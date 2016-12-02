بالفيديو: تجمع للنساء الإثيوبيات يغلق شارع الفريان بالرياض.. والأمن يتدخل

صحيفة المرصد: فضت الجهات الأمنية بالرياض تجمعًا لعدد من النساء الإثيوبيات المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، بعدما قاموا بالتجمع وإغلاق شارع الفريان بجوار محطة وقود بحي منفوحة.
ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر تجمُّع المخالفات، وتوقف شبه تام لحركة السيارات، قائلا: “الحريم سكروا الشوارع ولا سيارة تتحرك”.
من جهتها استوقفت الأجهزة الأمنية المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضعهن.
تعليقات ( 25 )
Saadالكل يلوم المواطن بالتستر عليهم واذا بلغنا عنهم كل جهه تقول كلم الجهه الاخرى خلوكم واضحين وعطو المواطن مكافئه رمزيه تثبت انه سلم هارب او بلغ عنهم
رهين الحياةكيف دخلو البلد طبعا راح تقولون تهريب طيب من قام بتهربيهم ياحلوين وايوائهم والتستر عليهم طبعا المواطن اومواطن متجنس اواجنبي اذا فيه تستر وخيانه ولابد من الحزم في زمن الحزم بدون رحمه على الجميع
بسااااامفوضة عارمه تعم في أرجاء البلاد الله يستر علينا من الجايات
مواطنهو والشغاله
شبح من الماضيسفروهن ومعهن اسمر غبر خخخخخخخخخخخخ
مواطناقسم بالله مره طلبت شغاله منهم انها جت في سياره باص حق تحفيظ القرأن عليها ستايروطلب 50 ريال قلت ليش تكد في سياره التحفيظ هرب هو والعالم مجرمين في بلدالقوانين المقوقنه هع
شقرانسفروهم يامال الغناة ،، مخلينهم على راحتهم بصراحه ليش هذه الموقف من الداخليه . حطوهم بكرتون ودزوهم لبلدهم .! والقهر 99 غير مسلمين وقضاياهم كثيره اخليهم ليش!!؟ ومن هو صاحب المصلحه الله لايوفقه
مواطنللاسف النظام لا يطبق الا على المواطن
مواطنقبل سنه كانوا يقتلون الناس في شوارع الرياض واليوم المتخلفين يثيرون الفوضى. جنسوهم. يستاهلون وما عاد الا هي
الرأي العاملو انهم سعوديين وش يكون الوضع خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ طواط طواط واو واو يبون الحكومة تسفرهم ببلاش حركات الاثيوبيات
تكلما حتى بحة حلوقنافكونا من الأجانب رحلو المتخلفين لكن ماحد يسمع . الأجانب وخاصة المتكدسين في البطحاء والوزاراة وبعض الاحياء قنبلة موقوته قد تنفجر في أي لحظه . وبعدين تنفتح علينا بيبان مغلقه .
حسنالدنيا فوضى خلهم يلعبون على كيفهم
يالطيفمعرف لكم إلا الاثيوبيات لانهن سوف يحركن الباقيات الساكانات فلقد حذرن من هل الجنسيه لاكن لا مجيب ونعرف لاتتحركون حتى تحصل كارثه منهن
لا حول ولا قوة الا باللهالمفروض نحافظ على مملكتنا الحبيبة ونخرج هؤلاء الي يلعبون بالنظام
اسمرعبرخلصوا بزنس الحين بيسافرون على حساب حكومتنا
شايمجنسيه ماعندها حل والله ان الاثيوبي في بلده اضعف من البس لتعامل حكومتهم معهم بحزم وجديه وحين وجدو الحرية هناتمرو يحقق معهم يمكن مدفوعين من جهات اجنبية للمطاهرات واثارة الفتنة والبلبة يجب اخذ الامر بجدي
عفاف اللحيانيقلناها من زمان بس محد راضي يقتنع أن الأجانب في البلد مثل القنبله في أي وقت ممكن تنفجر وتسبب أضرار على الوطن ولمواطن بالله عليكم فيه بلد في العالم يوجد فيه 15 مليون أجنبي وأكثرهم مجرمين ومهربين مخدرات
مواطن غيوروين ابويمن المريض
ارز 👊 نجديعرضون انفسهن للقبض عليهن لانهن مخالفات لنظام الاقامة يطرح سؤال هل هذا تقصير ..الله أعلم
مواطن غيوروين ابويمن هيا علق علقوك في عكرتك
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
سيفطيب وش السبب؟؟