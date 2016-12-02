صحيفة المرصد : يرصد الكاتب الصحفي فلاح القحطاني، وقائع عديدة للاعب نادي النصر حسين عبد الغني واختتمها بمطالبة متابعين له بالاعتزال وذلك للحفاظ على صورته التي استطاع أن يكونها طوال الفترة الماضية في الملاعب، وأيضًا لعدم إحراج إدارة نادي النصر أكثر من ذلك، بعد المشاكل الكثيرة التي افتعلها عبد الغني طوال الفترة الماضية.
ومضى الكاتب في سرد وقائع عديدة لعبد الغني بدأت أثناء معسكر الفريق في كرواتيا وحينها افتعل أزمة مع أحد زملائه والمدرب، وانتهت بالأزمة الشهيرة منذ أيام وقبل لقاء “الباطن”، حينما تشاجر اللاعب مع زميله في الفريق الكرواتي توماسوف، فتدخل المدرب “زوران” في الأمر، وهو ما تسبب في تلاسن بين عبد الغني ومدربه، وفقا لـ “عكاظ”.
وتخلل الحادثتين السابقتين العديد من الأزمات التي افتعلها حسين عبد الغني، بحسب الكاتب، إذ أنه في بطولة “تبوك” الدولية دخل على لاعب نادي الاتحاد عبد الله شهيل في كرة خطرة تسببت في طرده، كما تلفظ على لاعب الاتحاد فهد الأنصاري، وهو ما جعل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يصدر قرارا بمنعه من الصعود إلى المنصة الرئيسية.
وأضاف الكاتب: في مباراة النصر والاتفاق، افتعل اللاعب مشكلة مع مدير الكرة السابق بدر الحقباني، انتهت باستقالة الحقباني، رغم تدخل الكرواتي “زوران” في الأمر، وفي مباراة التعاون استغل اللاعبون جهته لتسجيل هدفين أنهوا بهما المباراة، ما اضطر المدرب لتغييره في الشوط الثاني وإسقاطه من حساباته نهائيًا.
القحطاني: عبد الغني يشوه “الذهبي” بافتعال المشاكل.. وهذه الوقائع تعجل برحيله !
صحيفة المرصد : يرصد الكاتب الصحفي فلاح القحطاني، وقائع عديدة للاعب نادي النصر حسين عبد الغني واختتمها بمطالبة متابعين له بالاعتزال وذلك للحفاظ على صورته التي استطاع أن يكونها طوال الفترة الماضية في الملاعب، وأيضًا لعدم إحراج إدارة نادي النصر أكثر من ذلك، بعد المشاكل الكثيرة التي افتعلها عبد الغني طوال الفترة الماضية.
تعليقات ( 8 )
ساميسحب الجنسية وترحيل
عباديليش مركزين على حسين عبدالغني لكم اكثر من اسبوعين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
شجاعيذكرني حسونة بام العروسة النكدية اللي لايمكن ارضائها لاهي ساكتة وبالعه العافيه ولاهي فاكة الناس من شرها ياخوي خلاص العمر راح يا حسونة****
العويدمنذ مبطي نقول لكم كرت عبدالغني محترق ويزيد الطين بلة باخلاقة الدخيلة على لاعبينا وخصوصاً بهذة الكمية الكثيرة من الجدالات والمهاترات، وايظاً لاننسى خدمته للمنتخب والاندية فليرحل بحب كما جاء للملاعب بحب
ياجبالالرجال واصل ومسنود ولا مهوب كفو
محب ارامكوااعطي اكبر من حجمه
عدد التعليقات:6197
بسمهعلدالغني وعرفناه ..بس الذهبي مييين 😈