، وفقا لـ “عكاظ”.

وتخلل الحادثتين السابقتين العديد من الأزمات التي افتعلها حسين عبد الغني، بحسب الكاتب، إذ أنه في بطولة “تبوك” الدولية دخل على لاعب نادي الاتحاد عبد الله شهيل في كرة خطرة تسببت في طرده، كما تلفظ على لاعب الاتحاد فهد الأنصاري، وهو ما جعل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يصدر قرارا بمنعه من الصعود إلى المنصة الرئيسية.

وأضاف الكاتب: في مباراة النصر والاتفاق، افتعل اللاعب مشكلة مع مدير الكرة السابق بدر الحقباني، انتهت باستقالة الحقباني، رغم تدخل الكرواتي “زوران” في الأمر، وفي مباراة التعاون استغل اللاعبون جهته لتسجيل هدفين أنهوا بهما المباراة، ما اضطر المدرب لتغييره في الشوط الثاني وإسقاطه من حساباته نهائيًا.