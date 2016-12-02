  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تعرف على وزير دفاع ترامب الجديد.. “راهب الحروب والكلب المجنون”-صور

2 ديسمبر, 2016 , 15:35 م
تعرف على وزير دفاع ترامب الجديد.. “راهب الحروب والكلب المجنون”-صور
  • 1٬608
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قطع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الشك باليقين معلناً اسم جيمس ماتيس وزيراً للدفاع.

فمن هو هذا “الصقر” الستيني؟
-لا شك أن وجه ماتيس كما صيته ذائع في الأوساط العسكرية الأميركية، فهو خدم أكثر من أربعة عقود من الزمن في قوات مشاة البحرية، حتى وصل إلى منصب رئيس القيادة المركزية الأميركية في أغسطس 2011، إلا أنه تقاعد في مارس 2013. وعمل بعد تقاعده مستشارا في معهد “هوفر” التابع لجامعة ستانفورد وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

– يتوقع أن يصبح ماتيس الجنرال الثاني الذي سيقود وزارة الدفاع بعد الجنرال جورج مارشال عام 1950، بعد تفويض خاص من الكونغرس من أجل تسلم مهمته.

– حاز على لقب “الكلب المجنون” نظراً لشراسته وصلابته كقائد عسكري.
– قارئ نهم تحوي مكتبته الخاصة على أكثر من 6000 كتاب.
– وصف أيضاً بـ”راهب الحروب” لأنه غير متزوج ولا أولاد لديه.

– يعتبر من “الصقور” لا سيما في موقفه تجاه إيران التي يصفها بالتهديد الأخطر لاستقرار وسلام الشرق الأوسط.كان من أشد المعارضين للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع طهران، كما انتقد وبشدة في العديد من تصريحاته ومحاضراته لا سيما في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، موقف الإدارة الأميركية التي عجزت عن ردع إيران ومنعها من دعم النظام السوري بالسلاح والعتاد والرجال، وتهريبها الأسلحة للميليشيات في اليمن.

– دفع ثمن موقفه الحاد من إيران في العام 2013 حيث أفيد بأنه دفع إلى التقاعد والاستقالة دفعاً، بحسب ما أورد الإعلام الأميركي استناداً إلى تصريحات لقادة في البنتاغون.

– يعتبر من القادة أصحاب الشعبية لدى قوات المارينز والقوات العسكرية الأميركية عامة، يحفظ له محبوه بعض العبارات القاسية مثل: “كونوا مهذبين ومهنيين، ولكن كونوا مستعدين دوماً لإطلاق النار على كل من تلتقوه”.

– صاحب تصريحات صادمة، سببت له في بعض المرات انتقادات لاذعة، ففي العام 2005، قال متحدثاً عن أفغانستان: “لديكم هناك رجال يعنفون زوجاتهم لأنهن لم يرتدين الحجاب، مثل هؤلاء لا يتمتعون بالرجولة أو الإنسانية، لذلك من الممتع فعلاً قتلهم.”

– انخرط في قوات المارينز بعمر الـ 19، وراكم خبراته. في جعبته العديد من المعارك والحروب التي شارك فيها، من حرب الخليج إلى اجتياح العراق في 2003، والمعركتين الأولى والثانية في الفلوجة، والحرب في أفغانستان.

يذكر أن القانون الأميركي يفرض على وزير الدفاع إذا كان جنرالاً سابقاً أن يكون قد تقاعد لأكثر من 7 سنوات، إلا أنه يمكن للكونغرس أن يصوت أو يمنح تفويضاً بخلاف ذلك، وهذا ما يتوقع حدوثه مع ماتيس الذي تقاعد في 2013.

15

16

17

18

19

20



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 17:21 م

    محق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 16:14 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    10 مش عاجبهم تعليقي من يعرف السر يا شباب هههههههه خخخخخخخخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 16:10 م

    الأمير سكنانا

    الظاهر ان الامان الي نشعر به في اوطاننا وسكنانا شارف على الرحيل ،، امريكا تحشد جنرالات ورجالات الحرب في ادارتها الجديده،، الله يكفينا شرهم بما شاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  4. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:1237

    سامية

    الله يسلطهم على الإرهاب والإرهابيين والإخونج المتأسلمين في كل مكان 😇
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  5. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 16:07 م

    صبحي

    امريكا لن تفعل شي ويجب على المسلمين السنه فقط ان يقودوا العالم الان لانهم هم المنصورون من الله لانهم على حق والباقي على باطل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 16:02 م

    بدري بيك

    الان بعد ماانتشرت وسايل الاتصال الاجتماعي وتواصل الناس اجمع وكثر عروض الافلام التي كانت محتكره سابقا على ابطال المصارعة الحره من قوة امريكا وتمثيلها في الافلام الحربيه وصعودهم على سطح القمر كله كذب !!
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  7. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:1237

    سامية

    🙏🙏😍🙏🙏(لديكم هناك رجال يعنفون زوجاتهم لأنهن لم يرتدين الحجاب، مثل هؤلاء لا يتمتعون بالرجولة أو الإنسانية، لذلك من الممتع فعلاً قتلهم) Mad Dog
    لا يعجبني(3) اعجبني(28)
  8. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    المصيبه الفواتير منه يسدد فولتير سوكنانا لا لا قصدي فواتير الحرب على إيران أكيد باهضه التكاليف حيل............?
    لا يعجبني(19) اعجبني(2)
  9. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 15:57 م

    بدري بيك

    خطة امريكا واضحه للعلم تريد بث الرعب والخوف ورد هيبة امريكا التي تناثرت في العشر سنوات الاخيرة وكل القوة التي كانت لديهم في الاعلام فقط كان زمان يوم كان محتكر ونزلو الميدان في العراق طلعت فضايحهم يتبع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:6063

    المنتصر بالله

    ترامب وتيوس ماراح يجيبونها على بر كلهم صقور ومحاربين والضحيه من يدفع ثمن الفاتوره يا صابر 🔫
    لا يعجبني(19) اعجبني(3)
  11. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 15:49 م

    محمد الحربي

    نتمنى ان تستخدم امريكا القنبله النوويه بطهران وقم وتكون هذه البلاد الثانيه بعد هيروشيما
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  12. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 15:45 م

    أعرابي

    أرم له عظمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  13. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 15:39 م

    اللهم زد جنونه على ايران وزد وفاءه للعرب السنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم