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وزير التعليم يكشف أسباب ضعف مستويات بعض المعلمين.. ويؤكد فصل آخرين لعنصريتهم

2 ديسمبر, 2016 , 16:04 م
وزير التعليم يكشف أسباب ضعف مستويات بعض المعلمين.. ويؤكد فصل آخرين لعنصريتهم
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صحيفة المرصد: كشف الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير التعليم، عن وجود قصور في مستويات وإمكانيات بعض المعلمين العلمية، محملًا وزارته جزءًا من ذلك، بسبب ضعف المستويات العلمية التي تقدمها كلية التربية والمعلمين، مضيفًا أن هناك مسافات طويلة لتصل إلى الرضا من مناهجنا، وذلك بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
واعترف العيسى، خلال حوار مفتوح نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض البارحة الأولى، أن وزارته استبعدت عددا من المعلمين من التدريس، إضافة إلى بعض قيادات المدارس والمشرفين التربويين من الميدان التربوي، وذلك بسبب ممارساتهم العنصرية، وإساءتهم إلى الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي بين أبناء الوطن.
وقال العيسى، حول تجاوزات بعض المعلمين وعدم رقي المنهج للتعايش المجتمعي، “هناك عدد من المعلمين حولوا من التدريس إلى العمل الإداري أو ربما فصلوا من عمل التعليم بسبب بعض الممارسات والملاحظات التي تهدد الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي، لكن ما يهمنا لو حصلت أي ملاحظة في المدارس أو الجامعة فلا نرضاها أن تحصل، نباشر التعامل معها بشكل فوري، وهي حالات شاذة أو شكاوى كيدية”.
وشدد على أنهم لا يرضون عن وجود أي تميز أو عنصرية داخل المؤسسة التعليمية يسيء إلى الوحدة الوطنية سواء في جهاز الوزارة أو إدارات التعليم أو المدارس أو الجامعات، مؤكدا أن مصير من يتجاوز الإبعاد عن التعليم.
وأوضح أن وزارة التعليم قامت بفلترة شاملة لمناهجها الدراسية لتنقيتها من الأفكار الخاطئة التي تدعو إلى الكراهية وتصحيحها، ترسيخا لثقافة التعايش ومواجهة تداعيات فكر الإرهاب والتطرف والعنف والصدام مع مختلف مكونات المجتمع، بما يضمن التعايش للجميع وتصحيحَ صورة الإسلام الحنيف وصورة أتباعه.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:1237

    سامية

    (ومواجهة تداعيات فكر الإرهاب والتطرف والعنف والصدام مع مختلف مكونات المجتمع،بما يضمن التعايش للجميع وتصحيحَ صورة الإسلام الحنيف وصورة أتباعه)خطوات بناءة لمجتمع قوي متكاتف يسير قدماشكرا ياوزيرنا البطل.
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  2. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:1237

    سامية

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  3. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:1237

    سامية

    (وأوضح أن وزارة التعليم قامت بفلترة شاملة لمناهجها الدراسية لتنقيتها من الأفكار الخاطئة التي تدعو إلى الكراهية وتصحيحها)رائع خطوة جبارة لمواجهة من يهدف لتمزيق وحدة الوطن بالعنصرية بكافة أشكالها🙏🌷🙏
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  4. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 17:05 م

    ابوشيخه

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  5. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    ابوشيخه

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  6. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:1237

    سامية

    🙏🌹🇸🇦ألف ألف مليووون تحية شكر وتقدير للدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم كفووو يابطل الله يحفظك ويحميك ويقويك نظف التعليم فهو الأساس إن صلح صلح البناء كله أعانك الله 🇸🇦🌹🙏.
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  7. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 16:37 م

    قلم جاف

    شيء طيب يعنى من يصنف الآخر على أساس مذهبي أو طائفي أو مناطقي أو قبلي مصيره الإبعاد عن التعليم .شكرآ وزير التعليم واعانك الله على ذلك
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  8. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 16:32 م

    رمزي

    ليش نلوم مدرسين والتعليم بأساس عندنا سيء..والبركة فيكم فاتحين التعليم وبناء البنية التحيتة تحت رحمة المصري وفلسطيني والسوري..شوفوا قطر وامارات فتحت بلدها للاجنبي امريكي واروبي وياباني..و وين وصلوا..
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  9. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 16:12 م

    لن يضركم من ضل اذا اهتديتم

    بسم الله الحقيقه خدمه جليله للوطن ولزياده الامن والامان بجميع اشكاله هي وضيفه اختصاصيه وعامه عباره عن الف وظيفه نوعيه الوضيفه الدعاء بالعلم بالمعرفه بالقوه للوطن وللمواطن خاص بان ينوع الله تعددالمجالا
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