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بالفيديو: تجمع للنساء الإثيوبيات يغلق شارع الفريان بالرياض.. والأمن يتدخل

2 ديسمبر, 2016 , 16:07 م
بالفيديو: تجمع للنساء الإثيوبيات يغلق شارع الفريان بالرياض.. والأمن يتدخل
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صحيفة المرصد: فضت الجهات الأمنية بالرياض تجمعًا لعدد من النساء الإثيوبيات المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، بعدما قاموا بالتجمع وإغلاق شارع الفريان بجوار محطة وقود بحي منفوحة.

ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر تجمُّع المخالفات، وتوقف شبه تام لحركة السيارات، قائلا: “الحريم سكروا الشوارع ولا سيارة تتحرك”.

من جهتها استوقفت الأجهزة الأمنية المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضعهن.



تعليقات ( 25 )

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  1. 25
    2 ديسمبر, 2016 , 17:33 م

    Saad

    الكل يلوم المواطن بالتستر عليهم واذا بلغنا عنهم كل جهه تقول كلم الجهه الاخرى خلوكم واضحين وعطو المواطن مكافئه رمزيه تثبت انه سلم هارب او بلغ عنهم
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  2. 24
    2 ديسمبر, 2016 , 17:11 م

    رهين الحياة

    كيف دخلو البلد طبعا راح تقولون تهريب طيب من قام بتهربيهم ياحلوين وايوائهم والتستر عليهم طبعا المواطن اومواطن متجنس اواجنبي اذا فيه تستر وخيانه ولابد من الحزم في زمن الحزم بدون رحمه على الجميع
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  3. 23
    2 ديسمبر, 2016 , 17:08 م

    بسااااام

    فوضة عارمه تعم في أرجاء البلاد الله يستر علينا من الجايات
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  4. 22
    2 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    مواطن

    هو والشغاله
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  5. 21
    2 ديسمبر, 2016 , 17:04 م

    شبح من الماضي

    سفروهن ومعهن اسمر غبر خخخخخخخخخخخخ
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  6. 20
    2 ديسمبر, 2016 , 17:03 م

    مواطن

    اقسم بالله مره طلبت شغاله منهم انها جت في سياره باص حق تحفيظ القرأن عليها ستايروطلب 50 ريال قلت ليش تكد في سياره التحفيظ هرب هو والعالم مجرمين في بلدالقوانين المقوقنه هع
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  7. 19
    2 ديسمبر, 2016 , 17:02 م

    شقران

    سفروهم يامال الغناة ،، مخلينهم على راحتهم بصراحه ليش هذه الموقف من الداخليه . حطوهم بكرتون ودزوهم لبلدهم .! والقهر 99 غير مسلمين وقضاياهم كثيره اخليهم ليش!!؟ ومن هو صاحب المصلحه الله لايوفقه
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  8. 18
    2 ديسمبر, 2016 , 16:58 م

    مواطن

    للاسف النظام لا يطبق الا على المواطن
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  9. 17
    2 ديسمبر, 2016 , 16:57 م

    مواطن

    قبل سنه كانوا يقتلون الناس في شوارع الرياض واليوم المتخلفين يثيرون الفوضى. جنسوهم. يستاهلون وما عاد الا هي
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  10. 16
    2 ديسمبر, 2016 , 16:56 م

    عشان تعرفون ان مو كل من لبست عبايه سعوديه.
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  11. 15
    2 ديسمبر, 2016 , 16:44 م

    الرأي العام

    لو انهم سعوديين وش يكون الوضع خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ طواط طواط واو واو يبون الحكومة تسفرهم ببلاش حركات الاثيوبيات
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  12. 14
    2 ديسمبر, 2016 , 16:43 م

    تكلما حتى بحة حلوقنا

    فكونا من الأجانب رحلو المتخلفين لكن ماحد يسمع . الأجانب وخاصة المتكدسين في البطحاء والوزاراة وبعض الاحياء قنبلة موقوته قد تنفجر في أي لحظه . وبعدين تنفتح علينا بيبان مغلقه .
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  13. 13
    2 ديسمبر, 2016 , 16:38 م

    حسن

    الدنيا فوضى خلهم يلعبون على كيفهم
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  14. 12
    2 ديسمبر, 2016 , 16:35 م

    يالطيف

    معرف لكم إلا الاثيوبيات لانهن سوف يحركن الباقيات الساكانات فلقد حذرن من هل الجنسيه لاكن لا مجيب ونعرف لاتتحركون حتى تحصل كارثه منهن
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  15. 11
    2 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    المفروض نحافظ على مملكتنا الحبيبة ونخرج هؤلاء الي يلعبون بالنظام
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  16. 10
    2 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    اسمرعبر

    خلصوا بزنس الحين بيسافرون على حساب حكومتنا
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  17. 9
    2 ديسمبر, 2016 , 16:29 م

    شايم

    جنسيه ماعندها حل والله ان الاثيوبي في بلده اضعف من البس لتعامل حكومتهم معهم بحزم وجديه وحين وجدو الحرية هناتمرو يحقق معهم يمكن مدفوعين من جهات اجنبية للمطاهرات واثارة الفتنة والبلبة يجب اخذ الامر بجدي
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  18. 8
    2 ديسمبر, 2016 , 16:27 م

    عفاف اللحياني

    قلناها من زمان بس محد راضي يقتنع أن الأجانب في البلد مثل القنبله في أي وقت ممكن تنفجر وتسبب أضرار على الوطن ولمواطن بالله عليكم فيه بلد في العالم يوجد فيه 15 مليون أجنبي وأكثرهم مجرمين ومهربين مخدرات
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  19. 7
    2 ديسمبر, 2016 , 16:25 م

    مواطن غيور

    وين ابويمن المريض
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  20. 6
    2 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    ارز 👊 نجد

    يعرضون انفسهن للقبض عليهن لانهن مخالفات لنظام الاقامة يطرح سؤال هل هذا تقصير ..الله أعلم
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  21. 5
    2 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    ويضحكون علينا باسطوانة استمرار الحملات على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل
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  22. 4
    2 ديسمبر, 2016 , 16:24 م

    مواطن غيور

    وين ابويمن هيا علق علقوك في عكرتك
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  23. 3
    2 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  24. 2
    2 ديسمبر, 2016 , 16:21 م

    ههه اعطوهم الجنسية يستاهلون / الخير يكفي الجميع
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  25. 1
    2 ديسمبر, 2016 , 16:16 م

    سيف

    طيب وش السبب؟؟
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