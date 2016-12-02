بالفيديو: تجمع للنساء الإثيوبيات يغلق شارع الفريان بالرياض.. والأمن يتدخل

صحيفة المرصد: فضت الجهات الأمنية بالرياض تجمعًا لعدد من النساء الإثيوبيات المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، بعدما قاموا بالتجمع وإغلاق شارع الفريان بجوار محطة وقود بحي منفوحة.

ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر تجمُّع المخالفات، وتوقف شبه تام لحركة السيارات، قائلا: “الحريم سكروا الشوارع ولا سيارة تتحرك”.

من جهتها استوقفت الأجهزة الأمنية المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضعهن.